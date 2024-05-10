Her şeyin temeli ANA

Ana kelimesi çok kutsaldır.

Varoluşumuzun sebebi anadır. Doğuran, büyüten, eğiten, besleyen ve hiç karşılık beklemeden ömrünü evlatlarına adayan analara bir gün değil, her günümüz feda olsun.

Evlatları gülerken gülen, üzülürken ağlayan anadan başka bir varlık olamaz.

Ana evin direğidir. Ana sevgidir, saygıdır, hoşgörüdür.

Ana dündür, bugündür ve gelecektir. Ananın kutsallığını belirten önemli sözler vardır.

-Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz.

-Ağlarsa anam ağlar kalanı yalan ağlar.

-Cennet anaların ayağının altındadır.

-Ana kelimesi ve analarla beşikten, mezara kadar hep iç içe yaşanır.

Toplumumuz her nedense yükün ağırlığını hep anaların omuzuna yüklemiştir.

Yöresel farklılıklar olmakla birlikte kırsal kesimde tarlada çalışır, hayvan bakıcılığı yapar, çocuk yetiştirir, bulaşık, çamaşır yıkar.

Evin her türlü ihtiyacını teminde öndedir.

Kentte de yükün ağırlığı yine anaların üzerindedir.

Toplumumuzda vefakar analar hep sömürülmüş, ezilmiş ve istismar edilmiştir.

Anaların hak ettikleri yerlere ulaşmamasında hepimiz derece derece kabahatli ve suçluyuz.

Koşullar ne olursa olsun, bir tatlı söz, bir çiçek veya gücümüze göre bir hediye ile ömür boyu eli öpülmesi gerekir varlığımızın sebebi değerli analarımızın.

Dünyasını değiştirmiş analarımızı rahmet ve minnetle anıyor,

bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum.

Bir anne olan Gülüm Ana adı ile tanınan araştırmacı yazar, şair ablamın kızı Selahattin Dündar'ın eşi Songül Dündar'ın bir şiirini paylaşıyorum.

ANAM

Sevgi deryam ulu pınar

Varlığımın özü anam

Laylaların beden sarar

Benliğimin sözü anam

**

Emekleri katar katar

Gece gündüz nöbet tutar

Çileleri kendi yutar

Ailenin yüzü anam

**

Yüreğimin yağı sensin

Okumamın nedenisin

Geleceğin güneşisin

Kâinatın gözü anam

**

Ömür boyu emek verdin

Görev bildin kanat gerdin

Gönüllerde her dem zerdin

Derman oldun bize anam

**

Gülüm Ana candan öte

Sonsuza dek neslin tüte

Layıksın sen her hürmete

Hayatımın tuzu anam

Gülüm Ana /Songül Dündar