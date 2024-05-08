İyi bakın ve hatırlayın!

Bodrum maçı öncesinde tecrübeme dayanarak bir tezimi ortaya attım. Tecrübe derken, biz de bunları zamanın teknik adamlarından öğrendik. Örneğin Güvenç Kurtar maçlardan önce prim dağıtılmasının çok büyük hata olduğunu sürekli söyler dururdu.

Zira unutulmamalı ki, futbolcuların hepsi genç. Kanları kaynıyor. Onlar için maç öncesi maç sonrası diye bir kavram yok.

Siz çocukların paralarını nakit olarak yatırdığınız anda, maça iki gün değil bir gün bile kalsa, onlar bir yolunu bulup, bu parayı harcarlar. Motivasyonları bozulur. Sanki Kocaelispor'da da böyle bir hava var gibi geliyor.

Takım bir maç kazanıyor, bir sonraki maçta aynı on bir olmasına rağmen tanınmayacak hale geliyor. Bunun başka açıklamaları da olabilir.

İki gündür yaptığım tespitlerde, bu tezimin güçlü olduğu noktasında önemli teknik adamlardan destek aldım.

Futbolcu sahaya çıktı mı parayı unutur. Doğru. Kafası parada olan bir futbolcu modeli diye bir şey yoktur. Messi'ye de trilyonlar versen, sahaya çıktı mı, o sadece futbolu düşünür. Bizde de zaten zar zor geçinebilen futbolcuların eline yüz ellişer bin lira verdiğiniz zaman, o harcamaları yaparken kafa dağılır gider. Motivasyon bozulur. Tabii her yiğidin yoğurt yiyişi ayrıdır. Bunu bana seneler önce Güvenç Kurtar söylemişti. Ve Kocaelispor o zaman beş puan farkla Süper Lig'de liderdi. Önüne gelene üç-beş gol atıyordu. Beşiktaş'a beş, Galatasaray'a üç, Fenerbahçe'ye üç gol atılan yıllardı. Bu tamamen disiplinle ilgiliydi.

Bir de Mustafa Denizli'nin farklı bakış açısı vardır. Mustafa Hoca kesinlikle yasak koymaz. Çünkü bilir ki yasak koysa bile futbolcu bir şekilde kaytaracaktır. Denizli görev yaptığı kulüplerde mini barları normal içki düzeniyle doldururdu. Futbolcuna olan güvenini gösterirdi. Sahaya çıktığında yürüyecek hali olmayan futbolcuyu da affetmezdi. Yani sorumluluğu tamamen futbolcuya verirdi.

Geçen haftaki Bodrum maçından önce ben böyle bir şeyi sezinledim. Turistik oteldeki fotoğrafları gördünüz. Böyle bir ortamda tabii ki Kocaelispor'un kamp yapması doğru değildi. Ancak yönetim futbolculara güvendi. O otelde kampı yaptı. Orada ne oldu, bu çok önemli değil. Ama Bodrumspor’la da oynuyorsanız, biraz buna da katlanmak lazım.

Çünkü oradaki otellerin tamamı turistik otel. Kimin girip çıktığı belli değil. Bodrum yenilgisinden çok sahada sergilenen ruhsuz futbolun ikinci etkisi de zeminin kötü oluşuymuş.

Bunu da en yetkili ağızdan öğrendim. Kötü zemin nedeniyle futbolcular konsantre olamamış. Bodrum bu sahaya alışık olduğu için de kolay goller ve pozisyonlar bulmuş. Bana gelen bir bilgi de bu. O Bodrumspor Süper Lig'e çıktığında, Fener, Galatasaray ve Beşiktaş'ı nerede ağırlayacak, çok merak ediyorum. Ama adama da Süper Lig’e çıkma diyemezsiniz.

Abramoviç'in önemli yatırımlar yaptığı Bodrum'da, Bodrumspor’u bir Chelsea yapma gayretini hepimiz biliyoruz. Soros güdümündeki birçok çevrenin de Göztepe'ye yatırım yaptığını biliyoruz. Hedef bir Türk takımını Chelsea haline getirmek. İşte böylesi bir Süper Lig'e çıkmaya hazırlanıyoruz. Sakaryaspor'a transfer yasağı geldi, tam 3 yıl. Süper Lig'de halen 5 kulübün transfer yasağı devam ediyor.

Bizim şimdilik böyle bir sorunumuz yok. Ama bir ay sonra yaklaşık 500 milyon liralık transfer yapmak gerekliliğini hissettiğimiz zaman ne yapacağız bilemiyoruz. Mevcut kadro ile Süper Lig'e çıktığınız zaman, 3. haftada küme düşeriz. Bu da bir gerçek.

Yani ayranımız yok içmeye, taht-ı revanla gideriz hacet gidermeye misali.

İyi düşünmek lazım. Kalan süre çok kısa.

Kocaelispor Süper Lig'e çıktığında, 500 milyon liralık kaynak bulunabilecek mi? Bunun kamuoyuna açıklanması lazım. Bu Recep Durul'un da Tahir Büyükakın'ın da üstesinden geleceği bir şey değildir. Ve Kocaelispor bu ortamda, bu kadroyla, bu bütçeyle Süper Lig'e çıkarsa, bir daha açılmamak üzere kapanır.

Bu gerçeği de kimse unutmasın. Tarih tekerrürden ibarettir. 2008'de bunu biz yaşadık, ama hala ders almamışız.

2009 yılında küme düştüğümüz zaman, kulübün etrafında kimse kalmamıştı. Bütün şakşakçılar gemiyi terk etmişti. 4 sene boyunca çoluk çocukla sahaya çıktık. Acınacak bir Kocaelispor öyküsü yaşandı. Tarihimize kara leke olarak yazıldı ve bir daha silinmez. Bir daha böyle bir utancı yaşamamak için, garantimiz olmadan Süper Lig'e çıkmayalım.

Kongre'ye gelenler de 500 milyon lira garanti etmeden gelmesinler. Kocaelispor, kimsenin arpalığı değildir.