Suriyeliler, Afganlılar ve Gastarbeiterler

Yıl 1960’lar.. 2’nci Dünya Savaşı’ndan sonra Alman ekonomisindeki mucizevi gelişimin ardından vasıfsız işgücüne ihtiyaç artmıştı. Almanya işgücüne ihtiyaç duyduğu alanlarda yabancı göçmen işçilerin çalıştırılması kararını aldı. O yıllarda Türkiye ekonomisi sıkıntılı bir süreçten geçtiği için Almanya'dan gelen işçi talebini hemen kabul etti. Ülkede işsizliğin azalması ve döviz girdisinin arttırması için önemli bir fırsat altın tepside sunulmuştu. Almanya, Türkiye’den 498 bin, Yugoslavya’dan 283 bin, İtalya’dan 187 bin, Yunanistan’dan 101 bin, İspanya’dan 65 bin ve Portekiz’den 34 bin olmak üzere toplamda 1,5 milyon göçmen işçi almıştı.

Almanlar ülkelerine göç edenlere “Gastarbeiter” yani misafir işçi diyorlardı. Almanya’nın özellikle montaj, otomobil endüstrisi, maden, bina-inşaat ve atık temizliği alanlarındaki ağır işgücü açığını çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu bu Gastarbeiterler gerçekleştirdi. Türklerin çoğu Frankfurt, Berlin, Köln, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart ve Münih gibi şehirlere yerleşti ve çalıştı. Almanya’ya giden Türkler bir daha geri dönmedi. Oranın misafiri değil vatandaşı oldular. Almanya’da şu an bir işçinin saat ücreti 10.45 Euro. Günde en fazla 8 saat ve haftanın 5 günü çalışıyorlar. Dernekleri var. Milletvekilleri ve belediye meclis üyeleri var. Gel gelelim Almanya’ya gittikleri günden beri ırkçılık ve milliyetçilik saldırına maruz kalıyorlar. Daha geçtiğimiz mart ayında Solingen şehrinde Türklerin oturduğu bir bina kundaklandı ve 4 Türk’ün ölümüyle sonuçlandı.

Yıllardır süregelen bu ırkçılık hiç bitmeyeceğe benziyor. Şimdi gelelim Türkiye’ye. Türkiye’de son yıllarda en başta Suriyeliler olmak üzere Afganlılar, Somaliler, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşları çeşitli iş yerlerinde görmek mümkün. Bu ülkelerden gelen göçmen ve mülteciler ucuz iş gücü anlamını taşıyor. Kaçak, sigortasız ve sendikasız çalıştırılıyorlar. En başta inşaat, ağır işler, fırın, benzin istasyonu gibi yerlerde kolaylıkla iş bulabiliyorlar. Bunun nedeni yeni nesil Türk gençlerin bu işleri meslek olarak görmeyişi.

Almanya’dan tek farkımız şu. Almanya birkaç ülke seçip devletleri ile anlaşma yaptı. Hangi iş kollarında kaç işçiye ihtiyaçları var tespit edip ona göre işçi kabul ettiler. Türkiye ise yol geçen hanı. Sınırlar kevgir gibi. Her gün sosyal medyada ülkeye kaçak girenlerin videosu paylaşılıyor. Polis şehirlerde kaçak göçmen avına çıkıyor. Bazılarını yakalıyor, çoğunluğunu ise yakalanamıyor, çünkü onlar Türkiye’nin her bir yerine dağılmış çeşitli iş yerlerinde işbaşı yapmış durumdalar.

Türkiye acilen işgücü potansiyelini çıkartıp ne kadar göçmen işçi çalıştıracağını belirlemeli ve aynı Almanya örneği gibi belli sayıdaki işçileri kabul etmeli. Oturum izni olmayan ya da bitmiş olan binlerce mülteci yarın Türkiye’nin en büyük sorunu olacak. Daha şimdiden Turkcell operatör kayırlarına göre Ramazan Bayramı’nda en çok aranan ülke Afganistan olmuş. Şaşılacak şey dimi? Türkmenistan ikinci Almanya üçüncü sırada yer almış. Türkiye’de meğerse ne kadar çok Afganlı varmış ta kimsenin haberi yokmuş. Afgan ve mültecilerin sayısını kimse bilmiyor. Her geçen gün sayıları artıyor. Birçok milliyetçi Türk genci bu duruma içten içe diş biliyor. Önümüzdeki yıllarda Türk Milliyetçiliği daha da artacak. Çok daha vahim olaylar Türkiye’yi bekliyor olacak. Türkiye’deki misafir işçiler Almanların değimiyle Gastarbeiterler ülkelerine dönmeyecekleri gibi tabiri caizse Türkleri Türkiye’den kovacak duruma gelecekler. Demedi demeyin..