Bakalım bu iktidar enflasyonu halka nasıl anlatacak?

15 Mayıs 2023 seçimleri öncesi siyasi yorumcular, “ Seçim öncesi boş tencere hükümeti götürür.” dediler ama siyasi iktidar seçim ekonomisi güderek emekliye, işçiye, memura sus payı olarak bir şeyler verdi ve yine seçimleri aldı.

31 Mart mahalli idareler seçimine geldiğimizde bir önceki seçimde ağzı yananlar “Bak işte boş tencere, tava iktidarları götürmüyormuş” diyerek daha dikkatli konuşmaya başladılar. Bazıları da bu tezlerini savunmaya devam ettiler.

Benim bildiğim bir şey var. Halk cebine bakar. Geçinebiliyor mu ona bakar. Vatan, millet onun için çıkmaz sokak.

31 Mart 2024 seçimleri öncesi emekliler siyasi iktidardan maaşlarından biraz olsun iyileştirme beklediler. E… 15 Mayıs 2023 seçimlerinde kesenin ağzını açan siyasi iktidarın verecek beş parası kalmayınca emekliler de kendilerini açlığa mahkum edenlere cezasını kesti. Seçimlerde siyasi iktidar tam anlamıyla hezimete uğradı.

Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, “Halka enflasyonu anlatmamız lazım” demiş. Sayın Şimşek, bu halk enflasyonu senden, benden daha iyi biliyor. Sen 60 milyar doları kur korumalı mevduat sahiplerine verirsen halka bir şey anlatamazsın. Bak o parayı emekliye dağıtsaydın, 31 Mart seçimlerini bir kez daha kazanırdınız. Bu paradan nemalananlar Monaco’da kendilerine istakoz ziyafeti çekiyorlar ve bunu da utanmadan, arlanmadan sosyal medyadan paylaşıyorlar. Sizler öyle bir sınıf yarattınız ki, bunlarda ne utanma ver, ne de arlanma. Pervasızca malı hamuduyla götürüyorlar. Sonra da halk ile alay ediyorlar.

Bunlar olurken “Dünya Bankasından 18 milyar dolar borç aldım.” diye seviniyorsun. Bunun borç olduğunu ve zamanı geldiğini bilmem hangi parayla ödeyeceksin?

Üretimin yok, tarlaya atacağın gübre, tohum yok. Meraları kamulaştırıp ona buna, yandaşa peşkeş çekiyorsun. Sonra da bu halka “enflasyonu anlatmak lazım” demişsin. Geç, bunları geç. Bu halk bunları yutmuyor artık.

Geçen gün İstanbul’a PTT den bir mektup zarfı gönderdim. Kaç para biliyor musunuz? Tam 85 lira. Görevli parayı söyleyince beynimden vurulmuşa döndüm. Yahu İzmit- İstanbul arası 100 km. Kaldı ki 65 yaş kartım var. Vallahi bedava gider gelirdim.

Bir arkadaşım yazmış üç kilo peynir siparişi vermiş. 436 lira ödemiş.

Sahi bir zamanların Maliye Bakanı Berat Albayrak zamanında Merkez Bankasının 128 milyar doları uçup gitmişti. Kimse bunu sormuyor. Vallahi bu toplum balık hafızalı derler ya. Gerçekten ne çabuk bu parayı unuttuk. Sen bir gecede Merkez Bankasından 128 milyar doları birilerinin hesabına aktar, şimdi 18 milyar borç bulduğuna sevin.

Bilmiyorum doğru mu Sayın Şimşek Dünya Bankasından 35 milyar dolar borç bulmuş. Bunu 5 milyar taksitlerle ödeyecekmişiz. Gelin görün ki, Dünya Bankası bir madde koymuş. Aldığımız bu parayı istihdam yaratmada kullanacağız, bunun % 50’sini ise göçmenleri istihdam edecekmişiz. İşte size batının kapitilasyonları işte.

Hazine tam takır olduğu için para gelsin de ne olursa olsun diyorlar. Bayramda “Radar var dikkatli olun, yavaş gidin” diye karşıdan gelenleri selektör yaparak uyardınız diye vatandaşa ceza kesilmedi mi? Neyse kamuoyu baskısı sonucu bu cezadan vazgeçildi.

Vallahi de billahi de bu halk bu kadarını çekmez, çekemez.