Biz olmak bu kadar zor mu?

Belki de kafamızın en çok karıştığı yerdir; karşılaştıklarımız karşısında ne yapacağımız. O kadar çok şey biliriz ki bildikçe zorlaşır tepkilerimiz. Kendimiz tanımaya başlarken, karşımıza çıkanlarla yaşadıklarımızı anlamak daha zor bir hal alır. Hele ki yaşamımızda bir ilişki varsa 'Ben' olmak, 'Biz' olmak yolculuğuna çıkartır, bizleri...

Kendimizi mutlu etmek odaklı bir yaşamın içinde hayatımızdaki insanları kırmamız her an olasıdır. 'Ben böyleyim.' diye düşünerek çoğu zaman yalnızlaşırız. Belki de geçmiş kırgınlıklarımız, her birimize 'Biz' olmanın pek çok unsurunu unutturmuştur. Hatta biz olmaya kendi savaşlarımız içinde o kadar yabancı kalırız ki ilişkilerdeki kişiler arasındaki mesafe dışardan onları izleyenlerin dikkatini çeker.

Zaman içinde bu hale geldiğimiz çok açık...

Deneyimlerimiz bizi güçlendirse de yaşadığımız travma tadındaki üzüntüler insanlarla aramıza mesafe koymaya zorlamıştır bizi. Ama hata yapacağız ya; gerçek sevgilere de aynı mesafeleri koyuveririz.

Yalnız olduğumuz zamanlarda dikkat etmemiz gereken yollarımızı, birlikte başka bir biçime sokmayı öğrenene kadar çok fazla ayrılık yaşarız.

Hiç bir ilişki başladığı gibi devam etmez. Hiç kimse aynı kalmaz. Zaman her şeyi dönüştürür. Birlikte aynı yöne gelişmeyen partnerler sonunda ayrılmak zorunda kalırlar. Artık aynı şeylerden zevk almazlar. Değer yargıları farklılaşır.

Bir ilişkinin en çok dikkat edilmesi gereken yanı, belki de her buluşmada yeni okuduklarımızla, yaşadıklarımızla neleri öğrenildiğimizi, nelerden etkilendiğimizi paylaşmayı alışkanlık haline getirmektir.

İlginçtir ki konuşmak insanlara iyi gelir. Bir o kadar da birinin anlattıklarını sonuna kadar dinlenmek insanlara iyi gelir. Çoğu insan belki de bir psikologla karşılaşıncaya kadar yaşamında 1 saat boyunca hiç dinlenmediğini fark eder.

Etkili dinlemek arada sorular sorarak anlatılanı ve anlatanın duygularını daha iyi anlamamızı sağlar.

Eril enerji anlatılanı sorun olarak görür çözümler sıralar. Dişil enerji ise sadece anlattıklarının dinlenilmesini ister. Bir süre sonra konuşmaların vardığı yerin verimsizliği ilişkiyi ilginç bir sessizliğe getirir.

Empat olduğunu iddia edenler anlatan iyi hissetsin diye kendi yaşamından örnekler vererek konuyu şahsileştirmeyi seçer. Bu da anlatan tarafından durumu oldukça sıkıcı bir hale getirir.

Niyetimiz ilişkimizin devam etmesi ise, beraberce gelişmeye, yeni şeyler öğrenmeye, 'Ben' demekten azıcık uzaklaşmaya sıcak bakmalıyız.

Yaşamlarımızdaki pek çok konuya dengeli bir biçimde zaman ayırmaya başladığımızda ilişkilerimiz daha sağlıklı olur. Aslında bu baştan zor gibi gözükse de tamamen disiplinli bir olmamızla çözebileceğimiz bir konudur. Birbirine yaşamlarındaki diğer konular kadar zaman ayırmayan kişilerin doğal olarak birbirlerinden uzaklaşması beklenen bir sondur. Birbirine zaman ayırmaya gösterilen önem 'Biz' olmak adına önem vermeniz gereken konulardandır.

İlişkilerin başına bela olan en ilginç konulardan biri de insanların birbirlerini tolere etmeleridir. Tolere etmek bu kadar iyi bir şeyken ilişkiye neden zarar verir? İnsanlar birbirlerini tolere ederken bir diğerinin bu tolereden haberi yoktur da ondan. Tolere yalnız oynanan ve her tarafı beklenti kokan bir hikayedir. Beklenti nerededir? Ben tolere edersem bunu o da yapar niyetindedir, beklenti. Karşımızdakini haberdar edince olay makul bir yere gelir. 'Ben bunu sadece senin için yaparım.' uyarısı karşınızdaki insanı tolere ettiğinizi gösteren en güzel uyarılardan biridir. Kırgınlık yaratmaz.

Ve bu yazı da son olarak zanlarımızdan kurtulmanın bizi gerçek bir ilişkinin içinde tutacağı müjdesini vermek isterim. Öncelikle cümlelerini yarım bırakarak bizim tamamlamamızı isteyenlerden, cümlelerini tamamlamalarını isteyelim. Cümlelerin tamamını kendimizce, zannettiğimiz şekilde tamamlayarak ne kavgalara, ne kırgınlıklara girdik tahmin bile edemiyorum. Zannetme oyunun bir diğer şekli de 'Aklımdan geçeni bulsun.' oyununu oynayanların neden olduğu çıkmaz durumlardır. Soruyu ilişkide olduğunuz kişiye sorun. Bu sorular zaman içinde azalacaktır. Aldığınız cevaplar sizi doğru tanıdığınız birine ulaştırır. Onu daha iyi tanırsınız. Hakkında bir şeyleri zannetmezsiniz.

Biz olmak adına bir kaç konudan bahsettim. Umarım karanlıklara bir kaç mum yakabilmişimdir.