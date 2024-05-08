“İNSAN VE KİŞİLİK” 

Bilim dünyasının dehalarından biri olan Sigmund Freud;

“İnsan, karşılaştığı kişilerin kalıntısıdır” diyor.

İnsan yavrusu ilk olarak anne ve babasıyla karşılaşır.

Anne-baba mutluysa, çocuk da o mutluluktan payını alır.

Sevgi ile büyüyen çocuk, sevgiyi öğrenir ve yaşar.

Yoksul ve hayatın çileleriyle ezilen, ruh dünyası altüst olan bir ailede çocuk, geleceğin “günahsız mahkumudur!”

Yoksul insanların yaşadığı mahallelerde doğup büyüyen çocukla, varlıklı bir ailede yaşayan çocuğun “ruhsal gelişimleri” benzer olabilir mi?

Varsıl bir ailede, “çocuk eğitimi” bilincinden yoksun bir ailenin çocuğu, her isteği koşulsuz yerine getiriliyor, “paranın gücü” ile şımartılıyorsa; o çocuğun “dengeli bir kişilik” sahibi olması mümkün müdür?

Bu koşullarda yetişen bir çocuğun; “ŞIMARIK ve KÜSTAH” bir kişiliğe sahip olmasına şaşırmak mı gerekir?

Lüks ve keyif içinde bir yaşam, insana hak etmediği bir güç ve “kural tanımazlık” yüklemez mi?

İşte, son örnek olay;

Henüz, “yasal olarak ehliyet alma” hakkına sahip olmayan ama ailesinin lüks otomobiliyle –olası alkollü- bir gencin neden olduğu kazada ölen bir başka genç insanın katili yalnızca kaza yapan genç midir?

O’na, “insanca yaşam değerlerini” öğretemeyen, para ve lüks yaşamla ödüllendirdiğini sanan “anne-baba” gerçek suçlular değil midir?

Üstelik, belki “insanca bir müdahale” ile kaza mahallinden çocuğunu kaçırmak ve kaçarken bazı kanıtları yok etmek, insanca ve adil midir?

Normal bir insan, böyle bir olay sonrası başka bir ülkeye kaçarsa mutlu mu olur?

Ya yoksul insanlarımız?

Yoksulluk yalnızca “maddi yoksulluk” mudur?

Televizyonlarda “yemek yarışmaları” ve “varsıl kesimlerin yaşamlarını” anlatan dizi filmler, o yoksul kesimlerde nasıl bir “ruhsal sarsıntı” yaratıyor?

Yoksul bir ailede, aile içi sorunlar hızla artar.

Sevgiyle kurulan yuvalar, işsizlik, düşük gelir, yetersiz beslenme ile başlayan sorunlarla yıkılmıyor mu?

Yıllar önce, İstanbul’da, sokaklarda, uyuşturucu etkisiyle başka insanlara saldıran çocuklara tanık olmuştum.

O çocuklar kimin çocukları olursa olsun, bu ülkenin çocukları değil mi?

Nasıl bu hale geliyorlar?

Asıl sorumlu; “Adaletsiz bir düzen” değil mi?

Adaletsiz bir düzenin yarattığı yoksulluğun bedelini günahsız çocuklar yaşıyor!

Ve, ne yazık ki, bu günahın hesabını sorabilecek bir ADALET KÜLTÜRÜMÜZ YOK!

Yoksulluk üretiyorsan, gelir paylaşımında ADALETSİZ isen, “insanı insanlıktan çıkarıyorsun!”

Evet, “her insan karşılaştığı kişilerin kalıntısı oluyor!”

“Ne ekersen onu biçersin” örneği!

Ve, SORGULAMALIYIZ;

Aileyi koruyabiliyor muyuz?

Gelir dağılımı adil mi?

Yoksulluğun nedenleri ve SORUMLULARI kimler?

EĞİTİM düzenimiz “Ulusal bir kimliğe” sahip mi? Yoksa, siyasi iktidarların “ideolojik saplantıları” mı egemen?

Aileler neden parçalanıyor?

Bu ülkede, gerçek anlamıyla “Sosyal Devlet” yaşanıyor mu?

Neden en nitelikli insanlarımız başka ülkelerde ikbal ve insanca bir yaşam arıyor?

Neden BORÇLU BİR ÜLKEYİZ?

Bütün bu soruların sonucu, “neden cezaevlerimiz tıka basa dolu?

İnsan, karşılaştığı kişilerin kalıntısıdır!

Peki, ya TOPLUM?

Toplum kimin ya da kimlerin bedelini ödüyor?