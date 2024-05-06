Deniz Gezmiş ve arkadaşları, Atatürk’e ne söz vermişti?

Dün, Türk demokrasi tarihinin hüzünlü bir yıldönümüydü.

Türkiye’nin “tam bağımsız bir ülke olması” için mücadele eden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan; 52 yıl önce dün, 6 Mayıs 1972’de idam edilmişlerdi.

Her üçü de, ülkemizde 1965’li yıllarda ABD emperyalizmine karşı başlatılan protestoların birer sembol ismiydi.

Devrimci öğrenci liderleri olarak tek istekleri vardı; Türkiye’nin “bağımsız” olması…

Ülkemizin, ABD emperyalizminin güdümünden kurtarılması…

Cumhuriyet’in kuruluş günlerine geri dönülmesi…

Kimseye avuç açmayan, ayakları üzerinde durabilen bir memleket yaratılması…

Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan, “Yaşasın tam bağımsız Türkiye” diyerek idam sehpasını tekmelediklerinde henüz 25 yaşındaydı.

Hüseyin İnan ise 24…

Dünyayı kasıp kavuran “68 rüzgârı”

O yıllarda bütün dünyada “68 rüzgârı” esiyordu.

Türkiye de bu rüzgârın etkisindeydi.

Hem de ne etkilenme…

Üniversite gençliği, ülkemizin temel sorunları konusunda son derece duyarlı ve heyecanlıydı.

Üzerinde durulan en temel sorun da “bağımsızlık” idi.

Kurtuluş Savaşı vermiş, emperyalizmi ülkemizden kovmuş, bağımsızlığımızı kazanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuştuk, ama 1945’li yıllardan itibaren tekrar ABD emperyalizminin emrine girmiştik.

Askeriyemizi, eğitimimizi, tarımımızı, sanayimizi, özetle neyimiz var neyimiz yoksa her şeyimizi ABD’nin kontrolüne vermiştik.

Anadolu’nun dört bir tarafında küçüklü büyüklü 103 ABD üssü vardı.

Ülkemiz, ABD’nin işaret ettiği politikacılar tarafından yönetiliyordu.

Emperyalizmin bütün ağırlığı üstümüzdeydi.

ABD emperyalizmi, sadece Türkiye’ye değil, Türkiye gibi pek çok ülkeye de göz açtırmıyordu.

O günlerde, ABD emperyalizminin simgesi “6.Filo” idi.

ABD yalakaları 6.Filo’ya secde duruyor, emperyalizme karşı olanlar ise sürekli 6.Filo’yu protesto mitingleri düzenliyordu.

ABD askerlerinin, devrimci gençler tarafından Dolmabahçe’de denize döküldüğü 6.Filo protestosunda; Deniz Gezmiş ve arkadaşları da vardı.

Sadece 6.Filo değil, ABD emperyalizminin bütün unsurları an ve an protesto ediliyordu.

ABD yönetimi, bu durumdan son derece rahatsızdı.

Kutuplaşmış dünyada, ABD emperyalizminden rahatsız olan, Türkiye’nin tam bağımsızlığını isteyen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yaşama şartları gün geçtikçe güçleşiyordu.

Sonunda ABD güdümündeki 12 Mart 1971 muhtırasından sonra her üçünün de ipi çekildi.

Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından yargılandılar ve idama mahkûm edildiler.

Suçları, 6.Filo’yu protesto etmek ve İzmir’de zamlara karşı bildiri dağıtmaktı.

Mahkeme kararı, TBMM ve Cumhuriyet Senatosu’nda da oylandı, kabul edildi ve uygulandı.

ABD “kurban” istiyordu, üç gencimiz bağımsızlığa kurban edildi.

Atatürk yaşasaydı, bağımsızlık mücadelesi veren Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla gurur duyardı.

Ama 1970’li yılların ABD kıskacındaki Türkiye yöneticileri, bağımsızlık isteyen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını idam ettiler.

Deniz Gezmiş ve arkadaşları, Atatürk’e ne söz vermişlerdi?

Deniz Gezmiş’ten söz edip de, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 1968 yılında Samsun’dan Ankara’ya düzenledikleri “Tam Bağımsız Türkiye İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü”nden söz etmemek olur mu?

Bu yürüyüş, dönemin sağcı iktidarına karşı “antiemperyalist bir tepki” olarak yapıldı.

Planlamaya göre, 30 Ekim günü Samsun’dan yola çıkılacak, 10 Kasım günü Ankara’ya varılacak ve Anıtkabir’de Atatürk’ün önünde saygı duruşuyla eylem noktalanacaktı.

Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, gazetecilerin yürüyüşle ilgili sorusuna, “Yollar yürümekle aşınmaz” yanıtını veriyordu.

Deniz Gezmiş’in güncesinde, bu yürüyüşle ilgili şu notlar bulunuyor:

“30 Ekim 1968. Saat 13:30’da toplu halde Samsun Atatürk Anıtı önüne giderek bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Ardından İstiklal Marşı’nı söyleyip, bayrağımızı ve üzeri yazılı bezi açarak yola koyulduk... 10 Kasım 1968. Biz Anıtkabir’e varmak ve Ata’nın huzurunda O’na bağlılığımızı, hiç değilse saygı duruşunda bulunarak göstermek istiyorduk. Dağınık halde çeşitli yollardan Anıtkabir’e doğru gittik. Her türlü tertiplere, azgınlıklara rağmen yılmayan üç yüz bilinçli kafa... Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir subayı bize gereken, en mükemmel kolaylığı sağladı. O sırada çelengimiz getirildi. Çelengin üzerine, ‘Amerikan emperyalizmine karşı milli kurtuluş yolunda izindeyiz-Samsun yürüyüşçüleri’ yazmıştık... Ata’nın huzuruna çıktık. Saygı duruşunda bulunduk ve deftere: ‘Amerikan emperyalizmine karşı ikinci milli kurtuluş savaşımızda gerçekten izindeyiz. Milli Kurtuluş Savaşımız yok edilemez. Onu yok etmek için bütün Türk milletini yok etmek gerekir. Tam Bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşçüleri’ yazdık.”

O günden bu güne Türkiye’nin bağımsızlık sorunu

Deniz Gezmiş ve arkadaşları, Türkiye’nin bağımsızlık sorununu taa 1968’de, yani bundan 56 yıl önce görmüşler, mücadele etmişler ve bu mücadelelerini hayatlarıyla ödemişler.

Türkiye’nin bu sorunu bugün de var mı?

Hem de nasıl, kat kat fazlasıyla var!

Devletimizin bekasını tehlikeye atacak derecede var.

Bugün çektiğimiz sıkıntıların temelinde, Türkiye’nin ABD emperyalizmine bağımlılığı yatıyor.

Aslında, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilmelerini bu yönüyle değerlendirdiğimizde, 1970’li yılların Türkiye’sini yönetenler sadece Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını değil, “ülkemizin geleceğini” de astılar.

Bu, bu kadar net!

O dönemde, devleti yönetenler Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına kulak verebilecek kadar yürekli olabilselerdi, Türkiye bugün böylesine sıkıntı içinde olmazdı.

Yazımı bitirmeden şunu da not düşeyim…

Hani bugün laf olsun diye “Filistin’e destek ve İsrail’i protesto” mitingleri düzenleniyor ya…

Deniz Gezmiş ve arkadaşları, taa 1969’da Filistin’e gitmişler ve Filistin halkının İsrail’e karşı mücadelesine destek çıkmışlardı.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan; Türkiye’nin bağımsızlık şehitleridir.

Tarih, bunu böyle yazacaktır.