Emeğini bilmeyenlere sunma

Emek harcayarak yaptığımız işlerin uzun süre kıymeti bilinmeyebilir. Yokmuşsunuz, yapmamışsınız gibi davranabilirler. Bu davranışların toplumsal, psikolojik, belki de siyasi nedenleri olabilir. Ancak, güneş balçıkla sıvanmaz. Bir gün gerçekler ortaya çıkar. Emeğiniz değer görür. Bunun olması için değerden anlayanlara rastlamanız gerekir. Değer anlayanlara denk gelmek her zaman mümkündür. Çalışmalarımızı yılmadan sürdürmek yapacağımız en akıllı iştir. Doğru bildiğimiz işlerin peşinden gitmeğe devam etmeliyiz. Bu yazdıklarıma inanmak istiyorum; bu konudan derdi olanlardan biri de benim. Masallarım, masal kahramanlarım akıbetini bekliyor.

Duyarsız, sözünde durmayanlarla karşılaştım. Masallarımı göndererek okumalarını sağladım ama sonuçta çok güzel olduklarını söylediler ancak icraat yok; şimdi masallarda ufak tefek değişikliklere yaparak kullanırlarsa nereden anlayacağım ya da ne diyebilirim.

Her şeye rağmen insanlara güvenmek istiyorum. Buna rağmen de nasıl merhamete ve her konuda ahlaklı olmaya ihtiyacımız olduğunu görüyorum.

Hindistan’da çok ünlü bir ressam varmış. Herkes, yaptıklarını kusursuz kabul edecek kadar beğenirmiş. "Renklerin Ustası" anlamına gelen "Ranga Çeleri" olarak tanır, kısaca Ranga Guru derlermiş. Yetiştirdiği bir ressam olan Raciçi de artık eğitimini tamamlamış. Son resmini yaparak Ranga Guru'ya götürmüş ve ondan resmini değerlendirmesini istemiş. Ranga Guru:

-Sen artık ressam sayılırsın Raciçi. Artık senin resmini halk değerlendirecek, diyerek resmi şehrin en kalabalık meydanına götürmesini ve en görünen yerine koymasını istemiş. Yanına kırmızı bir kalem koyarak halktan beğenmedikleri yerlere çarpı koymalarını rica eden bir yazı bırakmasını istemiş.

Raciçi denileni yapmış. Birkaç gün sonra resme bakmaya gittiğinde görmüş ki tüm resim çarpılar içinde ve neredeyse görünmüyor. Çok üzülmüş tabii. Emeğini ve yüreğini koyarak yaptığı tablo kırmızıdan bir duvar sanki. Alıp resmi götürmüş Ranga Guru'ya ve ne kadar üzgün olduğunu belirtmiş. Ranga Guru üzülmemesini ve yeniden resme devam etmesini önermiş. Raciçi yeni bir resim yapmış ve Ranga Guru'ya götürmüş. Öğrencisinin yaptığı yeni resmi tekrar şehrin en kalabalık meydanına bırakmasını istemiş; ama bu defa yanına bir palet dolusu çeşitli renklerde yağlı boya, birkaç fırça ile insanlardan beğenmedikleri yerleri düzeltmesini rica eden bir yazı ile birlikte bırakmasını istemiş. Raciçi denileni yapmış. Birkaç gün sonra baktığında resmine hiç dokunulmadığını görmüş.

Fırçalar da boyalar da kullanılmamış. Çok sevinmiş ve koşarak Ranga Guru'ya gitmiş. Resme dokunulmadığını anlatmış. Ranga Guru şöyle nasihat etmiş: ‘’Sevgili Raciçi, sen birinci konumda insanlara fırsat verildiğinde ne kadar acımasız bir eleştiri sağanağı ile karşılaşılabileceğini gördün. Hayatında resim yapmamış insanlar dahi gelip senin resmini karaladı. Oysa ikinci konumda onlardan hatalarını düzeltmelerini istedin, yapıcı olmalarını istedin. Yapıcı olmak eğitim gerektirir. Hiç kimse bilmediği bir konuyu düzeltmeye kalkmadı, cesaret edemedi. Sevgili Raciçi mesleğinde usta olman yetmez, bilge de olmalısın. Emeğinizin karşılığını, ne yaptığından haberi ol-mayan insanlardan alamazsın. Onlara göre senin emeğinin hiçbir değeri yoktur. Sakın emeğini bilmeyenlere sunma ve asla bilmeyenle tartışma. Hayatın içinde kalabalıklar arasında yalnız olduğunu bilecek ama kendini tecrit ederek kendi ipini çekip haksız bir cezaya çarptırmayacaksın. İstenilen etki çok sonra tohumun filiz vermesi gibi görülebilir attığın tohumun yeşerecek olması ihtimali varken ölecek zannıyla üzüntüye kapılmak emeğe haksızlık olur.”

Her şeyin bir değeri vardır. Bir şeyin gerçek değeri (kadri), ona gerçekten ihtiyaç duyulduğu zaman ortaya çıkar. Emek verilerek yapılan hiçbir şey boşa gitmez. Yazdığım bu söze de inanmak istiyorum. Güven duymaya devam etmek istiyorum. Güvendiğim dağlara kar yağsa da… Sonuçta Allah her şeyi görüyor ve kayıt altına alıyor.

Bu gün ve her zaman güneşin altın tozları sizleri bulutsuz gökyüzü ile kucaklasın.