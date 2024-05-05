Almanya'da doğum çantası hazırlığı

Bebek sahibi olmak, dünyanın her yerinde aileler için büyük bir değişiklik ve heyecan kaynağıdır. Aynı zamanda da bilinmezliklerle dolu olduğu için aileler için endişe verici de olabilmektedir. Daha doğrusu aileye yeni katılacak bireyin ilk başta neye ihtiyaç duyacağını bilememek, endişe vericidir.

Bunun için en doğru kaynaklardan araştırma yaparak, sorarak yepyeni bir dünya için öğrenme sürecine girersiniz. İlk defa tanışacağınız ve ömrünüzün sonuna kadar size eşlik edecek o küçük insan için hazırlık yapmaya başlarsınız.

Doğuma giderken hem bebek, hem de kendiniz için yanınıza alacaklarınız için, hem de evde ihtiyaç duyacağınız eşyalar / ürünler için alışveriş yapmak, sürecin sevimli bir kısmı. Bu süreçte hem hastane çantası hazırlarken, hem de bebeğin ihtiyaçları için hazırlık yaparken gördüm ki; Türkiye ile Almanya arasında bu konuda uçurum var diyebilirim. Ben de bu ayki yazımda bir annenin Almanya’da doğuma giderken neleri alması gerektiğini size anlatmak isterim.

Hastane çantasına neleri almalıyım?

Almanya'da doğum yapmak üzere hastaneye giderken doğru eşyaları yanınıza almak, doğum sürecini daha rahat ve sorunsuz hale getirebilir. Kendi yaşadığım deneyimler üzerinden doğuma giderken hastane çantasına hem kendim için, hem de bebek için koyduğum eşyalar şunlardı:

Kimlik ve sigorta kartı

Doğum ve hastane evrakları (Bu evrakların ne olduğunu daha önceki yazımda anlatmıştım.)

Hastanede giyebileceğim pijama takımı

Hastanede rahat edebileceğim terlik

Banyo havlusu ve el havlusu

Diş fırçası ve diş macunu

Şampuan

Kişisel bakım malzemelerim

Hastaneden çıkarken giyeceğim kıyafet

Cep telefonu ve şarj kablosu

Kitap (Benim için olmazsa olmazımdır ve evet doğumdan çıktıktan sonra da kitap okudum.)

Bebek için ise sadece hastane çıkışında giyebileceği kıyafetler, iki tane muslin bez, battaniye

Bebeği taşımak için oto koltuğu (Almanya’da zorunlu)

Benim ihtiyaç listem bu kadardı. Peki, “Hastanede kaldığınız süre boyunca bebek için kıyafete, beze, mamaya, vs. ihtiyaç duymadınız mı?” sorusunu duyar gibiyim. Evet, duymadım. Çünkü Almanya’da doğum yaptığınızda hastanede kaldığınız süre boyunca odalarda bebek için bez, bebeğin altını silmek için ıslak mendil, bebek için kıyafetler, bebek maması, emzirme yastığı, bebek bakım malzemeleri, anneler için hasta bezi ve çamaşırı gibi aklınıza gelebilecek ve ihtiyaç duyabileceğiniz çoğu şey mevcut.

Hastanede kaldığınız süre boyunca bunları kullanabiliyorsunuz ve bunlar için de ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Üstelik hastane, özel hastane değil ve devlet bunu size ücretsiz olarak sağlıyor. Dolayısıyla sadece hastaneden çıkarken bebeğinizi giydirebileceğiniz kıyafetleri yanınıza almanız yeterli. Hastaneden çıkmadan önce de Frankfurt Belediyesi’nin ve hastanenin bize verdiği hediyeyi de saymıyorum.

Hastane çantanızı hazırlarken kişisel tercihlerinizi ve ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmanız önemlidir. Herkesin kişisel tercihi ve ihtiyaçları farklı olabileceği gibi her doğum deneyimi de farklıdır. Bu nedenle size en uygun olan eşyaları yanınıza almanız, önemlidir.