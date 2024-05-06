Körfez’de alarm!

Trendyol 1.Lig’de 3.sırayı kovalayan Kocaelispor, normal sezonun bitimine bir hafta kala, Bodrum FK'ya deplasmanda 3-0 yenilerek, kendini yine zora soktu. Kazanılması gereken maçlar kaybedildi, üçüncü olma hayali zora girdi. 10 maçta 12 puan toplandı. Oynanan oyun alarm veriyor…

RAKİPLER DE KAYBETTİ, BİZ DE…

Trendyol 1. Lig’de üçüncü olarak direkt Play-Off finali oynamak isteyen temsilcimiz Kocaelispor, Bodrum FK’ya 3-0 mağlup oldu. Skordan çok, Play-Off öncesi sergilenen futbol hiç kimseyi memnun etmedi. Allah’tan rakipler de puan kaybetti, üçüncülük hayalimiz tamamen bitmedi. Pazar günkü son maçta rakibimiz Sakarya, Tuzla’ya evinde mağlup olurken, Çorum FK, Şanlurfaspor ile berabere kaldı. 3’üncülük isteyen bu rakipler puan kaybederken, Kocaelispor da kaybedince, büyük fırsat kaçtı. Bizi yenen Bodrum adeta 6 puan birden kazanmış gibi oldu, 3.sıranın iddialısı haline geldi.

OLAN TARAFTARA OLUYOR

Kocaelispor 2 gün önceden Bodrum’a yola çıktı. Buradaki temel sebep futbolcuların, Egenin sıcak hava şartlarına alışmasıydı. Ancak bu düşünce ters tepti. Bodrum gibi tatil yerlerine birkaç gün önceden gitmek hataydı. Çünkü futbolcular tatil kafasına girer, aylarca yorulan oyuncular ister istemez Bodrum gibi bir yerde tatil modunu açardı. Bunu önceki gün oynanan maçta çok net gördük. Futbol açısından tabir-i caizse rezalet bir görüntü sergilendi. Olan yine uykusuz git - gel 1.400 kilometre yol yapan taraftara oldu. Maç boyunca güneşin altında kavruldu, bir de üzerine en büyük sevdaları Kocaelispor, rezalet oynayıp yenildi.

YAPILAN BİREYSEL HATALAR MAĞLUBİYETİ GETİRDİ

Mustafa Gürsel’in çoğu otoriteye göre yaptığı en büyük hata Emir Ortakaya’yı 6 numarada oynatması. Vukovic gibi bir oyuncu yedekte otururken, safkan savunma oyuncusu Emir ise 6 numara pozisyonunda oynuyor, sırıtıyor. Nitekim, Emir’in orta sahada yaptığı bir pas hatası yüzünden gol geldi. Bir diğer gol de Burak Öksüz’ün yaptığı pas hatası sonrasında yenince, bireysel hatalar maçı erkenden rakibe teslim etti. Kocaelispor sahada oyun anlamında bir varlık gösteremeyince, mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Futbolcuların 2 gün önceden Bodrum havasını alması hataydı, Mustafa hoca da yanlış taktikle maça başladı. Böylelikle fırsat maçını ellerimizle rakibe teslim ettik.