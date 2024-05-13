AKP, emekliye zam yapsaydı yine birinci parti olur muydu?

31 Mart’ta yapılan seçimde CHP büyük bir başarı elde etmişti. CHP, 47 yıl aradan sonra birinci parti olmayı başardı.

CHP, birinci parti olmasına oldu ama bunun yansıması hala devam ediyor.

AKP’nin neden ikinci duruma düştüğü tartışılıyor…

Kimisi emekli kesim AKP’ye oy vermedi diyor, kimisi verdi ama yeterince vermedi diyor, kimisi emekliler bu kez CHP’yi destekledi diyor, kimisi seçimin kaderini emekliler belirledi diyor… Bu örnekleri çoğaltmak mümkün.

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Metropoll Araştırma, emekli maaşlarına zam yapılsaydı AKP'nin yerel seçimden birinci olma ihtimalini araştırdı. Cumhuriyet gazetesi, araştırmayı yayınladı. Birlikte okuyalım;

“Metropoll Araştırma’nın yaptığı ankete göre "Emekli maaşlarına zam yapılsa seçim sonuçları etkilenir miydi?" sorusunun yanıtı... Metropoll Araştırma'nın ' Türkiye'nin Nabzı Nisan 2024' anketinde seçim öncesi zam bekleyen emeklilerin maaşında artış yapılmaması araştırıldı.

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17-24 Nisan tarihleri arasında 28 ilde toplam 2 bin 235 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara, “Sizce emekli maaşlarına zam yapılsaydı AKP yerel seçimden birinci parti olarak çıkar mıydı?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 48,2’si “Evet, çıkardı” derken; yüzde 45,9’u “Hayır, çıkmazdı” diye belirtti. Yüzde 5,9’u ise “fikrim yok/cevap yok” dedi.

ZAMMIN ETKİLERİ…

Ankette sonuçlar partiler üzerinden de analiz edildi. Buna göre AKP'lilerin yüzde 66’sı “Evet” dedi. CHP’lilerin ise yüzde 38,2’si “Zammın sonuçları değiştireceği” görüşünde. MHP seçmeninin yüzde 62,7’si zammın sonuçları değiştireceğini düşünürken, DEM Parti’de bu oran yüzde 31,6’da kaldı.

GELECEĞE YÖNELİK İDDİA…

Metropoll’ün kurucusu Özer Sencar, söz konusu anket sonucunu “Ne CHP’nin beklenmeyen boyuttaki büyük zaferi ne de AKP’nin şok edici hezimeti konusunda geleceğe yönelik iddialı söylemlerde bulunanlar dikkatli olmalılar” notuyla paylaştı.”

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Metropoll Araştırma’nın anket sonuçlarını yukarıda sizinle paylaştım.

Araştırmada, emeklinin seçime etkisi tespit edilmeye çalışıldı.

Seçim öncesinde emekliye zam yapılsaydı AKP yerel seçimden birinci parti olarak çıkar mıydı? sorusuna yüzde 48,2’si “evet, çıkardı” diyor, yüzde 45,9’u “Hayır, çıkmazdı” diyor… Yani oranlar birbirine çok yakın.

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Şu bir gerçek ki, CHP’nin seçim başarısını sadece emeklilere bağlamak doğru değil. AKP’nin Türkiye’yi ekonomik krize sokması, sürekli zam, enflasyon, alım gücünün düşmesi bunlar da diğer etkenler.

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31 Mart’taki yerel seçimde zafer CHP’nin oldu. CHP, bu başarının arkasına gizlenirse, bir sonraki seçimde hezimete uğrar. AKP bu seçimde ikinci parti oldu, AKP çöküşte deyip rehavete kapılmak, CHP’nin çöküşüne neden olabilir.