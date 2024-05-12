Kırık aynalar

“İnsanı aşağılayan her davranış,

adaletsizdir, güvercin”

İki arkadaş buluşmuş, konuşmaya başlamışlardı.

‘Neden yüzün bir garip, Lal’ diye sordu güvercin.

‘Kendime kızgınım, kendimle kavga ediyorum’. ‘Kızgın olmaktan çok, üzgün görünüyorsun’.

‘Evet, aynı zamanda, çok da üzgünüm’.

‘Ne olduğunu anlatsana’.

‘Çok sevdiğim, geçmişte, birlikte keyifle uzun zamanlar geçirdiğim bir arkadaşım vardı. Neredeyse telepati ile anlaşırdık güvercin. Onu gördüğüm zaman, her taraf aydınlanır, içimde güller açardı. Görmediğimde, çok özler, peşine düşerdim’.

Güvercin, ‘şimdi, kötü bir şey geliyor galiba’, diye söylendi.

‘Geçmişte tanıdığım çok yaşlı kadınlardan biri, sürekli olarak, ‘ne oldum dememeli, ne olacağım diye sormalı’, diye tekrarlardı. Yanlış düşünceler, yanlış ilişkiler, ilişkilerle birlikte çifte kavrulmuş yanlış düşünce ve davranışlar, herkesin içindeki aydınlığı söndürür güvercin. Arkadaşımın, sınır kişilik sorunu vardı. Yine de bu sorunu, sevgiyle ve hoşgörüyle aşmıştık. Beni, hiçbir zaman düşman bir kimlik olarak algılamazdı. Ufak tefek sorunlar yaşasak da, aramızdaki sevgi ve saygıyla, durumu idare ediyorduk. Zaman geçtikçe, yanlış arkadaşlıklar ve yanlış ilişkilerle savrulup, yaşadıkları yüzünden kendini suçlamaya, kendinden nefret etmeye başladı. İçindeki suçluluk duygusunu bastırmak için arsızlaştı. İçindeki sevgiyi, şefkati, nefrete dönüştürdü, kendi varoluşunu, saldırganlığa ve zorbalığa bağladı’.

‘Hala ne olduğunu anlatmadığının farkında mısın, Lal?’.

‘O zamanlar, çok sevdiğim birini kaybetmiş, perişan olmuş, çok üzgündüm. Çevremdeki herkes, ne yapacağını şaşırmış, bana destek olmaya çalışmışlardı. İşte o zamanlarda, birlikte zaman geçirdiğim bu arkadaş, ansızın ortadan kayboldu, ne aradı, ne de sordu. Yaptıklarını sağdan soldan duyuyordum, keyfi yerindeydi. Sadece beni aramaya gerek duymuyordu. Oysa, sadece o an için, yanımda olmasına ihtiyacım vardı. Sonrasını zaten zaman halledecekti, her zaman olduğu gibi…

Uzun bir zaman sonra, hiç bir şey olmamış gibi, bana angarya bir iş talebiyle, ortaya çıkıverdi. Hala kendimi zor idare ediyor, kimseye üzüntümü belli etmemeye çalışıyordum. Ondan, sevgi ve sefkat beklemekten çoktan vazgeçmiştim. Gölge etmeseydi, razıydım.

İnsan çirkinliğinin sınırı yok. Hayvanlar alemi, çok masum yaşıyorlar…

Siz, çok saf ve temizsiniz’.

‘Benimle, bunun için arkadaşlık ettiğini biliyorum’, diye güldü güvercin. Aslında, Lal’i neşelendirmeye çalışıyordu.

Lal ise dalıp gitmişti. ‘Belki de herkes, kendi doğasını, kendine yakışanı yaşıyor ve yaşatıyordur güvercin.

Şefkat yoksa, sevgi de yoktur, diyenlere inanıyorum artık’.

‘Sen hiç, sadece sevdiğin için, haklı olduğun halde, haksızmış gibi, zorla özür diledin mi güvercin? Ben, kendimi zorlayarak, sevgi adına özür diledim.

Ne yazık ki, çok sonra, zaten aramızda, sevgi falan kalmadığını farkedecektim.

İki yürekten hangisini kırmalıydım sence?’.

Seni birazcık bile tanıdıysam, kendi yüreğini kırmışsındır, Lal’.

O an içim, parça parça oldu. Kendi aklının esiri olmuştu. İnsanlıktan çıkmış, delirmiş davranışlarıyla, yüzündeki acımasız ve gaddarlıkla, hiç aklımdan çıkmıyor. Kimse böyle bir şey yaşamasın güvercin’.

‘Zorla yaptırılan özür, özür sayılmaz ki…’.

Karışmak istemezdi, dayanamamıştı, güvercin.

‘Yürekten yapmadığın hiçbir şey, gerçek yerini bulmaz’.

‘Sonra ne oldu, Lal?’.

‘Müşterek çevrede yaşıyoruz. Onu görmemem, mümkün değil. Sevgi ile nefret kardeştir, ikisi de aynı kaynaktan beslenir, güvercin’.

‘Abartma istersen, Lal’. ‘Abartmıyor, unutmaya çalışıyorum. Ellerini beline koyup, benimle kavga etmesini unutamıyorum. Herşey, film şeridiymiş gibi, aklımda tekrarlanıp duruyor’.

‘Aşırı tepki veriyorsun, Lal. Acaba gurur mu yapıyorsun?’.

‘Ben de kendime, egosal sahte bir gurur peşinde miyim, diye sorup duruyorum. Kindar değilim. Ortada kendimi savunmam gereken bir şey de yok. Unutmak için kendimi zorlayıp, duruyorum. Tüm yapabildiğim, belli etmemeye çalışmak. Bilemiyorum, güvercin. Akışına bıraktım artık. Debelendikçe, daha kötüye gidiyor’.

‘Zaman nasıl olsa, bir çaresini bulur, Lal. Sevgi varsa, iletişim kazaları, aşılabilir. Sevginin, iyileştirici gücünü beklemek gerek’.

‘Ben de öyle yapmaya çalışıyorum güvercin ama kalbimin içindeki soğukluk ve üşüme hissi, ne zaman geçer, bilemiyorum. Aramızdaki kavgadan sonra, uzun zaman geçti. İçim, onu affedemiyor… Arkadaşız hala. Yine de ona karşı kırgınlığım sürüyor. Affetmenin gücüne ne kadar inansam da, kendimi affetmeye ikna edemiyorum. Affetmeye götüren, tüm adımları uyguladım. Öfkemi kırgınlığımı kabullendim. Empati, kurmaya, kızgınlığımı bastırmaya çalıştım. Henüz hiçbir şey, işe yaramadı. Hala kendimi, hayal kırıklığına uğramış hissediyorum. Muhtemelen o da, bana kızıyordur. Onu bu duruma soktuğum için, o da bana öfkelidir, güvercin’.

‘Öfkeli duygular, bizi ele geçirirken, bağışlayıcı duygular, fark edilmeyi umarak, sabırla bekler, Lal. Nefret ya da onun bastırılmış akrabaları olan öfke ve kırgınlık, bizi tutup bırakmadığında, affetmek, bir gölge gibi yanımızdan geçip, gider. Nefreti bu kadar karşı konulmaz yapan, içimizdeki yangını, soğuk su dökerek, söndürmeye çalışmasıdır’.

‘Bir kez incindik mi, bizi inciten kişiden, nefret ederek, kendimizi rahatlatırız’.

‘Bizi incitenleri, incitmek, kendimizi ne kadar da iyi hissettirir, Lal’.

‘İnsanların erdemli davranışlarına odaklanmalısın güvercin.

İnsan olmanın karanlık yanlarına değil’.

‘Peki, ne yapmalı Lal?’.

‘Bilmekle, yapmak, farklı şeyler güvercin. Saplanıp kaldığımız bataktan, ancak oyunun kurallarını değiştirerek çıkabiliriz. Bizi incitenlerden intikam olmak, nefretle pencerelerine taş atmak, doğru değil. Bize verilen zarar ne kadar ağırsa, incindiğimiz andan itibaren, bizi, et yiyen bir sarmaşık gibi saran nefretten kurtulmak da, o kadar zordur.

Affetmek aklımızın ucundan bile geçmez’.

‘Peki, ne yapmalı’, diye, sorusunu tekrarladı güvercin.

‘Biri, bizi incelttiğinde, sevgi ile karşılık vermek yerine, öç almayı tercih ederiz. Karşı atak, bize kendimizi, daha iyi ve daha güçlü hissettirir. Her intikam ve öç alma eylemi, hissettiğimiz adaletsizliği, düzeltmeye yönelik, öfkeli bir girişimdir.

Öç alarak, ödeşmek isteriz.

Ödeşerek, saplandığımız çürümüş bataktan kurtulmak, oyunun kurallarını değiştirmek isteriz’.

‘Ya affetmek?’.

‘Affetmek, ödeşmenin ötesine geçer, güvercin.

Affetmek, acıyı baştan sona hissetmek ama yine de ‘acıya, acıyla karşılık vermeyeceğim. Bu acıdaki payımdan vazgeçerek, bu yangını söndüreceğim’, demektir. Affettiğimizde, yalnızca bizi inciten kişiyi değil, yaşam koşullarımızı da affetmiş oluruz.

Affederek, hepimizi zincirleyen adaletsizlik, kötülük, acı ve ölüme karşı hissettiğimiz, öfke ve kırgınlık zincirinden de, kurtulmuş oluruz. Affetmek, bize yapılan yanlışı unutmaktan çok daha etkilidir. Zira er geç yapılanlar, unutulur. Zaman, bunu, hiç bir çaba gerektirmeden, kendiliğinden yapar’.

‘Peki, ne yapmalı’, diye sorusunu, üçüncü kez tekrarladı güvercin.

‘Yapabileceğimiz en iyi şey, affetmeyi denemeye devam etmektir.

Kendimden, tek isteğim bu…

Senin de kendinden tek istediğin, bu olmalı, güvercin.

Yaşamın acıları, bizi ağırlaştırırken, yükümüzü hafifletmenin en iyi yolu, eğer yapabiliyorsak affetmektir. Daha radikal ve etkili bir tepki vermeli, affetmeyi denemeliyiz’.

‘Sana, uzak doğudaki bir sanattan bahsetmek isterim, Lal. Kırık porselenlerle yapılan. Porselenlerin kırık yerlerini, altınla birleştiriyorlar. Kırıkları, altınla bütünleştirilmiş porselenler, çok değerli hale geliyor…’.

Değer kazanması için, illa ki kırılması mı gerekiyor, güvercin?’.

‘Sen, hiç kalbi kırılmamış bir canlı gördün mü, Lal…’.