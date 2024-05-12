Emlak vergisi ödeyecek miyim?

Bilindiği üzere, her yılın mart-mayıs ayları (tatil gününe denk gelmiyorsa mayıs ayı son günü ya da tatil gününden sonraki ilk iş günü akşamına kadar) Emlak vergisi ilk taksit ödeme zamanıdır.1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre Emlak Vergisi, kişilerin(gerçek-tüzel kişilerin)sahip oldukları bina, arsa, ev gibi taşınmazlar için belediyeler tarafından tahsil edilen bir servet vergisi türüdür. Sahip olduğumuz bu mülklerimiz için vergi ödeyecek miyiz, muafiyetimiz var mıdır, şartları nelerdir, emlak vergisi tutarı bu yıl ne kadardır, nereye ödeme yapacağız, ilk kez bir mülke sahip olmuşsak müracaat etmemiz gereken yer ve ibraz edeceğimiz belgeler nelerdir, eğer bir bildirimde bulunmaz ya da emlak vergisini ödemezsek ne tür yaptırımlar ile karşılaşırız gibi sorular bize sıkça sorulmaktadır. Bu nedenle bu hafta bina vergisi, haftaya arazi vergisi olarak ayırmak suretiyle sizlere emlak vergisi konusunda özet bilgiler aktarmak istiyorum.

Bina vergisi

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile düzenlenmiş olup, verginin mükellefi binanın sahibidir. İntifa hakkı mâlikten başkasına ait bulunuyorsa bina vergisinin mükellefi intifa hakkı sahibi olan kişi olur. Ortak mülkiyet durumunda (örneğin mirasçıların hissedar oldukları bir binada)maliklerden her biri vergiden kendi payı oranında yükümlü olur. İştirak halinde mülkiyet söz konusu ise malikler verginin tümünden müteselsil olarak sorumludurlar. Bina vergisinin matrahı, binanın yasa hükümlerine göre belirlenen vergi değeridir.

Bina vergisini kim öder?

Binanın maliki( gerçek ya da tüzel kişi )varsa intifa hakkı sahibi ,her ikisi de yoksa binayı malik gibi tasarruf eden kimse bina vergisi mükellefi olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda bu kişiler bina vergisini ödemekle de yükümlü kişilerdir. Müşterek mülkiyette her malik hissesi oranında, iştirak halinde mülkiyet söz konusu ise malikler müteselsilen verginin ödenmesinden sorumludurlar.

Bina vergisi matrahı ve oranı nedir?

Bina vergisinin matrahı (üzerinden vergi hesaplanacak tutar)binanın Emlak Vergisi Kanunu’na göre tespit edilen vergi değeridir. Bina vergisinin oranı ise meskenlerde binde 1,ticari amaçlı kullanılan binalar için binde 2,diğer binalarda da binde 2’dir.Bu oranlar Büyükşehir sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı olarak uygulanmaktadır. Örneğin İzmit’de meskenler için bina vergisi oranı binde 2’dir.

İndirimli bina emlak vergisi şartları ile yararlanacak kişiler kimlerdir?

İndirimli Emlak Vergisinden, yani “0” oranlı olarak bina emlak vergisinden yararlanmak için bir takım şartlar mevcut olup, bu şartları sağlayan aşağıdaki kişiler bina emlak vergisinden muaf olur:

- Herhangi bir gelire sahip olmayan kişiler

-Emekliler

-Şehit aileleri ve çocukları

-Gaziler

-Engelliler

Emlak vergisinden muaf olmak için yukarıdaki kişiler için gerekli olan şartlar aşağıda açıklanmış olup, tüm bu koşul ve şartlar birlikte sağlanırsa muafiyet geçerli olacaktır:

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1- Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan konutun (imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar dahil )brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmamış olması gerekir,

2-Kişinin taşınmaz olarak tek bir meskene sahip olması gerekir,

3-Emlak vergisi muafiyeti konutlar için geçerlidir ,işyerleri için geçerli değildir.

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Eğer birden fazla mesken sahibi isek ya da birden fazla mesken üzerinde hissedarlığımız bulunuyorsa emlak vergisinden muaf olamayız. Bu durumda sahip olduğumuz her konut veya hissedar olduğumuz her konut için Emlak Vergisi’ne tabi tutuluruz.

Emlak vergisi muafiyeti konutlar için geçerli olduğundan burada dikkat edilecek bir husus da bu konutlarda ikamet etmek ve başka bir konutlarının bulunmaması koşulları aranmaktadır. Kişi ,üzerinde bir iş yeri bile olsa emlak vergisini ödemek zorunda olup, herhangi bir emlak vergisi indirimi de uygulanmayacaktır. Burada dikkat edeceğimiz bir husus da yılın belli dönemlerinde kullanılacak yazlık konutlar için de emlak vergisi indiriminin uygulanamayacağıdır.

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Herhangi bir gelire sahip olmayan kişilerin bu muafiyetten yararlanması için dikkat edilmesi gereken en önemli konu, bu kişilerin gerçekten herhangi bir gelirinin olmaması ve bunu kanıtlamasıdır. Bir diğer konu da bu kişilere ait başka bir taşınmazın da olmaması (birden fazla meskene veya birden fazla meskende hisseye sahip olma durumu)gerekir. Sahip oldukları tek taşınmazı da kendi ikametgahları için kullanıyor olmaları gerekir. Burada bir kez daha vurgulamam gereken husus da, bir tane bile iş yerine sahip olunması durumunda emlak vergisi ödenmesi gerektiğidir. Aynı şekilde yazlıklar için de tek bir yazlığa sahip olsak bile emlak vergisi ödemek zorundayız. Eğer yazlık olarak kullanılan evimiz aynı zamanda devamlı oturduğumuz ve ikametgahımız olan yer ise ve 200 metrekareyi geçmiyorsa emlak vergisi ödenmez.

Emekliler; SGK’dan emekli dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı alan kişileri kapsamakta olup bu kişilerin sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanabilmeleri için ,belirtilen emekli aylıkların dışında başka bir gelirlerinin olmaması yani ücret, kira, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı gibi gelirlerinin olmaması gerekiyor. Bu tür gelirlere sahip emekliler bu muafiyetten yararlanamazlar.

Eğer emekli maaşımız dışında sadece hisse temettü gelirimiz gibi menkul sermaye iradimız varsa bu muafiyetten yararlanabilir miyiz diye bir soru aklımıza gelebilir; bu gelirleri 2023 yılında net 150.000 TL’den az olan emekliler, 2024 yılında 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri için emlak vergisi ödemeyeceklerini de burada belirtmiş olayım.

Emekli maaşı dışında başka bir geliri olmayan kişi, sahip olduğu konutu kiraya verip kendisi kirada oturuyorsa ,”0”oranlı emlak vergisi uygulanarak emlak vergisi ödemez. Burada dikkat edilecek husus kira sözleşmesini de emeklinin kendi adına yaptığı meskenler için bu imkandan yararlanabileceğidir.

Sahip olduğumuz tek meskeni kiraya verip eşimize ait konutta oturursak da emlak vergisi ödememiz gerekir.

Eşlerin her biri yukarıda açıklamaya çalıştığım şartları taşımaları halinde ayrı ayrı sıfır oranla emlak vergisinden yararlanıp emlak vergisi ödemezler.

İkamet ettiği konutun yanı sıra iş yeri, arsa ve araziye sahip olan emekli ,eğer bu yerlerden gelir elde etmiyorsa ,indirimli emlak vergisinden yararlanır. Eğer bu belirtilen yerlerden kira gibi gelir elde etmesi halinde sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanamaz.

Yurtdışındaki bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olup aylık alanlar da sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanamazlar.

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Engellilerde ise; bir işte çalışmaları, herhangi bir şekilde gelir elde etmeleri veya İşyeri arsa veya araziye sahip olmaları ,brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri için sıfır oranda bina vergisinden yararlanmalarına engel teşkil etmez. Aynı şekilde gelir elde etmeme şartı aranmadığından ,sahip olunan tek meskenini kiraya vererek yakınlarının yanında oturan engelli kişilerin kirada bulunan mesken için indirimli bina vergisi uygulamasından yararlanmaları mümkündür. çocuğu engelli olanların, engellilere tanınan indirim şartlarını taşısalar dahi kendileri adına kayıtlı konutlar için engellilere tanınan avantajlardan yararlanmaları mümkün değildir.

Şehitlerin dul ve yetimleri ile gazilerin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri ile ilgili indirimli sıfır oranında bina vergisinden yararlanmaları mümkündür.

Hiçbir geliri olmayan ,gelirleri sadece nafaka veya 65 yaşını doldurmuş muhtaç güçsüz ve kimsesizlerin aldığı maaş olan kişiler ,200 metrekareyi aşmayan tek meskenleri için ,indirimli bina vergisi oranı olan sıfır oranı imkanından yararlanabilirler.

Emlak vergisinden muaf olmak için gereken belgeler nelerdir?

Emlak vergisinden muaf olmak için ilgili belediyeye iletilmesi gereken bazı belgeler mevcuttur. Bu belgeler şu şekildedir:

-Emekliler için emekli olduklarını gösteren belge ve tek evi olan emeklilerin emlak vergisi muafiyeti dilekçesi,

-Engelliler için, engelli kimlik kartı fotokopisi ve sağlık kurulu raporu

-Hiçbir geliri olmayan kişiler için, vergi mükellefiyeti olmadığını gösteren belge ve aktif sigortasının olmadığını gösteren SGK’dan alınan belge.

-Şehit ve gaziler için; dul ,yetim ya da gazi olduğunu gösteren belge

Bu belgelerin yanı sıra ,belediyelere ibraz edilmesi zorunlu formlar, ilgili belediyeden temin edilerek eksiksiz doldurulup ıslak imza ile imzalanarak belediyelere verilmelidir.

Haftaya diğer açıklamalarımızla konuyu izaha devam edeceğim…