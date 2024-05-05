Memleketimizin halini görüyor musunuz?

İktidar ve ana muhalefet partisi liderlerinin bir araya gelip görüşmesi, bir anda “şok” olay oldu.

Gazeteler, günlerdir bunu yazıyor…

Televizyonlar, günlerdir bunu konuşuyor.

Bir Avrupa ülkesinde olsa, iki liderin buluşması tek sütun haber dahi olmaz.

Çünkü liderlerin buluşup görüşmesi sıradan olaydır.

Demek Türkiye yıllar içerisinde “normallik”ten bu kadar uzaklaşmış.

“Normal” olan şeyler bize “anormal” görünüyor ki, günlerdir bunun tartışmasını yapıyoruz.

Özgür Özel; görüşmeli miydi, görüşmemeli miydi?

“Üçüncü koltuk”un anlamı neydi?

Erdoğan’ın kafasında hangi cinlikler var?

Bu görüşme, AKP ve CHP’nin hanelerine ne yazar?

Herkesin kafasında benzer yığınla soru var.

Neredeeen nereyeee…

AKP, kurulduğu günden itibaren toplumda “ayrıştırma-kamplaştırma” politikası izledi.

Bu yöntemle taraftarlarını konsolide etti, yani partisine gönül verenleri pekiştirdi.

Kendisine destek vermeyen siyasi partileri “yok” saydı.

Kendisine oy vermeyenleri “düşman” ilan etti.

En büyük düşmanı CHP ve CHP’lilerdi.

Her konuşmasında “CeHaPe ve Bay Kemal”i aşağıladı, yerden yere vurdu.

“İki ayyaş” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’yü aşağıladı.

CHP’yi Türk siyaset tarihinden silmek, tek amaçtı.

Atatürk’ün iki eseri vardı, Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi.

Atatürk’le sorunları olduğundan, ilk hedefleri CHP’yi bitirmekti.

CHP’yi bitirirlerse, ülkemizin rejimini değiştirmek için önlerinde bir engel, bir direnç kalmayacaktı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde İyi Parti’yi eğip bükerek “6’lı Masa”yı yenmişler, 31 Mart 2024 seçimlerinde de “CHP’yi tamamen saf dışı bırakmayı” kafalarına koymuşlardı.

Hesapları tutmadı, yerel seçimlerden CHP birinci parti çıktı.

Bu sonuç, “siyasette kartların yeniden karılması” sonucunu getirdi.

Erdoğan’ın kafasındaki cinlik

Erdoğan, seçimlerden sonra “siyaseti yumuşatma” politikası izlemeye başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Genel Merkezi’nde yaptığı görüşme, bu “siyaseti yumuşatma” politikasının bir ürünüdür.

Bir CHP genel başkanı, en son 8 yıl önce AKP genel merkezini ziyaret etmişti.

Erdoğan da, AKP genel başkanı olarak önümüzdeki günlerde tam 18 yıl sonra CHP genel merkezini ziyaret edecek.

Siyasetteki bu yumuşama, karşılıklı ziyaretler, acaba ne anlama geliyor?

“Özgür Efendi”, nasıl oldu da bir anda “Özgür Bey” oluverdi?

Bu değişim, “Ey sandık, sen nelere kadirsin” denerek açıklanabilir mi?

Ne oldu da Erdoğan bir anda üslup değiştirdi?

“Siyasette yumuşama” politikası da neyin nesi?

Siyasetteki bu yumuşamayı ve başlatılan bu diyaloğu “iyiye yormak” istiyorum, ama aklım ve duygularım buna izin vermiyor.

Hislerim bana, “O kadar da kolay değil. Bunun altında bir başka cinlik var” diyor.

Erdoğan’ın bitmek bilmeyen cinliklerinden biri…

Bu cinlik ne olabilir?

31 Mart seçimlerinde, seçmen, AKP ve CHP’yi ayrıştırdı.

AKP’ye “Sen başarısızsın, sana artık güvenim kalmadı” dedi.

CHP’ye ise “Sana güveniyorum. Sen başarılısın, sana gelecek için kredi açıyorum” mesajını verdi.

Seçmenin mesajı, bu kadar netti!

Hani, seçimin hemen akşamı, Erdoğan “Seçmenin mesajını analiz edeceğiz, ona göre davranacağız” demişti ya, bence bu buluşma seçmenin mesajının Erdoğan tarafından iyi analiz edilmesinin bir sonucu.

Erdoğan, bu buluşmayla, seçmenin “Sen başarılısın, sen başarısızsın” yargısını gölgelemek istedi.

“Türkiye’nin sorunlarını birlikte çözeceğiz” görüntüsü verdi, “Biz neysek, CHP de odur” algısı yarattı.

Özgür Özel’den güncel sorunları dinleyerek, CHP’yi “AKP’nin günahlarına” ortak etti.

“İşte görüyorsunuz CHP ile görüşüyoruz, sorunlar çözülemiyorsa, hep beraber çözemiyoruz” görüntüsü verdi.

Yani “AKP’nin başarısızlık çizgisine” CHP’yi de çekmek istedi.

22 yıllık kötü yönetimine, CHP’yi de katmayı düşündü.

Neden böyle bir sonuca vardım?

Özgür Özel’in Erdoğan’a aktardığı sorunlar, medyaya yansıdı, hepimiz okuduk, biliyoruz.

Bunlar içinde “Erdoğan’ın bilmediği” bir sorun olabilir mi?

Böyle bir şey mümkün mü?

Değil…

Göreceksiniz, Erdoğan bu sorunlardan birkaçını göstermelik olarak çözecek, büyük çoğunluğunu çözmeyecek, sonuçta sorunların çözülmemesine CHP’yi de ortak edecek.

Ben böyle düşünüyorum.

İnşallah yanılırım.

İnşallah, Erdoğan “Huylu huyundan vazgeçmez” deyişinin tam tersi davranır.

Ve yine inşallah, Erdoğan değişmiştir, bu buluşma “Türkiye’nin normalleşmesi” için önemli bir adımdır ve sonu gelir.