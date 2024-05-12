2009’u unutan Hizmet-İş Sendikası Karamürsel Belediyesi’ni tehdit etti!

Mart 2004’te yapılan yerel seçimde AKP rüzgarı esmişti.

AKP, birçok il ve ilçe belediyesini kazanmıştı.

Belediye başkanlığını kazanan AKP, hemen sendika değiştirmeye, kendisine yakın yandaş sendikaya yöneldi.

Kocaeli’de de durum böyle oldu.

KARAOSMANOĞLU’NUN BASKISI

2009 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde ve birçok ilçe belediyesinde Belediye-İş Sendikası yetkili idi…

Dönemin AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinde çalışan işçilere büyük baskı yapıldı. Birçok işçi baskıyla, mobingle zorla Hizmet-İş Sendikası’na üye yapıldı.

O dönem de Belediye-İş Sendikası, duruma tepki göstermişti.

Eylemler yapılmıştı, ama işçiler zoraki Hizmet-İş Sendikası’na üye yapılmıştı. Sendikaya üye olmayanlara baskı ve mobing yapılmış, Hizmet-İş Sendikası’na üye olmaları sağlanmıştı.

BAYRAM ÖZKAN’IN AÇIKLAMASI

2009 yılında dönemin Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler Sendikası (Belediye-İş) Kocaeli Şubesi'nden Bayram Özkan, şöyle bir açıklama yapmıştı; “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet-İş'e geçmeye direnen işçileri sürgüne yolluyor." dedi. Belediye-İş'e üye işçiler, baskıların durması için üç günlük eyleme başlamıştı.

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O zamanlar Hizmet-İş Sendikası’nın keyfi yerindeydi.

İktidara yakın olmalarının meyvelerini almış, belediyelerde yetkili sendika olmuşlardı. “Dediğim dedik, çaldığım düdük” anlayışındaydılar.

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GELELİM GÜNÜMÜZE…

31 Mart’ta yapılan seçimde CHP, İzmit’in yanı sıra Derince ve Karamürsel’de de belediye başkanlığı seçimini kazandı… Karamürsel Belediyesi’nde Hizmet- İş Sendikası yerine Belediye-İş Sendikası’nı yetkili sendika yapılmaya çalışılıyor.

HİZMET-İŞ’TEN SERT AÇIKLAMA

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı, önceki gün “Karamürsel Belediyesi’nde kirli pazarlıklar” başlıklı açıklama yaptı… Yapılan açıklamada 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası el değişten Karamürsel Belediyesi’nde yandaş sendika (Belediye-İş) ile iş birliği yapılarak işçilerin istifaya zorlandığı belirtildi.

“İŞÇİLERİMİZ İÇİN DEMOKRATİK

ZEMİNDE ÇARPIŞACAĞIZ”

Açıklamada, “Ancak bilinmelidir ki ne Hizmet-İş Sendikamız ne de üyeleri bu kirli zihniyetlerin operasyonlarına fırsat vermeyecek ve kazanılmış haklarından vazgeçmeyecektir. Tüm kamuoyu bilmelidir ki Karamürsel işçisi yandaş sendikanın kazanılmış haklarını sözleşmeden kaldırmasına geçit vermeyecektir. Bizler Hizmet-İş Sendikası olarak işçilerimizin haklarına kast eden bu anlayış ile demokratik zeminde en güçlü ve kararlı şekilde mücadelemizi vereceğiz” denildi…

“BU ANLAYIŞIN SONU EYLEMDİR”

Açıklamanın son paragrafında da, “Bir kez daha Karamürsel Belediyesi işverenine buradan sesleniyoruz. İşçilerimizin kazanılmış hakları üzerinden pazarlık yapmayın. Yandaş sendikanızla kirli oyunlara girmeyin. Eğer bu anlayış ile devam ederseniz Karamürsel Belediyesi önü bizler için eylem alanı olacaktır” ifadeleri kullanıldı. Yani Hizmet-İş Sendikası, Karamürsel Belediyesi’ne gözdağı verdi…

AKLIMA 2009’LU YILLAR GELDİ…

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı’nın açıklamasını okuyunca aklıma 2009 yılındaki Belediye-İş Sendikası yetkililerinin açıklamaları geldi.

Onlar da yetkileri ellerinden alındığı için dönemin belediye başkanlarına ve Hizmet-İş Sendikası’na tepki göstermişti.

Hizmet İş Sendikası, dönemin belediye başkanlarının talimatıyla zorla, baskıyla, tehditle belediye işçilerini kendi sendikalarına üye yapmış, yetkili sendika olmuşlardı…

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Gün oldu, devran döndü Karamürsel Belediyesi’nde yetkili sendika Hizmet-İş yerine Belediye-İş yapılacak.

Hizmet İş Sendikası, şimdi bu duruma tepki gösteriyor…

Hizmet İş Sendikası yetkileri unutmasınlar, 2009 yılında aynısını yaptılar.

Etme, bulma dünyası…

2009 yılında Belediye-İş'e üye işçiler, baskıların durması için Büyükşehir Belediyesi önünde üç günlük eylem yapmıştı.