“Maarif Modeli”, Türkiye’ye yeni Kadir Mısıroğlular yetiştirme projesidir

Biliyorsunuz, Kadir Mısıroğlu, Türkiye’de Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının simge ismi.

İslamcı komplo teorisyeni.

Fesiyle ünlü.

Bir de “Keşke Yunan galip gelseydi” sözüyle…

Bir ara yurt dışına kaçmış, İngiltere’den sığınma talebinde bulunmuş, İngiltere kabul etmeyince Almanya’da yaşamıştı.

1983-1991 yılları arasında Türk vatandaşlığından çıkarılmış, sekiz yıl “vatansız” olarak yaşam sürmüştü.

AKP iktidarının en çok itibar ettiği kişilerden biriydi.

2019’da öbür dünyaya göç etti.

Kadir Mısıroğlu öbür dünyaya göç etti de, ülkemizde başka “Kadir Mısıroğlu” yok mu?

Olmaz olur mu, yığınla.

Hani orakla biçsen bitiremezsin derler ya, aynen öyle, yurdun dört bir tarafından pıtrak gibi yeni Kadir Mısıroğlular çıkıyorlar.

Ancak AKP iktidarı mevcut bu “Kadir Mısıroğlu”ları da sayıca yetersiz gördü ki, yeni “Kadir Mısıroğlu”ları yetiştirmek için proje geliştirdi.

Dün de yazdım, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”, aslında tam bir “yeni Kadir Mısıroğlular yetiştirme projesi”.

Bir Kadir Mısıroğlu gitti, binlercesi gelecek

Bunun hiç lamı cimi yok!

Şuymuş da buymuş da, değerler eğitimiymiş de…

Neyin “değerler eğitimi” arkadaş?

“Çocukların değerler yönünden eğitilmesi” aileye ait.

Her ailenin, her kentin, her bölgenin değerleri farklı.

Aile oturur, kendi değerlerini çocuklarına kazandırır.

O değer din ise, dinini öğretir.

İnancı neyse…

O değer gelenekleri ise, geleneklerini öğretir.

Gelenekleri neyse…

“Değer” olarak neyi görüyor ve neyi kabul ediyorsa, çocuklarını o yönde eğitir.

Sen kimsin de, ailelere “değer” dayatacaksın!

Eskidendi o.

Çağdaş dünyada “değerler eğitimi” okullarda çoktan kalktı.

O görev, artık ailelerin.

Ama biz ülkemizi “çağ gerisine” götürmeye kararlıyız ya, daha yeni başlıyoruz geri saymaya.

İlla çocuklarımızı “Kadir Mısıroğlu” kafasında yetiştireceğiz.

Çocuklarımızı “bilim”den uzak tutup, “dogmatik” bilgilerle donatacağız.

Bu dünyayı boş gösterip, öbür dünyaya özendireceğiz.

Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i yok kabul ettireceğiz.

Kafasını hurafelerle dolduracağız.

Dünya bilgisini, “cenaze yıkama ve mezarlık ziyareti” ile sınırlı tutacağız.

Amaçları bu!

Amaçları; sormayan, sorgulamayan, söyleneni yapan, verilenle yetinen, laik Türkiye Cumhuriyeti’ne düşman nesiller yetiştirmek.

AKP iktidarı 22 yılda Türkiye’yi en az 30 yıl geri götürdü, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” uygulansın kendimizi 1900’lü yılların başlarında bulacağız.

100 yıllık aydınlanma çabamız boşa gidecek.

Bu model, halkımızı iyice Araplaştıracak, tipik bir İslam ülkesi olup çıkacağız.

Bir Kadir Mısıroğlu gözlerini yumdu gitti, ortalığı binlerce, on binlerce Kadir Mısıroğlu kaplayacak.

Devletin görevi, meslek kazandırmak

Modern dünyada devletin eğitimdeki görevi, kişilere “meslek” kazandırmak ve onları toplumda “birey” haline getirmektir.

Meslek sahibi kişi, kendi parasını kendisi kazanır, kararlarını kendisi verir.

Kimseye avuç açmaz, haksızlıklara boyun eğmez.

Meslek sahibi olmayan, başkasının yardımıyla geçinenler ise, kimden yardım alıyorsa onun söylediklerini yapmak zorundadır.

İşte yeni “Maarif Modeli”, mesleksiz ama yönetenlere biat eden nesiller yetiştirmek istiyor.

Bugüne kadar “Siyasal İslam”ın taşlarını birer birer döşüyorlardı, epey yol aldılar, toplumun yapısını epey değişirdiler, şimdi bu “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ile final yapmak istiyorlar.

Bunun bir adım ötesi, Türkiye’deki rejimin adını resmen değiştirmektir.

Tuzak kurdular…

Toplumu açlık sınırına getirdiler.

Böylesine önemli bir konuda mücadele vermemiz gerekirken, halkı “karnını doyurma” telaşına düşürdüler.

Özetle…

Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete!

Bu ülkenin yönetimi ne yazık ki “Kadir Mısıroğlu” kafalılara kaldı.