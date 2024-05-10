Her şeyin temeli ANA

Ana kelimesi çok kutsaldır.
Varoluşumuzun sebebi anadır. Doğuran, büyüten, eğiten, besleyen ve hiç karşılık beklemeden ömrünü evlatlarına adayan analara bir gün değil, her günümüz feda olsun.
Evlatları gülerken gülen, üzülürken ağlayan anadan başka bir varlık olamaz.
Ana evin direğidir. Ana sevgidir, saygıdır, hoşgörüdür.
Ana dündür, bugündür ve gelecektir. Ananın kutsallığını belirten önemli sözler vardır.
-Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz.
-Ağlarsa anam ağlar kalanı yalan ağlar.
-Cennet anaların ayağının altındadır.
-Ana kelimesi ve analarla beşikten, mezara kadar hep iç içe yaşanır.
Toplumumuz her nedense yükün ağırlığını hep anaların omuzuna yüklemiştir.
Yöresel farklılıklar olmakla birlikte kırsal kesimde tarlada çalışır, hayvan bakıcılığı yapar, çocuk yetiştirir, bulaşık, çamaşır yıkar.
Evin her türlü ihtiyacını teminde öndedir.
Kentte de yükün ağırlığı yine anaların üzerindedir.
Toplumumuzda vefakar analar hep sömürülmüş, ezilmiş ve istismar edilmiştir.
Anaların hak ettikleri yerlere ulaşmamasında hepimiz derece derece kabahatli ve suçluyuz.
Koşullar ne olursa olsun, bir tatlı söz, bir çiçek veya gücümüze göre bir hediye ile ömür boyu eli öpülmesi gerekir varlığımızın sebebi değerli analarımızın.
Dünyasını değiştirmiş analarımızı rahmet ve minnetle anıyor,
bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum.
Bir anne olan Gülüm Ana adı ile tanınan araştırmacı yazar, şair ablamın kızı Selahattin Dündar'ın eşi Songül Dündar'ın bir şiirini paylaşıyorum.
ANAM
Sevgi deryam ulu pınar
Varlığımın özü anam
Laylaların beden sarar
Benliğimin sözü anam
**
Emekleri katar katar
Gece gündüz nöbet tutar
Çileleri kendi yutar
Ailenin yüzü anam
**
Yüreğimin yağı sensin
Okumamın nedenisin
Geleceğin güneşisin
Kâinatın gözü anam
**
Ömür boyu emek verdin
Görev bildin kanat gerdin
Gönüllerde her dem zerdin
Derman oldun bize anam
**
Gülüm Ana candan öte
Sonsuza dek neslin tüte
Layıksın sen her hürmete
Hayatımın tuzu anam
Gülüm Ana /Songül Dündar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.