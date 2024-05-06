En güzel toplantı: Kocaelispor amatörlerle bir araya geliyor

Yarın Kocaeli futbolunda tarihi bir toplantı yapılıyor. Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi’nde Kocaelispor altyapı koordinatörlüğü, başkan Recep Durul’un da katılımıyla, kendilerine futbolcu veren amatörleri konuk ediyor. Toplantı 18.00’de başlayacak

ONORE EDECEKLER

Sürekli Kocaelispor’a kaynak yaratan ve bir teşekkür bile esirgenen kentimizin onurlu amatör kulüpleri, bu kez onore edilecek. Kocaelispor Altyapı Koordinatörlüğü, saat 18.00’de, Tramway Yolu’nda Müftülük karşısında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi’nde, amatörleri ağırlayacak. Amatörler, yıllardır “Bizden futbolcu alıyorlar, bir daha kapımızı bile çalmıyorlar” diyerek sitem ettikleri Kocaelispor’un bu jesti karşısında hem şaşırdı, hem de çok mutlu oldu.