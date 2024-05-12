Bütün meyve ağaçlarına zarar yapan tırtıl, sülük kurdu ve odun kurtları

Saygıdeğer okuyucularım bu yazımda sizlerle bütün meyve ağaçlarına zarar yapan tırtıl sürü kurdu ve odun kurtları ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

İlkbahar ve yaz aylarında bütün meyve ağaçlarının yapraklarına musallat olan tırtıl ve bilhassa armut, kiraz ve vişnelerde tahribat yapan sülük kurduna

(CALİROA LİMACİNA) karşı görüldükleri zaman bunları öldürücü ilaçlardan biri alınarak Bu haşereye karşı pülvarize edilmelidir.

ODUN KURTLARI:

Kırmızı ağaç kurdu ( COSSUS -COSSUS) ve sarı ağaç kurdu ( ZEUZERA PYRİNA) meyve ağaçlarının yaşlı dal ve gövdelerinin iç kısmında tahribat yaparlar. Ağaç üzerindeki açtığı delikten dökülen talaştan ve siyah renkte sudan mevcudiyetleri anlaşılır. Ağaçları bütün yaz müddetince ara sıra kontrol edip görülen talaşlı deliklere tel sokup öldürmelidir.

Delikte kurt telle öldürülmezse bunları öldürecek ilaçlardan birini alıp bir pamuk parçasını bunun içine batırarak bu deliğe tıkanmalı ve üzeri macunla sıvamalıdır.

Yine meyve ağaçlarının kök ve kök boğazında zarar yapan fidan dip kurdu (CAPNODİS)na karşı büyümelerinde durgunluk görülen ağaçların kök boğazları açılarak kontrol edilmeli, kurt tahribatı görülürse yukarıdaki şekilde mücadele yapılmalıdır.

Sonbaharda ilaçlamadan evvel yaşlı ağaçların kabukları bir çok böceklerin yumurta krizalitlerine sığınarak olurlar. Bunun için yaşlı ağaçlarda eski kabukları temizlenmelidir. Bir kısım böcekleri yumurta ve krizalatlerine kışı toprakta geçirirler. Bunları yok etmek için meyvelikleri kış başlangıcında sürmek ve bellemek çok faydalı olur. Mantar ve böceklerde ileri gelip hastalığa tutularak dökülmüş ve aynı zamanda ağaçlar üzerinde asılı kalmış olan bütün hastalıklı meyveler toplanarak derin bir çukur içerisine atılmalı ve üzerine sönmemiş kireç dökülerek kapatılmalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere saygılar sunarım.