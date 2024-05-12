Bravo Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e!

Neden bravo, anlatayım.

Geçenlerde üç cümleyle Türkiye gerçeğini öyle güzel ifade etti ki, içimden bravo diye bağırmak ve alkışlamak geldi.

Dedi ki:

“Kusura bakmasınlar… Ülkede olmayan bir metali, ülkede olmayan dövizle ithal edeceksiniz, sonra da bir köşede atıl duracak. Bunun neresi memleketin menfaatine?”

Bu görüşe noktasına virgülüne kadar katılıyorum.

Sanırım vatanını, milletini ve de devletini seven herkes de bu konuda Bakan Şimşek gibi düşünüyordur.

Şimşek’in “metal” dediği, altın…

Türkiye’de yeteri kadar var mı?

Yok.

Dışarıdan satın alıyoruz…

Satın alırken ne ödüyoruz?

Dolar veya Euro…

Bizim dolar ve Euro’muz olmadığına göre, dışarıdan borç alıyoruz, aldığımız bu borç paranın bir kısmıyla onların altınlarını satın alıyoruz.

Sonra da o altınları kolumuzda, boynumuzda, yastık altında tutuyoruz.

Bu altınların Türk ekonomisine zerre kadar katkısı yok.

Araştırdım, altın ithalatı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20.4 artmış, son 6 yılın en üst seviyesine yükselmiş.

Geçen yıl 318 bin 978 kilo altın ithal edilmiş, böylece 2023 yılı, 2017 yılında görülen 361 bin 13 kilo rakamının ardından en yüksek ithalat yapılan ikinci yıl olarak kayıtlara geçmiş.

2023’te dışarıdan tam 23 milyar 457 milyon dolarlık “altın- gümüş-mücevherat- değerli taş” satın almışız.

Şu zenginliğe (!) bakar mısınız?

Bakar mısınız, şu “züğürt ağa” halimize!

Çalışmıyoruz, üretmiyoruz…

Kasamız tamtakır…

Sürekli dış borç alarak ekonominin çarklarını çevirmeye çalışıyoruz…

Ve yalvar yakar aldığımız bu dış borcun bir kısmıyla da altın, gümüş, mücevherat ve değerli taş ithal ediyoruz.

Bu halimizi, anlatsa anlatsa “Ayranı yok içmeye tahterevalli ile gider tuvalete” deyimi çok güzel anlatır.

“Memleketin menfaatine olmayan” diğer uygulamalar

Dedim ya, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Kusura bakmasınlar… Ülkede olmayan bir metali, ülkede olmayan dövizle ithal edeceksiniz, sonra da bir köşede atıl duracak. Bunun neresi memleketin menfaatine?” derken yerden göğe kadar haklı.

Ancak verdiği örnek eksik.

Altın dışında, “memleketin menfaatine olmayan” diğer uygulamalar da var.

Bunları da biz sıralamaya çalışalım.

Mehmet Şimşek, bunlarla ilgili de konuşmalı.

Örneğin şöyle diyebilir:

*BORÇLA YAPTIRILAN “GEÇİŞ GARANTİLİ KÖPRÜLER”

Kusura bakmasınlar… Normalinin dört beş katı fiyatına yandaş firmalara köprü yaptıracaksınız, olmayan dövizle “köprü geçiş garantisi” vereceksiniz, her yıl bu geçiş garantisi kapsamında firmalara borç alıp milyarlarca dolar ödeyeceksiniz. Bunun neresi memleketin menfaatine?

*BORÇLA YAPTIRILAN “ HASTA GARANTİLİ ŞEHİR HASTANELERİ”

Kusura bakmasınlar… Devlet tarafından yapılması gereken hastaneleri yandaş işadamlarına dört beş kat pahalıya yaptıracaksınız, onların aldıkları dış kredilere devleti kefil göstereceksiniz, onlar kazansın diye devletin diğer hastanelerini kapatacaksınız, bu hastanelere hasta garantisi vereceksiniz, her yıl da kira bedeli olarak milyar dolarlar ödeyeceksiniz. Bunun neresi memleketin menfaatine?

*BORÇLA YAPTIRILAN “YOLCU GARANTİLİ HAVA ALANLARI”

Kusura bakmasınlar… Devlet olarak hiç ihtiyaç olmadığı halde yandaş firmalara “yolcu garantili” havaalanları yaptıracaksınız, o hayali yolcu sayısına ulaşılmayınca da firmalara deve yüküyle milyar dolarlar ödeyeceksiniz. Bunun neresi memleketin menfaatine?

*BORÇLA “FUTBOLCU” İTHAL ETMEK

Kusura bakmasınlar… Türk futbolu bugün “yabancı futbolcu çöplüğü” haline getirildi. Kendi futbolcularımızı desteklemiyoruz, onlara şans vermiyoruz, zar zor yalvar yakar bulduğumuz dolarları, içi geçmiş yabancı futbolcuların transferine harcıyoruz. Bunun neresi memleketin menfaatine?

*BORÇLA “LÜKS OTOMOBİL” İTHAL ETMEK

Kusura bakmasınlar… Ülkemizde yeteri kadar otomobil üretilirken, yurt dışından ultra lüks otomobiller satın alıyoruz. Tefeci faizi ödeyerek bulabildiğimiz dış borcun bir kısmını, borç aldığımız ülkelerin otomobillerini alarak o ülkelere geri veriyoruz. Borçla saltanat sürmeye devam ediyoruz. Bunun neresi memleketin menfaatine?

*BORÇLA “YURT DIŞINDAN SEBZE-MEYVE-ET” SATIN ALMAK

Kusura bakmasınlar… Türkiye, 126 ülkeden 133 değişik meyve, sebze ve et ithal ediyor. Elma, turunçgiller, üzüm, armut, domates, ayva ve eriğin yanı sıra; Kosta Rika’dan kavun, İspanya’dan marul, İtalya’dan ıspanak, İran’dan karpuz satın alıyor. Sırbistan’dan et, Kanada’dan mercimek, ABD’den gübre, Ukrayna’dan buğday, İngiltere’den yumurta, Çin’den sarımsak ithal eden ve bu ürünlere milyarlarca dolar ödeyen Türkiye, bir zamanlar “tarımda kendi kendine yeten ülke” olma sıfatını tamamen kaybetti. Borç alıyoruz, aldığımız dolar ve Euro’ların bir kısmını karnımızı doyurmak için borç aldığımız ülkelere geri veriyoruz. Bunun neresi memleketin menfaatine?

Mehmet Şimşek, bunları da söylemeliydi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “altın ithalatı” konusunda söyledikleri son derece yerinde.

Ben de yukarıdakileri “Keşke şunları da söyleseydi” diye ekledim.

O kadar çok şey var ki söylenecek.

Türkiye “ithalat cenneti” oldu, taa 1950’li yılların başından itibaren emperyalist Amerika ülkemizi planlı ve bilinçli bir şekilde “ithalat cenneti” yaptı, sonunda sömürüle sömürüle bu hale geldik.

“Borçkolik” bir ülke olduk.

Borç alıyoruz, aldığımız borçla yandaş firmaları zengin edecek geçiş garantili köprü, yolcu garantili havaalanı ve hasta garantili hastane yapıyoruz.

Borç alıyoruz, aldığımız borçla “içi geçmiş futbolcu” ithal ediyoruz.

Borç alıyoruz, aldığımız borçla “itibardan tasarruf edilmez” diyerek altımıza süper lüks otomobiller çekiyoruz.

Borç alıyoruz, aldığımız borçla başkalarına hava atmak için “yazlık kışlık saraylar” yaptırıyoruz.

Borç alıyoruz, aldığımız borçla et, sebze ve meyve ithal ederek karnımızı doyuruyoruz.

Hiç buna can dayanır mı?

Bir ülke; çalışmadan, üretmeden, sadece borç alarak ekonominin çarklarını çevirebilir mi?

İthalatta nereden nereye…

Dünya Bankası’na göre, Türkiye’nin 10’ar yıllık dilimler halinde ithalat verileri şöyle:

*1950 Türkiye’nin toplam ithalatı, 0.46 milyon USD

*1960 Türkiye’nin toplam ithalatı, 0,51 milyon USD

*1970 Türkiye’nin toplam ithalatı, 1,09 milyar USD

*1980 Türkiye’nin toplam ithalatı, 8,21 milyar USD

*1990 Türkiye’nin toplam ithalatı, 24,49 milyar USD

*2000 Türkiye’nin toplam ithalatı, 61,64 milyar USD

*2010 Türkiye’nin toplam ithalatı, 198,14 milyar USD

*2020 Türkiye’nin toplam ithalatı, 232,10 milyar USD

*2023 Türkiye’nin toplam ithalatı, 364,04 milyar USD

Ya ihracat durumumuz?

Yıl, 1950…

Yıl, 2024…

74 yıldır ithalatımız ihracatımızdan hep fazla.

Yani 74 yılda hiçbir yıl ihracatımız ithalatımızın önüne geçemedi.

Hep daha fazla “dış alım” yaptık.

Rakama boğmayayım, geçen yılı vereyim, 2023’te ihracatımız 255 milyar 777 milyon dolar, ithalatımız ise 364 milyar 004 milyon dolar.

Dış ticaretimiz, onlarca yıldır hep açık veriyor.

Peki, Cumhuriyet döneminde hiç “dış ticaret fazlamız” olmadı mı?

Oldu…

Atatürk döneminde, 1930-1938 arası…

Türkiye, o yıllarda hiç dış borç almadan bir taraftan Osmanlı’nın borçlarını ödedi, diğer taraftan da onca sanayi tesisi kurup hizmete açtı.

Üstelik ABD’de başlayan 1929 ekonomik krizi, bütün dünyayı kasıp kavururken…

Yolun sonu iyi görünmüyor

Mehmet Şimşek’ten başladık, nerelere geldik…

Biz hep kaçıyoruz, ama gerçeklerimizin bir yere gittiği yok.

Biz kafamızı çevirsek de, biz umursamasak da, sorunlarımız Kartopu gibi katlanarak büyüyor.

İşimiz her geçen gün zorlaşıyor.

Yolun sonu iyi görünmüyor.

Hiçbir şey yapmıyoruz, hiç olmazsa Mustafa Kemal Atatürk’ün yıllar önceki o uyarısını çerçeveletip karşımıza asalım, günde üç kez okuyalım, belki uyanırız.

Ne diyordu Mustafa Kemal?

"Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar."