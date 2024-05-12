FANATİZM VE “HOLİGAN RUHU!” 

“Fanatizm” sözcüğünün kökeni Almanca’ya dayanıyor. Türkçe karşılığını aradım, TDK- Türk dil Kurumu, “taassup” olarak açıklıyor!

“Taassup” sözcüğünün kökeni ise Arapça!

Türkçe’de, bir de “saplantı” sözcüğü var! TDK’ya göre; “sabit fikirli olmak.”

Görüyorsunuz ya, ben de “Türkçe sözcük arama” saplantısına kapıldım!

Neyse, gelelim anlatmak istediğim konuya.

İnsanlar bir spor kulübüne “koşulsuz” bağlı olabiliyorlar. Örneğin, futbolda “taraftar” olmak, özellikle de “fanatik bir taraftar” olmak ülkemizde çok yaygın. Aile içinde, arkadaş çevresinde, her boyutuyla toplumsal çevrede bu fanatiklik en hafifinden farklı tercihleri olan insanları kırıyor, kavgaya hatta ölümlere neden olabiliyor!

Oysa, bu bir “spor” olayı.

Örneğin; ben çocukluğumdan beri Fenerbahçe’liyim. Ama oğlum Galatasaray’lı. GS kazandığı zaman oğlumu kutlarım. Çünkü, O’nun mutluluğu beni de mutlu eder.

Fenerbahçe kazanırsa, “ölçülü bir sevinç” yaşarım, kaybederse bir ölçüde üzülebilirim ama kendimi paralamam!

Yani, “fanatik” olmadığımı sanıyorum.

Elbette, bu ülkenin bir vatandaşı olarak “siyasal” bir tercihim de var. Bir dönem, aktif siyasetin içinde de oldum.

Ancak, ülkemin ve bu ülkede yaşayan insanların “ortak çıkarlarına” aykırı olan bir tutumunu gördüğümde eleştirmekten kaçınamam.

Çünkü, “saplantılı” yani “fanatik” değilim.

Farklı görüşleri eleştiririm.

Ama, o görüşleri savunanlara “düşman” gözüyle bakmam, bakamam.

Sporda, siyasette, hayatın diğer alanlarında da insanlar farklı değer yargıları ve tercihler içinde olabilirler.

İnsan ve insan topluluklarının “düşmanca tutumlar” içinde olmalarının, öncelikle kendilerine, sonra da yaşadıkları topluma büyük zararlar verdiklerini görüyorum.

Bu yüzden “kitlesel çatışmalar” yaşanıyor. Ve daha da öte, “savaşlar” çıkıyor!

Fanatizm, “çağımızın salgını” olarak tanımlanıyor.

Barış içinde, karşılıklı anlayış, hoşgörü ve adalet değerleri ile yaşamak daha doğru ve “İNSANCA” değil mi?

Özellikle “dini ve siyasi” alanlarda, insanları ve insan topluluklarını küçük yaştan “fanatikleştiriliyorlar!”

Bu “saplantılar, önyargılar” ile daha çocuk yaşta “düşman olmayı” öğreniyor insanlar!

Bunun sonucu, karşıt grupların çatışmaları ile “toplumsal barış” yok ediliyor!

Aklıselim insanlar, tarihteki “bilge” insanlar bu tür ayrışmanın, saplantılı olmanın yanlışlığını sürekli anlattıkları halde, bu toplumsal ve küresel sorun çözülemiyor.

Siyasette ilginç ve çirkin oyunlar oynanıyor!

Kumpaslar kuruluyor, “montajlar” yapılıyor, etnik kökenlere yönelik yalanlarla insan beyinleri kirletiliyor!

En çok kullanılan yalan da “terör destekçisi” yaftası!

Oysa terör, bütün dünyada ABD başta olmak üzere, “emperyalist ülkelerin kullandıkları” bir kirli araç!

Öte yandan, ABD’de ve birçok Avrupa ülkesinde, dünyanın her yerinden gelip yerleşen farklı etnik kökenden, farklı inançtan, farklı siyasal tercihlerden insanlar birlikte yaşıyor.

Oralarda da “fanatizm, ırkçılık, dinsel bağnazlık” yanlısı gruplar var ama “Demokrasi ve HUKUK” düzeninde sorunlar çözülebiliyor.

Farklılıkları kullanarak insan topluluklarını birbirine düşman eden, çatıştıran ve insan canlarına kıyanlar, toplumsal kaynakları haksızca sömüren, gözü doymaz çıkar gruplarıdır!

Emeği ile “İNSANCA YAŞAMAK” isteyen her insan, bu kirli gerçeği görmelidir.

Aşık Veysel bir şiirinde; “Beni hor görme gardaşım” diye seslenir.

Sözüm, özellikle “siyasal çıkarları” için, karşıtlarına her türlü kumpası kurup, haksızca “kirli siyaset” yapan bağnazlaradır!

Bu topluma yazık etmeyin!