Yüreğiniz “Sağlam!”sa Çorum’u elersiniz !

Mustafa Gürsel defterini de kapatan Kocaelispor, Play-off maçı öncesinde Ertuğrul Sağlam ile anlaştı. Sağlam hemen idmana çıktı, futbolcuların son derece neşeli ve moralli oldukları gözlerden kaçmadı. Hedef, kardeşimiz Çorum’u perşembe günü saat 20.00’de başlayacak maçta Çorum’da elemek.

ADETA LİGE YENİDEN BAŞLIYORUZ

Kocaelispor, Sakarya yenilgisi sonrasında ligi 6.sırada tamamladı. Normal sezonun sonunda Playoff’u ucu ucuna yakalayan Yeşil Siyahlılar, 33 bin taraftarla rekor kırmasına rağmen, rezalet futbolla Sakarya karşısında lime dile döküldü. Sakaryaspor ise bu galibiyetle, hiç beklemediği anda direkt Süper Lig’e yükselme finalisti oldu. Kocaelispor ise en az 1, en çok 3 maç daha oynayarak, Sakarya’ya rakip olmaya çabalayacak. Perşembe günü Çorumspor’a konuk olacak Yeşil Siyahlılar, tek maç eliminasyon sistemine göre rakibini yenerse, Bodrum-Bolu maçının galibiyle, 20-24 Mayıs’ta karşılıklı iki maç oynayacak. Bu maçı da kazanırsa, Sakarya’yla Süper Lig finaline yükselme maçı oynamaya hak kazanacak. Final tek maç tarafsız sahada olacak.

SAĞLAM TESİSLERDEN ÇIKMIYOR

Tıpkı birinci döneminde olduğu gibi 2.döneminde de tesislere kapanan Ertuğrul Sağlam, personele de talimat vererek, tesislerin çevresinde kuş uçurtmuyor. Bu arada Sakarya maçından önce 12 futbolcunun enfeksiyon kapıp serumla maça çıkmasını göz önünde bulunduran Sağlam, sağlık ekiyle de sürekli istişare halinde bulunuyor. Takım çarşamba günü Çorum’a giderek kampa girecek. Yeşil Siyahlı ekipteki en büyük avantaj, Ertuğrul Sağlam’ın takımı, Mustafa Gürsel’den daha iyi tanıyor olması olarak gösteriliyor. Bunun için de süre kısa gözükmesine rağmen, Sağlam’ın adaptasyonu daha hızlı oluyor.