Anneler, cumhuriyet döneminin EN AĞIR koşullarını yaşıyor!

Yarın Anneler Günü… Pazar günleri gazeteler yayınlanmadığı için bugünkü köşemi Anneler Gününe ayırdım…

Anneler Günü ne zaman ortaya çıktı?

İşte cevabı…

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Peki Türkiye’de Anneler Günü ne zaman kutlanmaya başlandı…

İşte cevabı…

Türkiye'de Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlanmıştır.

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Anneler Günü ile ilgili size kısa bir bilgi verdikten sonra, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar’ın Anneler Günü ile ilgili bir açıklamasını sizlerle aktarmak istiyorum. Açıklamada dikkat çekici bilgiler vardı… Çakar özetle şu değerlendirmede bulundu;

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-Salgında işsiz, yoksul, çaresiz anne sayısı arttı.

-Yokluktan tencere kaynatamayan anneler depresyonda!

-Yoksulluğun, işsizliğin arttığı salgında annelerin ruh sağlığı daha da bozuldu

-Anneler günü ticarileştirildi

-Türkiye’de 4.8 milyon anne açlık sınırının altında, 14 buçuk milyon anne ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor

-Çalışan ve çalışmayan annelerin çoğu mutsuz

-Anneler, cumhuriyet döneminin en ağır koşullarını yaşıyor

-İşçi ve emekçi annelerin ezici çoğunluğu sendikasız, önemli bir kesimi ise kayıt dışı ve güvencesiz çalışıyor

-Çalışan emekçi anneler üzerinde baskı ve sömürü artmıştır

-Anneleri hasta, umutsuz, mutsuz ve çaresiz bırakan bu düzen değişmelidir

-Anneler Günü ticarileştirilmekten kurtarılmalıdır…

KORONA SALGINI DÖNEMİ

Gelelim Başkan Turan’ın açıklamalarına… Tüm dünyada ve ülkemizde Mayıs ayının 2.haftasındaki pazar günü, Anneler Günü olarak kutlanmaktır. Ancak, ülkemizde annelerin sorunları gündeme getirilmemektedir. Özellikle de, korona salgını döneminde ülkemizdeki sorunlar ve koşullar dikkate alındığında, annelerin durumunun zor olduğu görülmektedir.

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Salgının yaşandığı ülkemizde işsiz, yoksul, çaresiz anne sayısında artış görülmektedir. Yokluktan, yoksulluktan, işsizlikten tencere kaynatamayan anneler depresyona ve strese girmektedir.

RUHSAL YÖNDEN BUNALIM

Ekonomik, sosyal nedenlerden ve sorunlardan dolayı, zaten, ülkemizde annelerin önemli bir kesimi ruhsal yönden bunalım yaşıyordu. Yoksulluğun, işsizliğin arttığı salgın döneminde ise bu olumsuz koşullara mahkûm olan annelerin ruh sağlıkları daha da bozulmuştur.

Annelerin mutsuzluğunu arttıran ve depresyona iten bir başka sorun ise; meslek, eğitim, yaş ve deneyim olarak gerekli koşulları taşıyan evlatlarının işsiz kalmasıdır.

RANT VE TİCARİ ARAÇ

1914 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde, 1955 yılından beri ise ülkemizde kutlanmaya başlanan Anneler Günü ticarileştirildi. Artık, Anneler Günü şirketlerin karlarını arttırmak için bir rant ve ticari araç olarak kullanılıp, istismar edilmektedir. Ülkemizde 24 milyon dolayında anne olduğu dikkate alındığında; 4.8 milyon annenin açlık sınırının altında, 14 buçuk milyon annenin ise yoksulluk sınırının altında yaşadığı anlaşılmaktadır.

CUMHURİYET DÖNEMİ

Bugünkü koşullarda, özellikle de yaşadığımız salgın döneminde; ülkemizde, hem çalışan hem de çalışmayan annelerin çoğunluğunun mutsuz olduğu anlaşılmaktadır.

Bugünkü olumsuz koşullarda; anneler, cumhuriyet döneminin en ağır koşullarını yaşamaktadır. Bugün, Türkiye’de çalışma şansını yakalayan işçi ve emekçi annelerin ezici çoğunluğu sendikasız, önemli bir kesimi ise kayıt dışı ve güvencesiz çalıştırılmaktadır.

Çalışan emekçi anneler üzerinde baskı ve sömürü artmıştır. Annelerin yaşadığı, sıkıntı çektiği bu olumsuz ve zor koşullar, sorunlar, haksızlıklar, baskılar sürdürülemez. Bu nedenle, anneleri hasta, umutsuz, mutsuz ve çaresiz bırakan bu düzen değişmek zorundadır.

SEVGİ VE SAYGI

Anneler Günü, annelerin sorunlarının tartışıldığı, çözüm arandığı, gerçekten karşılıksız sevgi ve saygı ile kutlandığı bir gün olmalıdır. Anneler Günü, ticarileştirilmekten, bir rant aracı olarak kullanılmaktan, istismardan kurtarılmalıdır.”

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Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar’ın Anneler Günü ile ilgili açıklamasını yukarıda okudunuz.

Çakar, çok önemli konulara değindi…

“Anneler Günü, ticarileştirilmekten, bir rant aracı olarak kullanılmaktan, istismardan kurtarılmalıdır” dedi…

Çakar haklı…

Anneler Günü, ticari ve rant aracı olarak olmaktan çıkarılmalı…

Başta kendi annem olmak üzere bütün annelerin yarınki ANNNELER GÜNÜNÜ kutluyorum.