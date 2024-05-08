1 Mayıs kutlamalarında ‘yürüyüş’ tabusu kırıldı!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ilimizde sorunsuz yaşandı. 1 Mayıs kutlamalarına katılanların ve emniyet güçlerinin sağduyulu davranmaları neticesinde 1 Mayıs kutlamaları bayram tadında geçti.

KUTLAMALAR ÖNCESİ…

1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Levent Burhanoğlu ve Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, Emek ve Demokrasi Güçleri adına 1 Mayıs kutlamaları öncesinde gazetemizi ziyaret etmişti. Burhanoğlu ve Elma, İzmit Kaymakamlığından Merkez Bankası’ndan İzmit Kent Meydanı’na kadar yürüyüş yapmak istediklerini, kutlamaları da Kent Meydanı’ndan yapmak istediklerine dair dilekçe verdiklerini söylediler. Kaymakamlık ‘ret’ cevabı verdi, başka alanlarda kutlama yapmalarını istedi. Komite de bunun üzerine İzmit Belediye İş Hanı önünde toplanıp, Real AVM otoparkına kadar yürümeyi ve kutlamaları burada yapmak istediklerini bildirdi.

BAŞKANLARIN ZİYARETİ

Kutlamaların Real otoparkında yapılmasında sorun yoktu, ama yürüyüşün yapılması sorun oldu. CHP İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe ve Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, nezaket ziyareti için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında başkanlar, Büyükakın’a 1 Mayıs kutlamaları konusunu açtı. Bunun üzerine Büyükakın, Vali Seddar Yavuz’u arayarak, 1 Mayıs kutlamaları konusunda yardımcı olmasını istedi. Vali’nin talimatıyla 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin talebi kabul edildi. 1 Mayıs’ta kutlamalar İzmit Belediye İş Hanı önünde başladı, Real otoparkına kadar yürüyüş yapıldı ve kutlamalar gerçekleşti.

7-8 YILDIR YÜRÜYÜŞE İZİN VERİLMİYORMUŞ

1 Mayıs kutlamaları her yıl yapılıyor. Ama bu yıl ki kutlamaların en önemli özelliği Yürüyüş Yolu’nda pankartlar eşliğinde yürüyüş yapılmasına izin verilmesi. Aldığım bilgiye göre 7-8 yıldır yürüyüşe izin verilmiyormuş. KOCAELİ gazetesi olarak 1 Mayıs Tertip Komitesi’ne önemli destek verdik. Haberlerini kamuoyuna yansıttık. 2 Mayıs tarihli gazetemizde de 1 Mayıs kutlamalarını manşetten verdik.

TEŞEKKÜR ETTİLER

KESK- Yapı Yol Sen Kocaeli Şube Başkanı ve 1 Mayıs Düzenleme Komitesi Başkanı Levent Burhanoğlu, Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma ile TMMOB-MMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Hakkı Ersöz önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Kendileriyle bir süre sohbette ettik. Keyifleri yerindeydi. Güzel bir 1 Mayıs kutlamalarına imza atmışlardı.

“TATSIZ OLAYLA KARŞILAŞMADIK”

Söze 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Levent Burhanoğlu başladı. Burhanoğlu, desteklerinden dolayı Emek ve Demokrasi Güçlerine teşekkür etti. Burhanoğlu şunları söyledi, “1 Mayıs kutlamalarını sorunsuz tamamladık. En küçük bir sorun olmadı. Kısa bir zaman içinde kutlamaları organize etmek zorunda kaldık. Buna rağmen kutlamalar çok güzel ve coşkulu geçti. Yürüyüşün başlangıcıyla mitin alanı arasındaki mesafe 2 kilometredir. Yürüyüş boyunca vatandaşlar pencerelerinden bize el salladılar. Coşkuya ortak oldular. Kutlamalar boyunca güvenlik güçleriyle sürekli diyalog halindeydik. Hiçbir tatsız olayla karşılaşmadık. Şunu ifade etmeliyim ki 1 Mayıs Tertip Komitesi olarak, Emek ve Demokrasi Güçleri ile toplantı yapacağız. 1 Mayıs kutlamalarını değerlendireceğiz, eksiklerimizi göreceğiz, gelecek yıl daha iyi bir 1 Mayıs kutlaması için çalışmalara başlayacağız” dedi.

ELMA: AMACIMIZA ULAŞTIK

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma da 1 Mayıs kutlamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Elma da kutlamalarda amaçlarına ulaştıklarını söyledi. Kutlamalarda herkesin emeğinin olduğunu belirtti. Elma, “1 Mayıs kutlama programını gerçekleştirdik. Kutlamalar birçok kesimin katkısı oldu. 1 Mayıs kutlamalarına katkı veren başta Emek ve Demokrasi Güçleri olmak üzere CHP İl Başkanı Bülent Sarı’ya, CHP’li belediye başkanlarına, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir teşekkürü de CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’a etmek istiyoruz. 1 Mayıs kutlamalarının organizasyonunda alanın düzenlenmesi ve ses sisteminin kurulmasında bize çok yardımcı oldu. Ayrıca bize her türlü desteği veren basın mensuplarımıza da teşekkür ediyoruz. El birliğiyle kutlamaları başarıyla tamamladık” dedi. 1 Mayıs Tertip Komitesi ayrıca izin alınması konusunda destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, Vali Seddar Yavuz’a, İzmit Kaymakamlığına ve emniyet güçlerine de teşekkür ettiler.

YÜRÜYÜŞE İZİN VERİLMESİ

Burhanoğlu ve Elma’nın görüşlerini yukarıda sizinle paylaştım.

1 Mayıs’ta yürüyüşe izin verilmesini çok değerli buluyorum. Geçtiğimiz aylarda Gazze’ye destek için yapılan mitinglerde yürüyüş yapılmasına izin veriliyordu, elbette Gazze’ye destek yürüyüşüne izin verilmeli, ama 1 Mayıs yürüyüşüne de izin verilmeliydi, verildi de. Yani bir tabu yıkıldı.

1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Levent Burhanoğlu başta olmak üzere Emek ve Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs kutlamalarında başarılı bir sınav verdi. 1 Mayıs kutlama çıtasını yükseltti. Aynı performansı ve daha fazlasını 1 Mayıs 2025’te de bekliyor, kendilerine başarılar diliyorum.

1 Mayıs Düzenleme Komitesi Başkanı Levent Burhanoğlu, MMO Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma ile TMMOB-MMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Hakkı Ersöz gazetemizi ziyaret etti.