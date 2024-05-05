Bazı belediyeler niçin BORÇ BATAĞINDA?

Mahalli idareler seçiminden sonra hemen hemen her gün başkanlık koltuğuna oturan yeni bir belediye başkanının, belediye borçlarından kaynaklı feryadını basından takip ediyoruz. Bazı belediye başkanları, personel maaşlarını ödeyememekten, bazıları devraldıkları belediyelerin mal ve hizmet alımından kaynaklanan istihkak borçlarından, bazıları vergi-sigorta borçlarından, banka borçlarından dert yanmaktadırlar. Belediyenin kasasında para olmadığını, belediyeyi idare etmekte çok zorlanacaklarını dile getirip belediye binasının önüne borç dökümünün yer aldığı afişi asarak vatandaşlara bunu duyurmaya çalışmaktadırlar.

Bazı belediyeler neden bu duruma düştüler? Kötü yönetim mi, yanlış ihaleler mi yolsuzluk mu? Bunun kaynağı nedir diye düşünüp araştırma yaptığımda, karşımıza çok fazla yapılan yanlış ve mevzuat yetersizliğinden kaynaklı sorunlar yumağı çıkmaktadır. Bu nedenle bugünkü yazımda, son yıllarda belediyelere yönelik Sayıştay‘ın yapmış olduğu denetimler sonucu belirlediği, yasalara aykırı iş ve işlemler ile mali alanda eksiklik olarak gördüğüm hususları aktarmak istiyorum.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre; Sayıştay, tek dış denetim organı olarak belirlenmiş olup, mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması da gene Sayıştay tarafından yapılmaktadır. Aynı şekilde, gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (madde 160 ),gerekse 5018 sayılı yasa ve 6085 sayılı Sayıştay kanunlarındaki diğer hükümler değerlendirildiğinde, sadece Türkiye’deki belediyeler değil, belediyelere bağlı iştirak şirketleri de Sayıştay denetimi kapsamındadır.

Sayıştay’ın bu belediyelerde gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde, düzenlilik ve performans denetimi yapılmakta olup, denetimler sonucunda; bu belediyelerin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığı, ayrıca idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarını ölçme amaçlanmaktadır.

Sayıştay‘ın son yıllarda el değiştiren belediyeler de dahil tüm belediyeler ve belediye iştiraklerine yönelik yapmış olduğu incelemeler sonucunda tespit ettiği bulgular, Sayıştay‘ın resmi internet sitesinde, kamu idareleri denetim raporları başlığı altında hepimizin erişebileceği şekilde mevcuttur. Bu belediyeler ve iştiraklerine yönelik son yıllarda yapılan denetimlerde Sayıştay’ın belirlediği bulgular oldukça fazla olup, önemli gördüğüm bazı eleştiri konusu bulguları özetleyerek aşağıda sizlerle paylaşmak istiyorum:

-Şirket personelinin herhangi bir sözleşme olmadan belediyelerde çalıştırılması,

-Dernek ve vakıflara, belediye taşınmazlarının tahsis edilmesi,

- Kiraya verilen taşınmazların kira bedellerinden mevzuata aykırı indirim yapılması,

-Taşınmaz kira bedellerinin günün emsal ve rayiç bedellerine göre güncellenmemesi,

- İşyerlerine yönelik çevre temizlik vergisi tarifesinin belirlenmesi için gerekli olan bina derecelerinin oluşturulmaması,

- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunan işyerlerinin bulunması ve gerekli denetimlerin yapılmaması,

-Spor kulüplerine nakdi kaynak aktarılması,

-Belediye tarafından yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödenmesi,

-Belediyenin sorumluluğu altında bulunan ve üçüncü şahıslar tarafından işgal edilen bazı yerlerden ecrimisil alınmaması,

- Taşınmaz kiralamalarının bir kısmında, kira süresi sona ermesine rağmen süre uzatımı yoluyla taşınmazların kullandırılmaya devam edilmesi,

-Kurumun tasarrufunda bulunan bazı yerlerin, herhangi bir ihale olmaksızın ecrimisil karşılığında üçüncü kişilere kullandırılması,

-Kullanılan araçlarda takip sisteminin bulunmaması,

-Belediye şirketine devredilen yerlerin ihalesiz bir şekilde kiraya verilmesi,

-Kira bedellerinin rayice uygun olmaması,

-Kullanılmaya elverişli olmayan veya kullanılmayan taşınırların belediye deposunda çürümeye terk edilmesi,

-Mülkiyeti hazineye ait olup belediyeye tahsis edilen taşınmazın, belediye tarafından derneğe bedelsiz ya da düşük bedelle tahsis edilmesi,

-Giriş ücretlerinden alınması gereken belediye paylarının takip ve tahsilinin yapılmaması,

-Parasal limitlerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımlarının kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi,

-İdarenin tahakkuk eden kira gelirlerine ait tahsilatın tamamlanmaması ve kirasını ödemeyenler için tahsilat işlemlerinin yapılmaması,

-Takibi ve tahsili yapılmayan ecrimisil ve kira alacaklarının bulunması,

-Faiz dahil iç ve dış borç stok tutarının yasal sınırı aşması,

Sayıştay’ın belediyelere yönelik yapmış olduğu denetimlerde özetle; asıl gelir kaynakları olan kalemlerin tahakkuk ve tahsilatını yapma konusunda gerekli idari iradeyi gösterememe, fazla sayıda eleman istihdam etme ,gereksiz harcamalar yoluyla israfa sebebiyet verme ,özellikle belediye taşınmazlarının düşük kira ile kiralanması veya dernek ve vakıflara bedelsiz tahsisi yapılarak gelir kaybına uğranılması, belediyede çalışan işçi ve memurlara emsallerine göre daha yüksek oranda zam verilerek borçlanılması ,emlak vergisinin hem tahakkuku hem de tahsilinde gerekli irade ve çabanın gösterilmemesi ,kiraya verilmesi gereken yerlerin ecrimisille yönetilerek gelir kaybına sebebiyet verilmesi, belediyede kullanılan araçların bir kısmının taşıt kanununa aykırı ve kontrol dışı kullanılması ,belediyede mevcut taşınırların gerekli özen ve ihtimam gösterilmeden kullanılması ,kamu ihale yasasının mümkün olduğu kadar doğrudan temin yönteminin kullanılabilir şekline göre ihale yapılarak şeffaf ve rekabet kurallarına uygun olmaktan uzaklaşılması gibi maliyet arttırıcı ve gelir azaltıcı bir sürü iş ve işlem karşımıza çıkmaktadır.

Ayrıca, belediyelerde son yıllarda finansman sorunu baş göstermesinin nedeni olarak da, bazı vergi gelir kalemlerinden pay alamama, vergi gelirlerinin dağıtım usulünün yarattığı haksızlıklar çok fazla dile getirilmektedir. Ayrıca Pandemi belediye giderlerinin çok artmasına da sebebiyet vermiştir. Özellikle asgari ücret ve ücret artışı kaynaklı personel maliyetlerinin ivmelenmesi, belediyelerden beklenen hizmetlerin artışı, kentsel dönüşüm maliyeti gibi faktörler finansal olarak belediyeleri ciddi bir zorluğa itmiştir.

Belediye gelirlerine yönelik mevzuatta ciddi bir değişiklik yapılmaması, merkezi hükümetin bütçe imkanlarının git gide daralması, arsa ve arazi satışları gibi sabit varlık satışlarının da bu finansman sıkıntılarına ciddi bir çözüm üretemediğini görmekteyiz.

Tüm bu hususlara genel olarak baktığımızda; Bazı belediyelerde yöneticilerin yetersizliği, bilgisizlik, kötü yönetim ve partizanlık nedeniyle, bazı belediyelerde ise yeni finansal modellerin geliştirilememesi, gerekli yeni tekniklerden yararlanmamak, para cezalarının güncelliğini yitirmesi, emlak vergisi ve belediye gelirleri yasasının güncel sorunlara çözüm üretememesi gibi mevzuatsal sorunlar nedeniyle problemlerin oluştuğunu burada dile getirmem gerekiyor. Bu nedenle böyle gelmiş böyle gider anlayışının süratle terk edilerek, bugünlerde çok ihtiyacımız olan kamu harcamalarında tasarrufu ön plana alan anlayışla, verimlilik ve etkinlik prensipleri doğrultusunda belediyeleri yönetmemiz gerekiyor.

Yapılması gereken şey, yeni seçilip koltuğuna oturan belediye başkanlarının, önce geçmiş yıllar denetim sonuçları konusunda astlarından bilgilendirme isteyerek bir daha bu konularda eleştiriye sebebiyet vermeyecek şekilde belediye yönetimini örgütlemeleri, iş ve işlemleri mevzuata uygun hale getirmeleri, hazine ve maliye bakanlığı ile çevre ve şehircilik bakanlıklarına mevzuat değişimlerine yönelik önerilerini sunmaları, iyi bir iç denetim sistemi kurmaları, eğer gerekiyorsa sorumlular hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmaları gerekmektedir. Aksi taktirde, bir sonraki yerel seçim sonrası görev teslimleri ardından, belediye binalarının önüne asılan ve ilgili belediyenin borç tutarlarını gösteren afişler için belediye binalarının yüksekliği yetmeyebilir.