Hodri Meydan’dan ve Haluk Bozo’dan tarihi çağrı!

Cumartesi günü yine bir Kocaelispor-Sakaryaspor maçı izleyeceğiz. İsmetpaşa'da alıştığımız derbilerin aksine son birkaç yıldır Sakarya ile Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşıyoruz. Tabii ki ambiyans farklı, görüntü farklı, daha Avrupai bir havaya bürünüyor bu maçlar.

Diğer maçlarda bomboş ve ruhsuz izlediğimiz stat, bu maçta tıklım tıklım olunca, çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Deprem zamanında oynadığımız maçı hatırlayın; bu maç az daha provokasyona kurban gidiyordu. Ancak Hodri Meydan’ın sağduyulu davranışı ve inanılmaz vakurluğu, sahaya atlayan gencin linç olmasını da engelledi.

Tatangalar da bu çocuğa gereken dersi verip, kameranın önünde özür dilettirerek tarihi bir adım attılar. Bu maç öncesinde Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç ile Kocaelispor'un o zamanki başkanı Engin Koyun, Maide Restoran'daki toplantıda basının önüne çıkarak, güzel bir tablo oluşturdu. O gün benim meslek hayatımda da en mutlu olduğum gündür.

Sakaryalılar bu toplantının İzmit'te yapılmasını problem etmediler. Olayı sahiplendiler. Maç günü de tribünlerde olgun davranışlar sergilediler.

Ancak dediğim gibi provoke etmek isteyen bir genç, kendisini kullananlara alet oldu, sahaya atladı ve birçok insan bunu malzeme olarak kullandı. Ancak yine de bu maçı oynatan Engin Koyun ve yönetimini buradan bir kez daha tebrik etmek istiyorum. O yönetimde şimdiki başkan Recep Durul da yer alıyordu. Kocaelispor'un böyle şeylere ihtiyacı var.

Dün sabah iş başı yaparken yıllardır tanıdığım Haluk Bozo'nun Hodri Meydan adına yaptığı açıklama son derece isabetlidir. Mantıklıdır, kesinlikle duygusal değildir.

Sakaryaspor zor günler yaşıyor. Tıpkı Bursaspor'un akıbetine dönmek üzere. Gemiyi de ilk terk edeni herkes gördü. Burada tekrar o şahsın ismini telaffuz etmek istemiyorum.

Sinan Kahraman kardeşim, yıllardır Sakaryaspor'da efsane olmuştur. Derincelidir. Çenesuyulu’dur. Sinan Pektemek Kocaelispor'da başarıdan başarıya koşmuş, takımın yeniden doğmasında çok önemli katkı sağlamıştır. Sakaryalıdır…

Engin Korukır Hoca Sakarya Hendek doğumludur. İzmit'te büyümüştür. Ona keza iki kentin de ortak değeridir.

Bu iki kent arasındaki düşmanlık her zaman iki kulübede zarar vermektedir. Bunu yıllarca yazan biri olarak en çok tepki alan da benimdir. Tribündeki üç beş kişinin yaptığı şeyi koskoca Sakarya kentine mal etmek hiç kimsenin haddi değildir. Hele hele benim haddim hiç değildir. Benim anne tarafım Adapazarı Şeker Mahallesi'nden gelmektedir. Rahmetli engelli annemin nüfus kağıdında İli Kocaeli ilçesi Adapazarı yazmaktadır. Bu bile nasıl bir konumda olduğumu göstermeye yeter.

Adapazarı'nın daha ne olduğunu bile bilmeyen kimi sonradan Sakaryalılar, geçen sene linç girişiminde bulundular. Muhteşem ve kral ilan ettikleri Kocaeliliyi kapının önüne koydular. Sakarya'nın çocuğu Tuncay Şanlı'ya aynı muameleyi yaptılar. Hakan Şükür ve Tuncay Şanlı'nın menajeri Erdinç Şehit Belediye Derincespor’un başındadır. Yılmaz Vural anne tarafından Derbentli, baba tarafından Adapazarı'lıdır. Bu örnekleri çoğaltabilirim.

Bu kadar iç içe geçmiş iki kentin kavgası, başkalarının ekmeğine yağ sürmektedir. İki takımın da Süper Lig’de olması gerekirken, hala birinci liglerde sürünmesi, yine iki takımın şanlı tarihinin büyük utancıdır.

Haluk Bozo tarihi bir çağrıda bulunarak Sakaryaspor taraflarına kapıların açılmasını istemiştir. Bu harika bir istektir. Depremde tüm dünyaya ders veren Kocaelispor, ilk maçta Kocaelispor taraftarını istemeyen Sakaryalılara karşı kapıların açılmasını istemektedir. Otuz bin biletin satılması, maça yirmi dört saat kala sadece dört bin biletin kalması, Sakaryalıların gelebilmesi anlamına gelir. O biletler Sakaryalılara ayrılabilir. Ha, çağırırsınız gelmezler. Bu onların isteğine kalmış bir şeydir. 3 sene transfer yasağı alan bir kulübün maçına kimse gitmek istemez. Ama bu maç başkadır. Bunun için önemli bir davet olarak kabul ettiğim bu mesaj, herkese güzel bir ders olmalıdır.

Yıllardır ezeli rekabetimiz bulunan Bursaspor 3.Lig’dedir. Bu Türk futbolunun da utancıdır. Siyasetle yol alınamadığının bir göstergesidir.

Yarın bir gün bu Kocaelispor'un da başına gelecektir -ki gelmiştir-. Küllerinden yeniden doğan Kocaelispor, tarihinde ilk kez amatöre düşme utancını yaşamıştır. Sakaryaspor için de, Kocaelispor için de mevcut şartlarda Süper Lig'e yükselmek lükstür.

Tarihimizde Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlara hem de İstanbul'da sahayı dar etmişizdir. Ama sonuç: 1.Lig’de sürünüyoruz.

Yeniden yazıyorum, sık sık da yazacağım. Günü birlik yaşamak, tabir-i caizse hovarda kültürüdür. Paranızı o gün kazanırsınız, o gece harcarsınız. Cumartesi günü de Allah Kerim. İşte Kocaelispor, Sakaryaspor, Eskişehirspor, Bursaspor gibi kulüpler, Süper Lig hevesiyle herkese yem edilmiş, uçuruma sürüklenmiştir.

Bu sene de aynı şey olabilir. Çok değil, sadece bir ay sonra hangi ligde olacağımız ortaya çıkacak. Eğer Süper Lig'de olursak mevcut takımın %90'ı takımda kalamayacak. 1.Lig’de kalırsak, futbolcuların %90'ı ya yeniden anlaşacak, ya sözleşme yenileyecek. Şimdi buradan herkese açık açık soruyorum: Mevcut kadroda bir futbolcu olsanız ve binlerce futbolcunun ekmek yediği sektörde kulüp bulma şansınız çok olmasa, siz bu takımın şampiyon olmasını mı istersiniz? Yoksa bu ligde kalmasını mı? Bu sorunun yanıtı aslında Kocaelispor'un her hafta farklı bir grafik çizmesinin en güzel yanıtıdır.

Cumartesi günü Sakaryaspor’u yenmeliyiz. Zaten bu ortamdaki takımı yenemezsek Süper Lig'e çıkmanın anlamı yok. Bodrum maçındaki rezilliği gördünüz. O maçtaki yenilgi sahanın kötü oluşuna bağlandı. Ben çok inanmıyorum. Bir sebebi vardır.

Bunun için herkesin takkeyi önüne koyup çok iyi düşünmesi lazım. Takımın bir an önce Süper Lig'e çıkmasını isteyenler 2-3 sene sonra amatör kümeye düştüğümüzde ortada gözükmeyecekler. Buna emin olabilirsiniz. Bunu bire bir yaşadık. Kocaelispor 13-14 yaşında çocuklarla Altay, Bursa gibi takımların karşısına çıkıp, 8-9 tane yerken, biz yerel gazeteci kardeşlerimle beraber tribündeydik. O günleri hiç unutmadık. 2-3 sene sonra da herkes kaçıp gittiğinde biz yine burada olacağız. 49 yıldır olduğu gibi. Seneye 50 diyeceğiz. Yarım dalya… Biliyor musunuz, bu gazete Kocaelispor'u en uzun süreli takip eden tek gazetedir…