1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı!

Ülkenin her tarafında işçi eylemleri yapılmaktadır. İşçiler hayat pahalılığı karşısında “Geçinemiyoruz.” diye seslerini yükseltmektedirler. Direndikçe haklarını da almaktadırlar. İnsanca yaşamak istedikleri, ücretleri almak için verdikleri mücadeleyi direne, direne kazandılar. Bu anlamda bu yıl 1 Mayıs’ın önemi daha da bir önem kazanmıştır.

1 Mayıs’ın tarihçesine bakarsak; İlk kez 1856 yılında Avusturalya’nın Melbourne şehrinde taş ve inşaat işçileri günde 8 saatlik işgünü için Melbourne Üniversitesi’nden parlamento önüne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886 yılında Amerika’da işçi sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikagoda yapılan mitinge yarım milyon insan katıldı.

Luizvil’de 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi birlikte yürüdü. O dönemde parklar siyahlara kapalıydı. İşçiler sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park’a geldiler. Her eyalette ve kentte beyaz ve siyah işçilerin birlikte hak talep etmeleri “İşçiler bir araya gelemez.” önyargısını böylece yıkmış oldu.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösteriler yasaklandı. 14 Temmuz ile 21 Temmuz arası 1889 da toplanan ikinci enternasyonal da Fransız bir işçinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi. İşçilerin direnişi sonucu günde 8 saat çalışma birçok ülkede resmen kabul edildi.

Ülkemizde 1924 yılında işçilerin kitlesel eylem yapmaları yasaklandı. 1925 yılında çıkarılan Takrir’i Sükun yasasıyla işçi bayramının kutlanması yasaklandı. 1935 de 1 Mayıs’a Bahar ve Çiçek bayramı adı verildi ve o gün ücretsiz tatil günü ilan edildi. İşçi ve emekçi kelimesinden neden bu kadar korkarlar?

1960 Anayasası’nın getirdiği demokratik ve özgürlükçü haklar sayesinde işçiler ve emekçiler 1 Mayıs’ı iktidarların baskılarına rağmen kutlamaya başladılar. Bunda sendikaların hele de Disk’in (Devrimci İşçi Sendikası) payı çok büyüktür. 1960, 1970 arası ülkede işçiler, emekçiler, köylüler, memurlar, öğretmenler kısacası toplumun tüm katmanları daha iyi koşullarda yaşamak ve milli gelirden kendilerine düşen payın azlığından şikâyet ederek tüm ilkede büyük mitingler düzenlediler. Siyasi iktidar ve sermaye sınıfı bundan rahatsız oldu. Sonunda 12 Mart faşizmi halkın üzerine bir balyoz gibi indi.

12 Mart 1971 den sonra işçiler emekçiler daha çok örgütlendiler. Hak arama mücadelesini bırakmadılar. 1 Mayıslar ülkenin her yanında coşkuyla kutlanıyordu. İşçiler, emekçiler 1977 yılı 1 Mayıs’ında Taksim’de büyük bir işçi mitingi düzenlediler. İşçi ve emekçi sınıfının bu mücadelesine balta vurmak isteyen devletin bazı gizli odakları alanda bulunanları otomatik silahlarla taradılar. Sonuçta 37 vatandaşımız öldü. Binlerce yaralı vardı. Bu tarihten sonra işçiler daha da bilendiler ve 1 Mayıs’lar da alanları daha fazlasıyla doldurdular. İşçiler örgütlenirken sermaye kesimi ve onların tetikçileri boş durmadılar. Devrimci İşçi Sendikası DİSK’in genel başkanı Kemal Türkler evinin önünde öldürüldü.

İşçiler hak arama mücadelesini yürütürken sermaye sınıfı boş durmadı. 12 Eylül 1980 yılında askeri darbe ile başta işçiler, emekçiler ve onların örgütleri olarak toplumun tüm kesimleri baskı altına alındı. İşçi liderleri, sendika başkanları tutuklandılar. Bu dönemde 1 Mayıs İşçi ve emekçi bayramı yasaklandı.

1984 yılında 1 Mayıs’ın kutlanmasına tekrar izin verildi.

Günümüzde sosyalist ülkelerde tatil günü olan 1 Mayıs’ı işçiler ve emekçiler büyük bir kitle gösterisi şeklinde kutlarlar. Ülkemizde ise her yıl 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı olaylı geçer. 1977 de Taksim’de 37 insanını kaybeden sendikalar bu bayramlarını Taksim’de kutlamak isterler ama siyasi iktidar her nedense buna izin vermez. Taksim alanı konserlere, diğer mitinglere açılırken 1 Mayıs kutlamalarına kapatılır.

İşçilerin mücadelesi sonucu 1 Mayıs Türkiye’de 2008 Nisan’ında emek ve dayanışma günü olarak kutlanır. 22 Nisan 2009 yılında resmen tatil günü olarak kabul edilmiştir. İşçilere 1 Mayıs günü tatil hakkı verilse de her 1 Mayıs’larda güvenlik güçlerinin işçilere karşı sert davranışları gözden kaçmamaktadır. Ülkemizde her 1 Mayıs olaylı geçmektedir. Ne olur yani işçilerin istediği şekilde bayramlarını kutlamalarına izin verilse. Hani izine bile gerek yok. Bu Anayasal bir haktır.

Görülüyor ki bazı hakların elde edilmesi kolay olmuyor. Türkiye’de ve Dünyada 1 Mayıs’ın İşçi ve Emekçi Bayramı olarak kutlanması belli bir mücadelenin sonunda kazanılmıştır.

Ülkemizde şu son zamanlarda haklarını elde etmek için direnen işçiler sonunda işverenleri dize getirmişlerdir. İşverenler şunu iyi biliyorlar ki, işçi olmadan üretim olmaz. Üretim olmadan servetlerini katlayamazlar. Patronlar servetlerini işçiler sayesinde artırmaktadırlar.

Bu yıl da Taksim Meydanı işçilere kapatıldı. Sendikalar 1 Mayıs öncesi bu yıl bayramlarını Taksim’de kutlayacaklarını söyleseler de siyasi iktidar İstanbul’da tam bir sıkıyönetim ilan etmişti. 42.000 polis görevlendirildi. Anayasa Mahkemesi Taksim Alanı’nın da işçilerin bayramlarının kutlamalarına dair bir sakınca bulunmadığına dair karar verdi. Gelin görün ki siyasi iktidar yine Anayasa Mahkemesinin kararına uymadı.

Mevcut anayasaya uymayan bir iktidar, nasıl yeni bir anayasa yapmanın yollarını arar. Bana göre samimi değiller.

Ortağı Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasını söylerken bu konuda samimi olmadıkları belli olmuyor mu?

Adaletin, hukukun olmadığı, yolsuzlukların, hukuksuzlukların tavan yaptığı, açlığın, yoksulluğun gün be gün arttığı, 20 milyon insanın açlık sınırında yaşadığı bir ülkede 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramının kutlanması daha bir anlam kazanmaktadır.

Örgütlü toplumlar her zaman kazanmışlardır. Para babaları işçilerin örgütlenmesini istemezler. Bugün sendikaya üye olmak isteyen işçiler işveren tarafından işten atılmaktadırlar.

Yıllardır sarı sendika dediğimiz sendikaların başına çöreklenen sendika başkanları sizin haklarınızı aramamaktadırlar.

Ey… İşçi kardeşim işverenlerden yana olan sendika ağalarına dikkat ediniz.

Ey… İşçi kardeşim her şey sizlerin ellerinde. Gücünüzün farkına varın. Gerisi gelecek.