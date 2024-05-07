Emekli de, asgari ücretli de zam istiyor!

Enflasyon artınca, iğneden ipliğe her şeye zam geliyor…

Zam geldikçe alım gücü düşüyor…

Alım gücü düştükçe vatandaş perişan oluyor…

Zam geldikçe maaşlar eriyor…

Yılbaşında asgari ücret 17 bin 2 TL olmuştu…

Ama enflasyonun artması, fiyatların yükselmesi sonrasında 17 bin liralık asgari ücretin değeri düştü.

Hesaplamalara göre enflasyon, yıl ortasında asgari ücretlinin her 4 lirasından 1 lirasını elinden alacak.

Asgari ücrete, temmuzda en az yüzde 25.4 zam yapılması gerekiyor deniliyor. Sözcü’de Erdoğan Süzer, “Asgari ücrete zam kaçınılmaz” başlıklı bir yazı yazdı. Bütün gerçekleri sıraladı. Birlikte okuyalım;

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“İktidarın enflasyonla mücadeleyi gerekçe göstererek asgari ücrete yıl ortasında zam yapmak istememesi, milyonlarca çalışanın açlık sınırının altında kalan maaşlarıyla yılı tamamlamasına neden olacak. Veriler, asgari ücretin yıl ortasında en az yüzde 25.4 oranında eriyeceğini ortaya koydu. Asgari ücrete yıl ortasında zam yapılmaması halinde 2024 sonunda asgari ücretin alım gücü yarı yarıya erimiş olacak. Hesaplamalar hem asgari ücrete hem de en düşük emekli aylığına temmuzda en az yüzde 25 oranında zam yapılmasının kaçınılmaz hale geldiğini gösteriyor. Merkez Bankası’nın anketine göre ilk 4 ayda yüzde 18.72 olan enflasyonun, mayıs ayında yüzde 3, haziran ayında da yüzde 2.54 daha artacak. Enflasyonun tahmin edilen rakamların etrafında oluşması halinde haziran sonunda tüketici enflasyonu yüzde 25.4’e ulaşacak.

EN AZ 21.320 TL OLMALI

Enflasyon beklentilerine göre 17 bin 2 lira olan asgari ücretin reel alım gücü haziran sonunda 13 bin 558 liraya düşecek. İlk 6 aylık enflasyon kaybının telafi edilebilmesi için asgari ücretin 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere en az 21 bin 320 liraya çıkarılması gerekiyor. Zam yapılmaması halinde ise asgari ücretin bir miktar üzerinde maaş alanlarla birlikte en az 10 milyon çalışan, açlıkla karşı karşıya kalacak.

EMEKLİ ZAMMINDAKİ FARK

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon kadar, yani yaklaşık yüzde 25.4 oranında zam yapılacak. İşçi ile memur emeklisi arasında 5.3 puanlık fark oluşacak. 10 bin liralık en düşük emekli aylığına zam yapılmaması halinde emeklilerin alım gücü temmuzda 7 bin 975 liraya düşecek.”

AKP İKTİDARINA BASKI VAR!

Temmuz ayında asgari ücrete zam gelmezse, vay asgari ücretle çalışanın haline…

Yapılan hesaplamalara göre asgari ücretin reel alım gücü haziran sonunda 13 bin 558 liraya düşecek.

Asgari ücretin artması için AKP iktidarına büyük baskı var…

Asgari ücretli de, emekli de zam bekliyor…

Bakalım AKP iktidarı baskılara boyun eğip, asgari ücreti artıracak mı?