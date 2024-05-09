Bütün okulları “imam hatipleştirme” operasyonu

Günlerdir notumda, fırsat bulup şu “ Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” üzerinde duramadım.

Öyle sorunlar bataklığına batmış bir memleketimiz var ki, her gün bir değil beş makale yazsan, yine de sıkıntıların tamamını anlatamazsın.

Yeni modeli eleştirmeye adından başlayalım.

Ne demek “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”?

Bir defa adında meymenet yok!

Neden “maarif”?

Türkçe “eğitim” sözcüğü dururken, neden Arapça “maarif”i kullanıyoruz?

Adına bak, okullarımıza yerleştirilmek istenen yeni modelin nasıl bir amaç taşıdığını gör!

Bunların amacı, “Türkçe” yerine, “Arapça” ve “Osmanlıca”yı yerleştirmek.

Yakında “Milli Eğitim Bakanlığı”nın adını “Maarif-i Umumiye Nezareti” olarak değiştirirlerse, sakın şaşırmayın!

Bunların amacı, “bilimsel eğitim” yerine, “medrese öğretisi”ni getirmek.

Bu yöntemle; “düşünen, soran, sorgulayan, tartışan” insan yerine, “düşünmeyen, sormayan, sorgulamayan, biat eden” insan yetiştirmek…

Özetle, bunların amacı “bilinçli insan” değil, “inançlı insan”!

Neden “inançlı insan”?

İnançlı insan, çünkü bilinçli insanı kandırmak mümkün değildir, ama inançlı insanı “Allah ve din”le elde etmek kolaydır.

Bilinçli insan; söz dinlemez, denileni yapmaz, tehlikelidir.

İnançlı insan ise, “dini yöntemlerle” kolayca yola getirilebilir.

Ülkemizi yönetenlerin temel mantığı budur, yıllarca bu mantıkla yol yürürler.

Başka ne bekliyordunuz?

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” taslak metni basına yansıyınca, çoğu kesimden şöyle tepkiler yükseldi:

Bilimsel eğitim terk ediliyor…

Laiklik elden gidiyor…

Dini eğitim, sistemleştirilmek isteniyor…

Pardon!

Bunda şaşılacak ne var?

AKP iktidarından “farklı bir model” mi bekliyordunuz?

Yahu, “Sizin tarikat-cemaat dediğiniz, bizim için sivil toplum kuruluşlarıdır” diyen, bu iktidarın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin değil mi?

Tarikat ve cemaatlerle eğitim amaçlı protokoller imzalayan, imamları okullara eğitmen olarak sokan, bu bakan değil mi?

Özetle, Milli Eğitim Bakanlığı’nı, “paralel Diyanet İşleri Başkanlığı” haline getiren bu bakan değil mi?

Ne yani, AKP’nin bakanından “laik bilimsel eğitim” mi bekliyordunuz?

“Leyla’nın Kardeşleri” filminde anlatılan

2022 yılında vizyona giren “Leyla’nın Kardeşleri” adlı İran filmini izlediniz mi?

İzlemediyseniz, ilk fırsatta izleyin.

Çekildiği İran’da bir süre sonra gösterimi yasaklanan film, bizim için de mesajlar içeriyor.

Film, 40 yaşında olan ve ailesiyle yaşarken ailenin tüm yükünü omuzlamış Leyla ve dört erkek kardeşinin yaşamını anlatıyor. Leyla’nın merkeze alındığı filmde; ABD-İran ilişkileri, aile içi çatışma, İran’ın ekonomik ve toplumsal sorunları ve ülkedeki sınıf mücadelesine dair izler var.

Filmin bir yerinde Leyla’ya söylenen, “Sana nasıl düşünmen gerektiği değil, ne düşünmen gerektiği öğretilmiş” cümlesi, bugün İran’daki rejimin temel felsefesini ortaya koyuyor.

Bu öyle bir cümle ki, al, çerçevele, duvara as!

İki düşünme sistemi arasında dağlar kadar fark var.

“Nasıl düşünmeleri gerektiğini” öğrenenler, gelişirler ve ileri giderler.

“Ne düşünmeleri gerektiğini” öğrenenler ise, öğretilenleri ve yaşamlarını sorgulayamazlar.

Kendilerine öğretilen ve kendilerine verilenle yetinirler.

Amaçları ne?

İşte taslağı kamuoyunda tartışılan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” de çocuklarımıza, “nasıl düşünmeleri gerektiğini” değil de “ne düşünmeleri gerektiğini” öğretmeyi amaçlıyor.

Yani bu modelin ana hedefi, eğitim sistemini iyice dini temellere oturtmak.

“Bilime ve teknolojiye açık çağdaş bireyler” yetiştirmek değil de, “tekkelere mürit” yetiştirmek.

Özetle, bu bir “bütün okulları imam hatipleştirme” operasyonu!

Ülkemizde; 132 Anadolu Lisesi, 322 Fen Lisesi, 626 Endüstri Meslek Lisesi’ne karşılık tam 4 bin 413 İmam Hatip Lisesi bulunuyor.

Demek, bu kadar imam hatip açarak “dindar ve kindar bir nesil yetiştirme” hedefine ulaşamadılar, şimdi ilkokul ve okul öncesi de dahil bütün okulları “imam hatipleştirmek” istiyorlar.

“Özgür bireylerin yaşadığı bir toplum” yerine, “dini temellere dayalı bir toplum” yaratmak için uğraşıyorlar.

Türkiye’nin geleceğini çalıyorlar.

Türkiye’yi “Ortaçağ karanlığına” gömmek istiyorlar.

Türkiye’nin en büyük sorunu bu!

Ve bu sorun, her geçen gün derinleşen “ekonomik krize” tutsak edilmiş durumda.

“Karnını doyurma” telaşına düşen halk, “çocukları dini temellere göre eğitilecekmiş, hayatları kayacakmış” bunları zerre kadar dert etmiyor.

Türkiye, “sağlıklı düşünme ve doğru yolu bulma” yetisini kaybetti.

İşimiz her geçen gün çok ama çok zorlaşıyor!