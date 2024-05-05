AKP zenginlerden mi yoksullardan mı yana?

AKP’LİLERİN LÜKS YAŞAMLARI

-Monaco'da Istakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşan AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı tepki çekmişti…

-Maldivler tatilini paylaşan AKP’nin Çankaya belediye başkan adayı Hüseyin Filiz, tepki çekmişti.

-AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 562 bin TL'lik Rolex marka saatiyle "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notuyla fotoğraf paylaşmış, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmıştı.

-Yenişehirlioğlu, kısa bir süre sonra da Audemars Piguet Royal Oak saatiyle görüntülendi. Yenişehirlioğlu'nun lüks saatinin piyasa değerinin 57 bin 571 Euro, yani yaklaşık 2 milyon TL olduğu öğrenildi. (T24)

İKTİDAR ZENGİNDEN YANA

Yukarıdaki örnekleri verdikten sonra gelelim Metropoll Araştırma’nın sonuçlarına… abcgazetesi’nin haberine göre Metropoll Araştırma’nın son kamuoyu araştırması sonuçları, seçmenlerin yaklaşık yüzde 70’e yakınının iktidarın zenginlerden yana olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. Ekonomik kriz ve geçim sıkıntısıyla boğuşan halka her fırsatta sabredin diyen AKP’lilerin lüks yaşamları kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti.

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Prof. Dr. Özer Sencar liderliğinde yapılan Metropol Araştırması, Türkiye'deki siyasi eğilimler hakkında çarpıcı bulgulara işaret ediyor.

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Anket sonuçlarına göre, halkın yüzde 68,3'ü AKP’yi zengin kesimlerden yana bir parti olarak algılıyor. Bu oranın geçen yıl yüzde 55 olduğu belirtiliyor. Yoksul kesimlere destek verdiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 16,4 olarak kaydedilmiş.

DEĞİŞEN GÖRÜŞLER

"Türkiye'nin Nabzı" başlığı altında gerçekleştirilen araştırma, 17-24 Nisan 2024 tarihleri arasında Türkiye'nin 28 ilinde 2235 kişi ile yapıldı. Araştırma sonuçları, son birkaç yılda ekonomik sıkıntıların artması ve alt gelir gruplarının yaşadığı zorlukların, halkın siyasi tercihlerinde ve algılarında belirgin bir değişikliğe yol açtığını gösteriyor.

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Haziran 2021'de yoksul kesimlere destek verdiğini düşünenlerin oranı yüzde 31,9 iken, bu oran 2024'te yüzde 16,4'e geriledi. Zengin kesimlerden yana olduğu düşünülen oran ise yüzde 55'ten yüzde 68,3'e yükselerek, halkın iktidara yönelik bakış açısının giderek olumsuzlaştığını gösteriyor.

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Aynı soruya 2021'de "Zenginlerden yana" diyenlerin oranı yüzde 55 iken 2022'de bu oran yüzde 68,3'e çıkmıştı.

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SÖZÜN ÖZÜ;

Haberin özeti şu; AKP zenginlerden mi yoksullardan mı yana? Metropol Araştırma bu sorunun cevabını açıkladı. Metropol Araştırma’nın son anketine göre, halkın yüzde 68,3'ü AKP'nin zengin kesimlerden yana bir tavır sergilediğini ifade ediyor; yoksul kesimlere destek verdiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 16'da kalmış durumda…

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KRİZ ZENGİNİ DAHA ZENGİN FAKİRİ DAHA FAKİR YAPTI

metroPOLL araştırma şirketi, iki yıl önce de bir anket yapmıştı.. Yapılan ankette seçmenin yüzde 85'i 'ekonomik krizin zengini daha zengin fakiri daha fakir yaptığını' beyan etti. Yüzde 14'ü ise son yıllardaki ekonomik krizin herhangi bir etkisi olmadığını söyledi. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, DEVA, Gelecek Partili seçmenin büyük çoğunluğu fakirle zengin arasındaki makasın günden güne açıldığına inandığını söyledi. Krizin zengini daha zengin fakiri daha fakir yaptığını söyleyenler AK Parti seçmeninde yüzde 63,4, CHP seçmeninde yüzde 94,5, MHP seçmeninde yüzde 85,1, İYİ Parti seçmeninde yüzde 94,1 HDP seçmeninde yüzde 99,3, DEVA Partisi seçmeninde yüzde 90,9 oranında oldu. (Karar)

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CHP BİRİNCİ OLMUŞTU

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde CHP birinci parti olmuştu…

Hem de 47 yıl aradan sonra. 2002’den beri iktidarda olan AKP, ilk kez ikinci parti durumuna düştü.

Halktan kopan, zenginden yana tavır koyan AKP’ye, halk 31 Mart’ta ders verdi.

Buna devam ederseniz, Haziran 2028’deki seçimlerde görüşürüz dedi…

Bir yandan ekonomik kriz, bir yandan adaletsizlik, bir yandan işsizlik, bir yandan yoksulluk… Böyle giderse AKP’nin işi zor gözüküyor, 2028 seçimleri belki de AKP’nin sonu olur…