ÖZGÜRLÜKÇÜ, SİVİL ANAYASA! 

Siyasal iktidar, ekonomi başta olmak üzere bir çok önemli ve öncelikli sorun çözüm beklerken, 12 Eylül 1981 “Darbe Anayasası’nı” değiştirmek ve “Özgürlükçü, sivil bir Anayasa” hazırlanması için harekete geçti!?

İlginç olan şu ki; bu “Darbe Anayasası” bugüne kadar tam 21 kez değişikliğe uğramıştı!

Özellikle, 2017 yılında yapılan Referandum ile, “Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine” geçildi. 9 Temmuz 2018’den itibaren, “Partili Cumhurbaşkanı” düzeni yürürlüğe girdi.

Biraz geriye gidelim;

2008 yılında, 1 Mayıs’ın “ Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanmasına, 2009’da ise “1 Mayıs’ın Resmi tatil” olması TBMM’de kabul edildi.

Ardından 2010 yılında, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün” Taksim’de kutlanmasına izin verildi.

Başbakan Erdoğan; “ Türkiye’nin nasıl değiştiğini, tabuların nasıl yıkıldığını, statükonun nasıl aşıldığının, tahrik ve provokasyonlardan nasıl sıyrıldığının somut bir abidesidir” diyordu.

1 Mayıs kutlamaları 2011 ve 2012 yıllarında da Taksim’de yapıldı.

Ancak, 2023’de bu karar iptal edildi!

DİSK, Anayasa’nın 34. Maddesinde yer alan; “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” hükmüne aykırılık iddiasıyla, AYM- Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. AYM, bu gerekçeyi haklı buldu ve Taksim’de 1 Mayıs Emek Bayramı kutlamasını engelleyen “idari tasarrufu” iptal etti.

DİSK ve diğer sendikal oluşumlar da bu karara ve Anayasal hakka dayanarak bu yıl 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama kararı aldılar.

Ancak, “siyasal irade” Anayasa Mahkemesi kararını yok saydı!

Siyasi irade, “ Cumhuriyet Anneleri” nin her Cumartesi günü düzenledikleri “kayıp yakınlarını arama” amaçlı eylemlerinin iptali ve polis zoru ile engellenmesini de aynı gerekçeyle iptal etmişti ve siyasal iktidar bu kararın aksine aynı zorbalığı göstermekteydi!

Peki, 2010 yılında “ÖZGÜRLÜKLERİN İADESİ” ile övünen siyasal iktidar, 2013’den itibaren neden Taksim’i “yasak alan” ilan etti?

Aynı yıl yaşanan “Gezi Parkı eylemlerinin” etkisi olabilir mi?

Geçtiğimiz yıl Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşanan “Çiftçi Eylemlerini” anımsıyor musunuz? Ülke başkentlerinde ve en büyük meydanlarında yüzlerce traktörle eylem yapan çiftçilerin sahip oldukları “gösteri ve protesto” özgürlüğü, neden bizim ülkemizde yapılamıyor?

Çünkü, siyasal iktidar Anayasal haklara şaşı bakıyor!

Kimi, “Anayasa Mahkemesi’nin yetkileri kısıtlansın” diyor, kimi daha da ileri giderek “Anayasa Mahkemesi Kapatılsın” diyebiliyor!

Bu cüreti gösteren siyaset anlayışı şimdi, “Özgürlükçü ve sivil bir anayasa” istediğini söylüyor!?

Ülkenin ekonomi başta olmak üzere; eğitimde, sağlıkta onca sorun çözüm beklerken ve bilim insanlarınca “her an yaşanabileceği söylenen İstanbul Depremi” söz konusu iken, Anayasa değişikliği çabasının altında hangi gerçek var?

Anayasa’ya sadakat yemini edenlerin, üstelik AYM Kararlarını uygulamayı reddedenlerin, aynı anayasayı değiştirme hak ve yetkileri olabilir mi?

Yoksa, “asıl hedef” nedir?