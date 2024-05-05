İki penaltımız verilmedi, Gökdeniz golleri atsa 5’lik olurduk

Bir garip hafta yaşayacağımız belliydi. Çorum kaybetti, Biz kaybettik, Sakarya kaybetti… 3-0 yenildiğimiz Bodrum, Play-Off’u garantileyelim derken bir anda kendini 3.lig adayı olarak buldu.

Maç tam bir işkence gibi yediğimiz golle başladı. Gökdenizli Bodrum karsısında rezil rüsva olmaya başlamıştık. Gökdeniz ‘inanılmaz!’ golleri atamadı. Golleri atsa 5’lik olurduk daha ilk yarıda.

Hakem iki penaltımız ermedi…

Bu doğru…

Ancak defansımızın bu kadar kötü olduğu bir başka maçı hatırlamıyorum…

Eğer böyle oynayacaksak…

Mahalle takımı görüntüsü vereceksek…

Hele hele son maçta da Sakarya karşısında böyle rezil rüsva olursak…

Bırakın üçüncü olmayı, Play-off bile, oynamayalım…

Sinir sistemimiz çöktü…

Bu çile bitsin…