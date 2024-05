Futbol aslında her şeydir

Dünyada hiçbir çaba sarf edilmeden, olağanüstü ilgiyi gören tek spor futboldur. Bu gerçek, bütün dünyada kabul edilirken, üçüncü dünya ülkelerinde isebir insan ticareti ve kölelik haline gelmiştir.

Afrika'daki çocukları küçük yaşlarda alıp, başta Fransa olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine götürüp, futbol okullarında köle ticareti yapar gibi yetiştiren mantık, her ne kadar futbolun geleneğine aykırı davranıyor olsa da, bu çocukların kaybedecekleri çok şey olmadığı için, ana baba yüzü görmeden büyük yıldız olmaları, ancak futbolu sadece bir gelir kapısı olarak görmeleri, sirk maymunu haline getirilmeleri, futbolun geleneksel yapısını bozuyor.

“Her yıl futbolda kurallar değişti” gibi mantıksız cümleler kurulur. Aslında futbolda kurallar kesinlikle değişmez. Başta neyse, sonda da odur. Sadece geliştirici talimatlar getirilir, düzenlemeler yapılır. Bunların ismi de, kural değişimi değildir.

VAR sisteminden tüm dünyada yavaş yavaş vazgeçilmesi, bunun en güzel örneğidir. Futbol, tıpkı diğer spor branşlarındaki gibi, hataların değerlendirmesine dayalı bir oyundur. İsmi üzerinde bir oyun, ancak dünya çapında herkesi etkileyen bir devasa sektöre sahip bir oyun. Hem de hiçbir tanıtım veya bir başka şey yapılmadan milyar dolarların döndüğü bir sektördür.

Sokakta oynayabileceğiniz en kolay takım oyunu futboldur. İki taş dikersiniz, dört beş kişi toplanırsınız, ikiye bölünürsünüz, maçınızı yaparsınız.

Voleybol, basketbol oynamak bu kadar kolay bir şey değildir. Dolayısıyla, futbolun bu kadar yaygın olması ve hızla izleyici kazanması, onun kolay oynanabilir olmasındandır.

Kurallar bellidir, dil bilmenize de gerek yoktur.

Kanada'nın en ucundaki insan, Japonya'nın diğer ucundaki insanla kolayca bir maç yapabilir. Basketbol için pota ve düz zemin bulmak, voleybol için ağa bulmak öyle kolay bir şey değildir. Dolayısıyla, iki taş bir topla oynanabilen futbol, çılgınlık derecesinde ilgi görmektedir.

Dünyada en çok seyirci çeken spor dalı, Fransa Bisiklet Turu’dur. 250 bin kişinin izlediği organizasyondur. Futbol maçları ise hemen hemen her gün, her dakika, her yerde oynanabilmektedir.

Futbol, fakir Afrikalı köle çocuklar için tamamen bir geçim kapısı ve öğrenilmiş çaresizliktir. Bunun en güzel örneği, Fransa'ya giden genç bir Afrikalı çocuğun, muhabirler tarafından fotoğrafı çekildiğinde, saf ve tertemiz bir kalple “Ben bu fotoğrafa kaç para ödeyeceğim?” diye sorması, güzel bir örnektir. Çünkü bu çocuk, yıldız-ünlü-haber gibi kavramları bilmeden, annesinin kucağından alınıp direkt Fransa'ya götürülmüştür.

Dünya Kupası'nı kazanan Fransa 11’inde Entenasyonel marşını okuyabilen bir tek oyuncunun bile olmaması, dünyayı kendine getirmiştir. Ancak, o ana kadar, bu köle ticaretini eleştirmek, yerden yere vurmak, kınamak kimsenin işine gelmemiş, Birleşmiş milletler ve Unicef, çocuk köleliği düzenine “Dur!” diyememiştir. Çağımızdaki bu görüntü son derece iğrençtir.

Futbol, “Siyahlar beceremez” mantığıyla 30’lu yıllarda daha çok İngiltere ve çevre ülkelerde oynanırken, Pele isimli 16 yaşındaki bir çocuğun Dünya Kupası'nda yaptıkları, bu işin renginin olmadığını gösterdi. Pele'den sonra Maradona'nın esmer olarak başarısı, ancak Latin olması, futbolun Beyaz Latinlerde de hızla gelişmesine neden oldu. Bir anda bütün dünyayı Brezilyalı yıldızlar sardı.

Futbolun başladığı yüksek topraklarda, yani Birleşik Krallık'ta, hâlâ İngiltere Premier Ligi en çok izlenen ligdir. 80'lerin başındaki Heysel faciasında, zamanın “Demir Leydi” lakaplı Başbakanı Margaret Thatcher, İngiliz takımlarına, bizzat kendisi 5 yıl Avrupa Kupalarına göndermeme cezası vermiştir. İngiliz futbolu bu noktada bir hayli gerilemiştir.

Ancak 90'lardan sonra Premier Lig'siz bu işin olmayacağı ortaya çıkınca, yeniden tüm gözler Ada’ya çevrilmiştir. İngiltere'de işçilerin takımı Liverpool ile kapitalistlerin takımı

Everton, büyük derbilerin fitilini ateşlemiştir. Manchester City ve Manchester Unitedv da Liverpool'a eşlik ederek, dünyanın futbol başkentini İngiltere haline getirmiştir.

Ve hâlâ da en çok izlenen lig İngiltere Premier Ligi'dir. İspanya'da Messi ve Ronaldo bu işi biraz tersine çevirip, İspanya Ligi'ne dikkati çekmiştir. Ancak, İberya, yine de İngiltere'nin yanına bile yaklaşamamıştır. İspanya'da sadece Real Madrid ve Barcelona maçları oynanmaktadır, izlenmektedir. Şimdi Ronaldo ve Messi de gidince İspanya Ligi'nin kimse yüzüne bile bakmıyor. Çünkü yıldız yok.

İngiltere ise sürekli yıldız üretmeye devam ediyor. İngiltere’de Alman Jurgen Klopp'un, İspanyol Guardiola'nın kazandığı şampiyonluklar bile doğru gelmiyor. İngilizler Alex Ferguson ve Manchester United gerçeğiyle yıllarca tüm dünyaya hükmetmiş, Fransız Arsene Wenger’i Arsenal’i bile kabullenememiştir. Ne Mourinho ne de yakın zamanda Klopp ve Guardiola'nın isimleri İngiltere'de uzun süreli olmayacaktır. Muhafazakâr bir yapıya sahip yaşantısıyla futbolu devam ettiren Emperyalist İngiltere, en az 150 yıllık geçmişi olan, 60'a yakın kulübe sahiptir. Türkiye'ye döndüğünüz zaman, bu kulüplerin sayısı 3'ü geçemiyor. İngilizler, 150 yılı aşkın böylesine kökleşmiş bir yapıya, VAR, gibi top toplayıcı çocuk gibi dayatmalara, topluca karşı çıkmaktadır. İngiliz futboluna giren Arap sermayesi kısa sürede dışlanmış. Rus Aligark Abramovich'in, Chelsea'de yaptıkları hiçbir zaman İngiltere'ye mal edilmemiştir, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında da bu fırsat bilinip, Chelsea kulübü, Rus Oligark’ın elinden sorgusuz sualsiz alınmıştır. Bu gelenekçi yapıdaki ada ülkesi, şimdi VAR sistemini tartışmaya açmıştır. Şu bir gerçektir ki, futbolda golü atıp anında sevinmek, bu işin en doğal halidir. Maradona İngiltere’ye eliyle gol attıktan sonra bu tespit edilememiş, ancak bu güzel aldatmaca hareketi bile dünya tarihine geçmiştir. Hakemin buradaki uyuması, dünyayı ayağa kaldırmıştır. Maradona ise maçtan sonra bunun için “Tanrı'nın Eli” itirafından bulunmuştur. Aynı Maradona, aynı turnuvada, İngiltere ile diğer turda oynanan maçta, adeta bütün İngiltere takımını tek tek çalımla ipe dizip, kaleciyi de geçip, topu boş kaleye göndererek, en güzel yanıtı vermiştir. Dediğim gibi futbol ve diğer takım oyunları hata oyunudur. Hakem hata yapacak, futbolcu hata yapacak, kaleci hata yapacak, teknik adamlar hata yapacak. Birileri kazanacak diğerleri kaybedecektir. Bu işin doğasıdır.

Tabii 3. ülke futbolunda bu işin çok kolay bir yöntemi vardır. Günlerce hakeme konuşursunuz, hakemi döversiniz, yabancı hakem getirirsiniz. Futbolun içinde en iyi eğitim almış grup olan hakemleri, herkesin önüne yem olarak atarsınız. Sonra da ecnebi (yabancı değil yabancı vahşi demektir) hakem utancını yaşatırsınız. Tekrar ediyorum, TFF yabancı hakem istiyorsa, biz de yabancı bir TFF başkanı ve yönetimi istiyoruz.

Federasyon başkanımız da başka ülkeden olsun, yönetimler de ecnebi olsun. Hatta hatta gerçek olmayan taraftar kisveleri de ithal edilsin. Mesela Almanya'dan 200 kişi, İspanya'dan 300 kişi, İngiltere'den 500 kişi kiralayıp, tribünlerde bağırtalım.

Bu işin sadece bir hakem sorunu olmadığını anlamadıkça, Türkiye'ye dış güçler istilası sürer, menajerler at oynatır. Bir menajerin aynı ligde 7-8 takımda birden 10-15 futbolcusu olması,sizce adil mi ?.. Bu adamlar sadece ve sadece para için oynayan ecnebi futbolculardır. Maçını oynar, cebine parasını koyar, menajerine ödemesini yapar, basar ülkesine gider. İşte böylesine amatörce yürütülen ve dünyanın en pahalı liglerinden biri olan Türkiye'de, en güzel örneği hep beraber yaşıyoruz.

Bu ülkede pompalı tüfekle takım otobüsüne ateş açılacak kadar gözü dönmüşlük yaşandı. Bu vahşetin bir altyapı ayağı var, bunu başka bir yazıda değerlendireceğim. Çünkü unutmayın ki, tribünlere çıkan insanların %80'i bir zamanlar futbol oynamış insanlardan oluşur. Bunlar da takımlarında gördükleri mobbing, insan ayrımcılığı, torpil gibi olgularla tam bir futbol teröristi haline getirilip, tribünlere salınmaktadır. O çocuklar, büyüyünce de tribünlerde terör estirmektedir. Kulübünde kendisine yapılan haksızlığı, tribünleri de organize ederek sahadaki insanlara yansıtmaktadır.

Bu saatten sonra Türkiye'ye bir Margaret Thatcher gelmeyeceğine göre radikal kararlar alınmadıkça bu devran bu ülkede de böyle sürer gider. Ciddi bir iktidar haline gelen Cumhuriyet Halk Partisi, futbol için tek bir kelime bile edememektedir. Çünkü böyle bir politikaları yoktur. Yine futbolu AKP’li belediyeler yönetmektedir. Siyasi bir futbol ülkesinde, futbol ne kadar gelişebilir? Dünyada örneklerine bakın; Paris Belediyespor, Londra Belde A.Ş. gibi kulüp isimleri göremezsiniz.Çünkü oralarda, futbol kulüplerinin bir siyasi ayağı kesinlikle yoktur. Dolayısıyla kulüpler kendi parasını kendisi üretir. Siyasilerin müdahale şansı da sınırlıdır. İtalya’da Berlusconi gibi. Çünkü, gelişmiş ülkelerin insanları, pazara değil mezara kadar taraftardır. Futboldaki çetelesme ve kirli yapıların acilen temizlenmesi son derece önemlidir.

Neden mi?..

En başta da yazdığım gibi, futbol aslında her şeydir.