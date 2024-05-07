Emekçi ve sendikalarımız… 

Önce, “emekçi” tanımını yapalım.

Bir “işveren” in işyerinde “ücret” ya da “maaş” ile çalışan kişi emekçidir.

Yalnızca “bedenen” çalışan değil, sahip olduğu “mesleki bilgi ve yeteneği” ile çalışan kişiler de emekçidir.

Ne var ki, “demokrasi özürlü ülkelerde” emekçinin “sınıf bilincinden” uzak kalması için çok yönlü “siyasi ve sosyolojik” oyunlar oynanır!

Çünkü, emekçi “gerçek kimliğinin” ve siyasal düzen içinde kendi çıkarlarına karşı yapılanların farkına varırsa, sömürü düzeninden büyük çıkarlar sağlayanlar egemen olamazlar!

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’ne kadar, 1961 Anayasası’nın “özgürlükçü” kimliğinin kişilere ve kitlelere verdiği olanaklarla Sendikal hareketler başta olmak üzere “Demokratik Kitle Örgütleri” son derece dinamik ve etkiliydiler.

12 Eylül 1980 darbesi, bu bilinci acımasızca ezdi!

1983 yılından sonra yeniden “demokratik düzene” geçildi ama, 1980 Anayasası’nın yok ettiği özgürlükler ve ekonomik yeni düzenle emekçiler sindirildi, örgütlenme güç ve bilinci adeta yok edildi!

SEKA, Sümerbank başta olmak üzere Kamu İktisadi Teşekkülleri-KİT’lerin ard arda kapatılması veya özelleştirilmesi ile emeğin sorunları daha da büyüdü.

“İşsizlik” en büyük KORKU oldu!

“Sınırlı-sorunlu!” sendikal haklar vardı ama işverenlerin umurunda değildi! O tarihten bu yana, bu “Anayasal bir hak” olan sendikalı olma hakkını kullanmak isteyenler, işten atılarak cezalandırılıyorlar!

Ve, ne yazık ki, bu ülkenin Yargı kurumları bu “anayasal hakka tecavüzü” görmüyor, cezalandırmıyor!..

Bunun sonucu olarak, bugün bu ülkede, “kayıtlı çalışanların yalnızca “yüzde 14’ü” sendikalı olma hakkını kullanabiliyor!

Bu ülkede pek çok emek insanı “kayıt dışı” yani; düşük ücretlerle, sigortasız ve güvencesiz çalışıyor!

Bu durum fiilen “köle düzeni” değilse nedir?

YA SENDİKALARIMIZ?

Şu bir gerçek ki; bugünkü yasalar ve siyasal düzen içinde sendikacılık kolay değildir.

Ancak, -istisnalar bir yana, sendikalarımız ve sendikacılığımız son derece yetersizdir.

1991 yılından itibaren iki ayrı sendikada “Eğitim” görevleri yapmış bir kişi olarak, bu konuda ilginç ve önemli gözlem ve anılara sahibim.

Yine, -istisnalar bir yana, sendikalarımız “etkili ve bilinçli yönetim” olanaklarından uzaktır!

Kimi sendikacılarımız, tıpkı mevcut siyasal iktidarın içine düştüğü “lüks ve amaç dışı uygulamaları” ile ortaya dökülüyor!

Kimi sendikacılarımız, pahalı ve lüks otomobillerde seyahat etmeyi çok seviyor!

Sendikalarımızın pek çoğu üyelerine “sınıf bilinci” verecek EĞİTİM çalışmaları yapmıyor!

Kuşkum yok ki, kimi sendikacılarımızın “sınıf bilinci” yok!

Olsa, mevcut siyasal iktidarın peşinden sürüklenmezler!

Son olarak; bir sendikanın “lüks bir tatil oteli” satın aldığı haberini kaygı ile gördüm!

Sendikaların görevi, üyelerinden topladığı aidatlarla lüks otellere sahip olmak değildir!

Öyle bir kaynak varsa, üyelerinizin çocukları için “Öğrenci, yurdu” yaptırın. Emekçi çocukları da, “sağlıklı ve dengeli beslenerek, güvenli bir yurtta barınarak” üniversite öğrenimi görebilmelidir.

Sendikalar, üyelerine, mütevazı mekanlarda EĞİTİM verebilmelidir!

İnanıyorum ki;

Bilinçli emekçi, bilinçli ve doğru yöneticilerini de seçebilecektir!