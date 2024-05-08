İşadamlarına “Dolarınızı bozdurun” baskısı

Son günlerde işadamları iki “baskı” altında.

Birinci baskı, bankalardan.

Banka yöneticileri arayıp, “Dolarınızı, Türk Lirası’na çevirin” diye baskı yapıyormuş.

İşadamları, “Nereden çıktı şimdi bu?” diye sorunca da, “İktidar böyle istiyor” diye yanıtlıyorlarmış.

Hafta başından beri işadamı arkadaşlardan arayan arayana…

“Biz bugüne kadar bankalardan böyle davranış görmedik” diyorlar.

Hepsi, panik içinde.

Acaba ne karar versek?

Dövizde mi kalsak, Türk Lirası’na mı dönsek?

Bana soruyorlar…

Ben ekonomist değilim, bir gazeteci olarak olup biteni izlemeye çalışıyorum, o kadar.

Benim gözlemim şu

Türkiye’nin, toplamda 727 milyar dolar “döviz borcu” var.

Bunun 499.9 milyar doları, yuvarlak olarak hesaplarsak 500 milyar doları dış borç.

Bu dış borcun 227.5 milyar dolarını önümüzdeki 12 ayda ödemek zorundayız.

Hesaplar böyle.

Borçlanma böyle yapılmış.

Bunun anlamı ne biliyor musunuz?

Bunun anlamı, Türkiye önümüzdeki bir yılda “her gün 623 milyon dolar” dış borç ödeyecek demek.

Bir gün iki gün değil, her gün!

Toplam 227.5 milyar dolarlık dış borcun 50.1 milyar doları kamunun (kamu bankaları dahil), 46 milyar doları Merkez Bankası’nın, 131 milyar doları ise özel sektörün.

Kamunun da olsa özel sektörün de olsa, Türkiye’nin bir yıl içinde bu parayı bulması şart.

Bu borçların yanı sıra, bir de yıllık 30 milyar dolar düzeyinde seyreden “cari işlemler açığımız” var.

Özetin özeti…

Türkiye’nin dış borcu, “kontrol edilemez” noktaya geldi.

Sıkıntı burada.

Bu kadar dolar, nereden ve nasıl bulunabilir?

Kamunun da, özel sektörün de bu dövize ihtiyacı var.

Türkiye, bu güvensizlik ortamında yurt dışından artık ancak “tefeci faiziyle” para bulabiliyor.

Bir yılda, aldığımız borçlara ödediğimiz faiz miktarı, inanılmaz boyutlara ulaştı.

2023’te tam 28.4 milyar dolar faiz ödedik.

Buna can mı dayanır?

İktidar “psikolojik manipülasyon” uyguluyor

Benim gördüğüm bu.

İktidar kendini kurtarmak için piyasada “psikolojik manipülasyon” uyguluyor.

Son günlerde döviz kurları, kıçın kıçın gidiyor.

Bazı çevreler, doların yılı 31.5 TL. olarak kapatacağını açıklıyor.

Bankalar, ağız birliği etmiş, “Dolar düşmeye devam edecek, paranızı Türk Lirası’na çevirin” çığırtkanlığı yapıyor.

Mevduat faizi, her gün artırıldıkça artırılıyor.

Kredi muslukları kesildi, finansa ulaşım zorlaştı, bu yöntemle sanayiciler “ellerindeki dövizi bozdurmaya” zorlanıyor.

Bütün bu olup bitenlerin bir nedeni var:

Herkes ellerindeki dövizi bozdursun ki, yurt dışından borç bulmakta zorlanan iktidar, piyasadan dolar, Euro toplayıp “borç taahhütlerini” yerine getirsin.

Ben olup biteni böyle okuyorum.

Döviz kurlarının düşmesi mümkün mü?

Değil.

Neden düşsün ki?

Ekonomide basit kuraldır; enflasyon oranı kadar döviz kurları da artar.

Sen baskılarsın, kurların artmasına izin vermezsin, bir gün gelir o kur artışı “toptan” olur.

Daha önce “bir gece ansızın kur artışı felaketini” kaç defa yaşadık?

Hiç kuşkunuz olmasın, Türkiye yine “aynı felakete doğru” sürükleniyor.

Sormak gerekir, daha iki ay önce yıl sonu dolar kurunu 40 lira olarak açıklamıştınız, şimdi ne oldu da 31.5 liraya indirdiniz?

Manipülasyon suç da, bu suçu ülkemizi yönetenler yapınca ne olacak?

Ciddi ekonomi uzmanları, yıl sonu dolar kurunun en az 45 lira olacağını söylüyor, buna ne dersiniz?

Bir şey daha…

Manipülasyon yapıp, doları 32 bandında tutuyorsunuz, bu kafayla ihracatçınızı gebertiyorsunuz, sizde hiç vicdan yok mu?

Türkiye’nin getirildiği şu noktaya bakar mısınız?

Dış borcumuz “kontrol edilemez” hale geldi, herkes kendi derdine düştü, devleti yönetenler kendini kurtarabilmek için özel sektörü ateşe atıyor.

Vah benim güzel memleketim vah!