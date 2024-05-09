Kök aylık hesabı nedeniyle emekli sıfır zamla karşılaşabilir!

31 Mart’ta yapılan seçimde emekliler, kendilerini yok sayan AKP iktidarına oy vermeyerek, önemli bir ders verdi. Emekliler, iktidara aklınızı başınıza alın dedi… Son gelen haberlere göre, iktidar seçimden ders almamış olacak ki, temmuz ayında emeklilere yeterince zam yapmayacağı konuşuluyor…

HOROZ BİLE KESEMEMEK…

Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Bölge Başkanı İhsan Deniz, geçtiğimiz günlerde ilginç bir açıklamada bulundu… Kurban Bayramına dikkat çeken İhsan Deniz, “Yaklaşan Kurban Bayramı’nda, bayram ikramiyelerinde artıştan söz eden yok. Bu gidişle emekli horoz dahi kesemeyecek” dedi… Deniz’in açıklamasında emeklilerin ne kadar zor durumda olduğunu gösteriyor… Emeklilerin, bayramda horoz kesemeyecek kadar duruma düşmesi, bu iktidarın ayıbıdır.”

EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM GÖRÜNDÜ

Kök hücre hesabıyla maaş alan emekliler ile ilgili şu sıralar, ‘sıfır zam’ söylentileri konuşuluyor. Sözcü’deki haberi birlikte okuyalım;

Türkiye’deki milyonlarca emekli, temmuzda yapılacak maaş zammına odaklandı. Hesaplamalara göre işçi ve çiftçi emeklisine yüzde 25 zam yapılması bekleniyor.

Merkez Bankası’nın anketine göre ilk dört ayda yüzde 18.72 olan enflasyon, mayıs ayında yüzde 3, haziran ayında ise yüzde 2.54 daha artacak. Enflasyonun tahmin edilen rakamlara yakın olması halinde, haziran sonunda tüketici enflasyonu yüzde 25.4’e ulaşması bekleniyor. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon kadar, yani yaklaşık yüzde 25.4 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu kapsamda işçi ile memur emeklisi arasında 5.3 puanlık fark oluşacak. 10 bin liralık en düşük emekli aylığına zam yapılmaması halinde emeklilerin alım gücü temmuzda 7 bin 975 liraya kadar düşecek. Kök aylık hesabı nedeniyle de milyonlarca emekli sıfır zamla karşılaşabilir.

ASGARİ ÜCRET EN AZ 21.320 LİRAYA ÇIKARILMALI

Enflasyon beklentilerine göre 17 bin 2 lira olan asgari ücretin reel alım gücü haziran sonunda 13 bin 558 liraya düşecek. İlk 6 aylık enflasyon kaybının telafi edilebilmesi için asgari ücretin 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere en az 21 bin 320 liraya çıkarılması gerekiyor. Zam yapılmaması halinde ise asgari ücretin bir miktar üzerinde maaş alanlarla birlikte en az 10 milyon çalışan, açlıkla karşı karşıya kalacak.”

BÜYÜK ADALETSİZLİK VAR

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi emeklilerde büyük bir beklenti oluştu…

Kök hücre hesabıyla maaş alan emeklilere sıfır zam verileceği söylentileri, emeklileri germiş. 2016 yılına kadar emekli maaşı asgari ücretin üstündeydi…

Bu yıldan sonra emekli maaşında düşüş, asgari ücrette yükseliş oldu…

Gelinen noktada 2016 yılında asgari ücretin üstünde maaş alan emekli, şimdi asgari ücretin altında maaş alıyor…

Yani büyük bir adaletsizlik söz konusu.