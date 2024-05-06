TÜRKONFED’den Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne toplumsal uzlaşı çağrısı

Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı “ Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni eğitim müfredatını bir haftalık süre için askıya çıkardı. Bunun 2017 müfredat değişikliğinin devamı olduğunu, bu çalışmada birçok görüşün alındığını, kamuoyundaki yansımalardan istifade edildiğini ve çalışmanın bu şekilde tamamlandığını ifade etti.

AK Parti 22 yıldır iktidarında sıkça yeni eğitim bakanlarını değiştirerek müfredat açıklamaları yaptı. Yani milli eğitimimizle çok fazla oynadı. Bu uzun sürede eğitim diğer alanlarda olduğu gibi özelleştirilerek devlet büyük ölçüde bu işten elini eteğini çekti. Yetersiz alt yapılı özel üniversitelerin açılmalarına izin verildi. Birçoğunun yetersiz eğitim verdiği bilinen özel üniversiteler hukuk, mühendislik ve tıp gibi alanlarda gerçekten çok düşük puanlarla öğrenci almaya başladı. Ülkemiz işsiz üniversite mezunları ile dolmaya başladı.

Bu süre içersinde Türkiye eğitimde dünya sıralamasının çok altına doğru kaymaya başladı. Özellikle meslek okulları gibi ara eleman yetiştiren okullara yeterli ilgi gösterilmediği için yeteri kadar ara eleman mezun verilmedi ve iş dünyası ara eleman bulmakta zorlanmaya başladı. Bir tarafta yetersiz eğitim alan üniversite mezunlarından oluşan işsizler ordusu, diğer tarafta teknik ara eleman yokluğundan üretimde eksik kalan Kobiler ve iş dünyası. Bir diğer tarafta ise kısmen de olsa iyi yetişen gençlerimizin yurt dışına kaçmaya başlamaları. Bu süre içinde eğitim ülkemizin birinci ana sorunu haline gelmeye başladı. Ülkemiz kalifiye eleman bulamamaya, iş dünyası bu nedenle yurt dışı ile rekabet edememeye başladı. Eğitim sorunu ülkemiz açısından bir BEKA sorunu haline geldi.

2002 yılında 10 yaşında olan bir çocuk bugün 34 yaşında, yani yeni nesil bu iktidarın eğitim modelinin bir ürünü. Sonuç da ortada. Tam 24 yıllık bir başarısızlık sonrası hala hala yeni bir eğitim modelinden bahsediliyor. Milli Eğitim Bakanlığının bir haftalık süre vererek ilan ettiği bu modeli hangi sivil toplum kuruluşu yada iş dünyası ile yaptığı bilinmiyor. Verilen süre de 1 hafta. Bu her zaman olduğu gibi biz yaptık oldu mantığından başka bir şey değil.

Oysa ki ülkemizde bu konuda bir çok sivil toplum kuruluşu söz söyleme, katkı sağlama yeteneğine sahip. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de TARKONFED.27 bölgesel 5 sektörel olmak üzere 31 federasyonu, üç yüzün üzerinde dernek yüz bine yakın şirketi bünyesinde barındıran, ayrıca kurumlar vergisinin % 86’sını, dış ticaretin % 83 ünü sağlayan ve 7 milyon kişiyi istihdam eden ( Türk İş Dünyası Konfederasyonu) TÜRKONFED yıllardan bu yana “orta demokrasi tuzağı ve orta gelir tuzağının aşılmasına dair çalışmalar yapıyor. Eğitimdeki büyük aksamanın ve beka sorunun farkına vardığı içindir ki ;çalışmalarına 2023 yılı içersinde “orta eğitim tuzağından kurtulmak” mottosunu ekledi.

Ama TÜRKONFED’in de bakanlığın yaptığı bu eğitim çalışmasından diğer önemli sivil toplum kuruluşları gibi haberinin olmadığı anlaşılıyor. Bakanlığın müfredatı ilanından hemen sonra TÜRKONFED, “Milli Eğitim Bakanımızın 10 yıllık çalışmanın ürünü olarak tanımladığı taslağın yalnızca bir hafta gibi son derece kısa süre içersinde askıda kalması bilgiye erişim sağlamakla beraber bilginin analiz edilmesine olanak vermemektedir. Bu değişimin toplumsal yarara dönüşebilmesi için toplumsal uzlaşma temelinde katılımcı bir zeminde gerçekleşmesi ile mümkündür.” şeklinde ilk değerlendirmesini yaptı.

Eğitim bir ülkenin bekası için en öncelikli konu, eğitime siyasal ve dogmatik değil bilimsel ve kültürel açıdan yaklaşmak ve çalışmalara ayırım yapmaksızın iş dünyası dahil bütün sivil toplum kuruluşlarını da katmak gerekir. Ne yazı ki; İktidar her zaman olduğu gibi yine “ben yaptım oldu” mantığı ile bir çalışma yaparak topluma dayatacak ve ne yazık ki esas beka sorunu olan eğitimdeki sınıfta kalmışlığımız devam edecek gibi gözüküyor.