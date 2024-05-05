Hata günlüğü ve özgürlük

“Gerçeğin hakkını sadece

hatalar verir, Güvercin.”

Güvercinle, keyifle sohbete başlamışlardı, yine. Güvercin, ‘insanlar ne çok hata yapıyorlar’, diye söylendi. ‘Hatalardan konuşalım mı, Lal?’.

‘İnsanlar en çabuk hata yaparak öğrenirler. Yaşamak, var kalmak için, savaşmaktır. Günlerin durmaksızın en hızlı yaşandığı bu zamanlarda, hep doğruları bulup çıkarmak, her şeyi eksiksiz yaparak yaşamaya çalışmak, hiç kolay değil. Doğru yaptıklarımızı, hiç hatırlamayız ama bir hata yaptığımızda onu hiç unutmayız. O yüzden, en kolay hatalarımızdan öğreniriz’.

‘Neden hata yapıyoruz? Hatalarımızın gerçek sebebi nedir, Lal?’.

‘Bilgisizlik, cehalet, karanlık diyeceğim ama bu çok indirgemeci bir cevap olur. Bazen doğruyu bildiğimiz halde, aceleden, iyice düşünmeden, kendimize özenmeden, gelişigüzel kararlar alır, saçma sapan eylemlerde bulunur, çevremizdekilerden kötü etkilenmiş olabiliriz.

Toplumumuzun zihni, sonuna kadar açık, alabildiğine haykırıyor… Farkında olmadığımız, alıştığımız bu gürültü içinde, gerçekliği sorgulamak ya da kendi sesimizi duymak, çoğu zaman imkansızdır.

Hepimiz, içinde yaşadığımız toplumun bir ürünüyüz. Toplumun dikte ettirdiği kısıtlı yaşama teslim olmak, çok daha kolay. Belki de yüzden, alışkanlıklarımızın gerçekliğini sorgulamak, hiç aklımıza gelmiyor, güvercin’.

‘Bazen de kendimiz, kendi gerçekliğimizden kaçmak için, avaz avaz bağırıp, kendimizi ürkütüyoruz’.

‘Çok haklısın, yaşadığımız birçok depresyon, panik atak, korku, kaygının, psikolojik ve fiziksel sıkıntının sebebi, zihnimizin sesinin alabildiğine açık, kalbimizin sesinin ise alabildiğine cılız ve kısık olmasından kaynaklanıyor. Zihnimizin aklıyla mantığımızı seçerek, aklımıza teslim olup, yaşamımızı, mucizelere, sürprizlere, güzelliklere kapatacak ve mutsuzluktan öleceğiz, güvercin’.

‘Dur bir dakika Lal. Seni takip edemiyorum.

Buraya nasıl bir mantıkla, nereden geldik?

Hata yapmaktan, sonra da kendimizi cezalandırmaktan konuşmuyor muyduk?’.

‘Başarısız olduğumuzda, sık sık kendimizi suçlayabilir, yaptığımız hatalar için kendimize psikolojik cezalar veriyor olabiliriz. Ufak tefek de olsa kendimizi suçlamaya ve bunlar için kendimizi cezalandırmaya alışmış olabiliriz, güvercin’.

‘Hata yaptığımızda, başarısız olduğumuzda, kendimizi cezalandırmayacaksak, ne yapacağız?’

‘Başarısız olmak ve hata yapmak, sadece bizim suçumuz değildir. Öncelikle bedenimizi, ruhumuzu, kararlarımızı ve eylemlerimizi olduğu gibi kabul ederek sevmek, kendimize iyi davranmak zorundayız.

İnsanlardaki sevgisizliğe, sen de şaşmıyor musun, güvercin? Özellikle kendilerine karşı nasıl hoşgörüsüz, sevgisiz ve gaddar davrandıklarına? Arkadaşlarının aynı davranışlarına hoş görülü davranırken, aynı hataları yaptığında kendine kızmak, kendine alabildiğine sert davranıp, bilerek veya bilmeyerek kendini cezalandırmak…’.

‘Öz sevgi eksiği diyorsun?’.

‘Benim bilgiç güvercinim’, diye mırıldandı, Lal.

‘Öz sevgi, kendini olduğu gibi sevmek, çevreyi ve dünyayı sevmek, kendine, çevreye ve dünyaya iyi davranmaktır. Kendini sevip kabullendiğinde, hayatında daha az stres, depresyon, kaygı olur, azalan olumsuz duyguların yerini, iyimserlik, kararlılık, mutluluk ve sosyallik gibi olumlu duygular alır.

Fiziksel ve ruhsal olarak kendine iyi davranmak, kendini sevmek ve kendine özenmektir’.

‘Çevreye iyi davranmak, ne demek, Lal?’.

‘Çevremizdekilere; insanlara, hayvanlara, doğaya olabildiğince yardımsever ve ilgili davrandığımızda, hem onları, hem kendimizi mutlu ederek, öz sevgimizi çoğaltırız’.

‘Öz sevgi, kendi içinde öz şefkat ve öz değeri de barındırmıyor mu? Bana sanki öz şefkat ve öz değerin ikisi de aynı şeymiş gibi geliyor…’'

‘Şefkati seviyorum güvercin. Hele de öz şefkati… Büyümenin kendisi çok travmatik, sancılı ve acılı bir süreç, güvercin. Tüm canlılar farkında olsalar da olmasalar da, büyüme süreçlerinde duygusal ya da fiziksel şiddete maruz kalıyorlar. Sevgi ve anlayış yerine çoğu zaman, korku ve önyargılarla dolu bir gerçekliğin içine doğuyoruz. Doğuştan bizde bir hata olduğunu düşünerek, varlığımızdan utanarak büyüyor, kendimizi bir türlü yeterli hissedemiyoruz. Hep daha iyisini, daha fazlasını yapmak için çırpınıp duruyoruz’.

’Nasıl öz şefkatli olacağız?’

‘Kendimize şefkatle yaklaşarak, güvercin. Öz şefkat, stresi azaltır, depresyon ve anksiyete seviyelerini düşürür, mutluluğu artırır. Öz şefkat uygulamaları yapabildiğimizde kendimize karşı daha fazla sorumluluk alır, daha sağlıklı yaşam biçimleri seçer, kendimizi, çevremize daha bağlı hissederiz’.

‘Öz şefkatli olmanın bir formülü var mı, Lal?’.

‘Çok basit’, diyerek güldü Lal. İkisi de hiç basit olmadığının farkındaydılar üstelik…

‘Kendimize karşı önyargılı davranmak yerine, sevecen, olmalıyız. Kendimize kötü davranmak yerine iyi bir arkadaşa davranır gibi davranmalıyız. Nedense artık tüm insanlar mükemmellik iddiasında bulunuyorlar. Mükemmel olmak zorunda değiliz. Zira mükemmel olmak mümkün değildir. Mükemmellik, donup kalmak, yok olmak demektir. Zaten herkes, benzer şeyleri yaşar, sıkılır, üzülür. Kendi kendimize acı çektikçe yalnızlaşır, daha da izole oluruz. Herkes de benzer acıları çekiyor.

Yalnız değiliz. Öz şefkatli olmanın en önemli şartı, farkındalıktır, güvercin’.

‘Farkında olmak mı’, diye sordu şaşırarak güvercin.

‘Farkındalık, an içinde yaşarken, o anın içinde, ne olup bittiğini fark etmektir. Çoğunlukla kendi acımızın, kendimize söylediklerinin, farkında değiliz’.

‘Ya sevgi’, diye sordu güvercin. Artık dayanamamıştı.

‘Sevmeye, kendimizden başlamalıyız. Kendimizi çoğu zaman yalnız hissetsek de aslında gerçek ihtiyacımız sevgidir. Yalnızlığımızın ilacı, kendimizi ve birbirimizi sevmektir. Kendimizi değersiz hissettiğimizde, öz değer duygusundan uzaklaşıp kendimizi kötü, çirkin ve yetersiz bulmaya başladığımızda, içimizdeki sevgiye, sevdiklerimize sarılmalıyız, güvercin. Sevgimiz, sevdiklerimiz, doğal olarak, bize arka çıkar, destek olur, moral verirler’.

‘Hepimizin sevilmeye, yalnız olmadığımızı hissetmeye ihtiyacı var’, diye tekrarladı güvercin. En sevdiği konuya geldikleri için, keyiflenmişti, güvercin.

‘Neye odaklanırsak, onu büyütürüz. Kendimizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakıp, sevgiye odaklanmalıyız. Her zaman bizden daha iyi, daha güzel, daha başarılı, daha yetenekli birileri olacaktır, güvercin. Kendimizi başkalarıyla kıyaslarsak, kendimizi daha da kötü hissedebiliriz. Sevgiye dönüşüp sevgi olduğumuzda, kendimizi özgürleştirir, özgürce sevmenin tadına varırız’.

‘Özgürlüğü ve sevgiyi iç, diyorsun, Lal. Bence en iyisi, güneşi yemek, ne dersin…’.

Dalga geçme güvercin’.

‘Dalga geçmiyorum. Madem ağız tadıyla konuşuyoruz, konuşmaya neden güneş yiyip, güneş içmekle başlamıyoruz?’.

‘Güneş içmek, çok değerli ve çok önemli. Bunu mutlaka konuşmalıyız, güvercin.

Ama senin uçma zamanın gelmedi mi?’.

Güvercin şaşırarak, kendine geldi. Güneşi selamlamak için, uçma zamanı çoktan geçiyordu.

‘Bitkiler, güneş içerler. Biz de bitkileri yeriz Lal’, dedi çabucak, uçmaya hazırlanırken.

‘İyi işte’, dedi Lal.

‘O zaman sende, yeniden görüşünceye kadar, özgürlük ve sevgiyle idare et, güvercin’.

Özgürlük ve sevgiyle idare etmek, ne demek Lal, farkında mısın?

Özgürlük ve sevgiyi içmek, aşka dönüşmektir...’.