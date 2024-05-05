Bazı meyve ağaçlarında meyve iç kurtlarına, kırmızı örümceğe ve kiraz sineğine karşı yapılması gereken mücadele!

MEYVE İÇ KURTLARI : ( CARPOCAPSA POMONELLA) .

Elma ve armutlarda en çok tahribat yapan bir zararlıdır. Mayıs ayı içinde kelebekleri yumurtalarını meyveler üzerine bırakır. Yumurtadan çıkan kurtlar meyveleri delerek içerisine girer ve orada meyve eti ile beslenerek büyürler. Burada ergin hale gelen kurtlar kelebek halinde meyveyi terk ederler ve böylece birkaç nesil verirler. Mücadeleye meyve ağaçları çiçeklendikten sonra çiçek yapraklarının üçte ikisi dökülünce başlanır. İç kurtlarının tamamen önlenebilmesi için bunlara karşı kullanılacak ilaçların 15-20 gün ara ile bütün yaz müddetince meyvelerin üzerine pülverize etmelidir. Atılan ilaçların arkasından yağmur yağıp da yıkanırsa ilacı tekrarlamak lazımdır.

ELMA VE DİĞER MEYVE AĞAÇLARINDA:

KIRMIZI ÖRÜMCEK (PARA TETRAN -YCHUS PİLOSUS)

Daha ziyade elma ve eriklerin yapraklarında tahribat yapan kırmızı, sarı ve portakal renginde küçük zararlılardır. Yaprakların öz suyunu emer, onları sarartarak dökülmelerine sebep olur. Yapraklar üzerine hafif ağ ördükleri de görülür. Bunlar kışı yumurta ve ergin dişi halinde geçirirler. Tahribatını daha ziyade Haziran ve Temmuz aylarında gösterir, havalar kurak geçerse tahribatı çok büyük olur. Bilhassa yumurtalarının ilaçlara karşı mukavemeti fazladır. Kışın yumurta halinde geçiren kırmızı örümceklerin erginleri umumiyetle Ağustos aylarından sonra kışlık yumurtalarını ağaç dallarına bırakmaktadırlar. Bunun için birinci mücadele Mayıs başlarında, ikinci mücadele Haziran ortalarında, üçüncü mücadele ise Ağustos ortalarında yapılmalıdır. Meyve ağaçlarında kırmızı örümceğin kışlık yumurtaları görüldüğü takdirde kış mücadelesi de yapmak lazımdır.

KİRAZ SİNEĞİ: (RMA GOLATİS CERASİ L: )

Kirazı kurtlandıran ve değerini düşüren bir sinektir. Mayıs ayı içerisinde meyvelere ben düşünce kirazları delerek yumurtasını meyveler içerisinde bırakır. Bu yumurta kirazların içinde kurt halini alır. Kiraz sineğine karşı mücadeleye kirazlara ben düşmeden evvel başlanmalı. Bu zararlı Turfan da çeşitlerde zarar yapmadığı için daha ziyade orta ve son Turfanda çeşitlerde mücadele ehemmiyet verilmelidir.

Bir başka konu mezunu buluşmak üzere saygılar sunarım.