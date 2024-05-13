Yaşlılıkta egzersiz ve spor

Geçtiğimiz hafta içinde online yapılan bir sempozyuma katıldım. Rumeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından düzenlenen bu bilimsel aktivite, katılımcıların yaşlılık ve egzersiz konularındaki bildiklerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

İlk olarak, hangi yaş grupları içine girenlerin yaşlı veya genç, orta ve ileri yaşlı şeklinde kategorik olarak ayrılacağı konusunda iletilen sunuda kendimi genç yaşlılar içinde buldum! Son yıllarda yaşlı sayısı artıyor. Yaşam kalitesinin artması, daha düzenli bir yaşantı biçimlerinin seçilmesi, olası risk faktörlerinden biraz uzaklaşmayı becerebilenler bu yaş grubunun oranını arttırıyor. Buna sevinmek gerekir iken işin tam tersi şeklinde ilerleyen tablolar yok değil…

Diyabet, aşırı kilo, kalp rahatsızlıkları yaşlılarda daha çok karşımıza çıkıyor. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Yıllar boyunca hareketsiz bir yaşam şeklini tercih etme ya da zorunluluklarla karşılaşmaları, adını verdiğimiz rahatsızlıkların birinci nedenini oluşturuyor. Bugün, bu hastalıkların önüne geçebilmek için çeşitli önleyici tedbirler ve tedavi uygulamalarını izliyoruz. Ama sorunların tamamının önüne geçilebilmesinin tek yolu var: Egzersize, spora küçük yaşlarda başlamak…

Diyeceksiniz ki, “hocam ne güzel şu yaşlıları konuşuyorduk, nereden çıktı şimdi spora erken yaşlarda başlama?”

Bakınız, buna verilecek ilk basit cevap bazı ülkelerdeki yaşlıların sayısı ve bu yaş grubunda karşılaşılan hastalıkların istatistik rakamlarıdır. Sizleri istatistik rakamları ile meşgul etmek istemem ama yaşlılarımızın sayısının artması çok güzel fakat onların karşılaştıkları sorunları ve çözüm yollarının giderek zorlaşması konusunun dikkatle izlenmesi gerektiğini savunuyorum. Gelişmiş ülkelerdeki yaşlı toplum, geçmişte egzersizle buluşmuş hatta spor da yapmış ise bunu yaşayanların yaşlılıkları daha sakin, daha sağlıklı ve daha optimal geçmektedir.

Bu yüzden, yaşlı demeyeyim ama torunları olanların, onların spor yapıp yapmadıklarını izleme görevi sizlerin olmalıdır. İlkokulların ilk dört yılındaki ilk üç dönemdeki spor dersleri beden eğitimi öğretmenleri tarafından verilmelidir. Sınıf Öğretmeni olan arkadaşlarımız ve onları yetiştirenler pedagojik açıdan buna karşı çıkıyorlar. Konuyu tartışmaya açıyorum…

Yaşlılar için yeterli sayıda hastanelerimiz yok. Onları Huzurevlerine yönlendirmek iyi bir yol değil. Geriatri konusunda daha ciddi adımların atılması gereklidir. Travmatik egzersizlerle yaşlılara spor yaptırmak son derecede tehlikelidir. Daha çok yürüme ve yüzme ağırlıklı egzersizleri kullanmalıyız. Bu vesile ile Spor Bilimleri Fakültelerinde galiba geriatrik spor bilimleri bölümlerini kurmamız gerekiyor.

Yaşlılardan başlayıp, yeni bir bölümün kurulması teklifine kadar geldik. Sempozyumun oturumlarını izlemek isteyen okurlarım, rumeli.edu.tr adresine girerek bu bilimsel toplantının sunumlarını izleyebilirler. Herkese sağlıkla barışık bir yaşlılık diliyorum…