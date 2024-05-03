Ergin Ataman'a yapılan ırkçılıktır: Dünya neden tepki göstermiyor

Milli takımın baş antrenörü, Avrupa'nın sayılı üç koçundan biri kabul edilen basketbol antrenörümüz Ergin Ataman, Yunanistan'da İsrailli bazı oyuncu ve taraftarların çirkin sözleriyle şok olurken, bunu çabuk atlatıp, gereken cevabı verdi:

Ben Türküm, bana bir şey yapamazsınız…

Ataman, maç sonrasında Maccabi Telaviv bir takımının birkaç fanatik yöneticisinin sözlü saldırısına uğradı. Telavivliler, Ergin Ataman'a “İsrail'de size gününü göstereceğiz diyerek” açıkça insanlık suçu isterken, sonuçta dünya çapında bir skandala imza attı. Bu olayı herkes göz ardı etti. “Uluslararası Dünya İsrail'i destekliyor” diye. Bütün dünyanın İsrail'i savunduğu, İsrail'e destek verdiği şeklinde tezler de, Ergin Ataman'a yapılanla gün yüzüne çıkmış oldu. Zira bu olay, kolay kolay sindirilecek ve unutulacak bir olay değildir.

Ergin Ataman'a yapılan olay tamamen Filistin veya bununla ilgili değil, İsrail'e aklı çıkarmaktır. Ergin Ataman dünyanın ilk üçe giren ve en büyük koçlarından biridir. Bu olaya başta FİBA olmak üzere NBA takımları ve diğer bütün takımlarının tepki göstermesi gerekir.

Dolayısıyla böylesi büyük bir olayı spor dışında görüp Filistin'e addetmek ve Ergin Ataman'ın verdiği cevabı aynı şekilde görmemek spora bir baltadır. Dolayısıyla bu olayın kapatılması veya Ergin Ataman'ın Filistin yanlısı gibi gösterilmesi mantıksızlığını, dünya basketbol tarihi ömür boyu unutamayacaktır.