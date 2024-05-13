Paket açıklamanın dayanılmaz heyecanı

Biz paketi de, paket açıklamayı da çok severiz.

“Paket” denince, akan sular durur.

Çünkü bizde paket “ilaç” olarak kabul edilir.

İlacı içince iyileşeceğimizi sanırız.

Heyecan duyarız.

“Ohh ohh, hele şu paket bir açıklansın, sorunlarımız şipşak ortadan kalkacak” diye düşünürüz.

Sadece “paketin açıklanmasını bekleyen biz vatandaşlar” değil, “paketi açıklayan devlet büyüklerimiz” de heyecanlıdır.

Nasıl olmasın, paket açıklanacak, dertler bitecek.

Paket açıklanacak, milletin gazı alınacak.

Paket açıklanacak, “hükümet çalışıyor” görüntüsü verilecek.

Daha ne!

Her paket, bir itiraftır

Dikkat ettiniz mi, aslında her “paket” bir çeşit itiraftır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Ankara’da neyi açıkladılar?

“Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ni…

Kamuda tasarrufa gidileceğini ve verimliliğin artırılacağını…

Demek neymiş?

Bugüne kadar kamuda tasarruf yapılmıyormuş, hizmetlerde verimlilik de yokmuş.

Cevat Yılmaz ve Mehmet Şimşek, dün “Biz bundan sonra kamuda israfı sonlandıracağız, tasarrufa gideceğiz, verimliliği artıracağız” açıklaması yaparken; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde 22 yıllık AKP iktidarı döneminde “tasarruf yapılmadığını” ve “verimliliğin yetersiz” olduğunu resmen itiraf ettiler.

Neymiş?

AKP iktidarı bundan böyle “kamu araçları”, “kamu binaları” ve “kamu istihdamı” konusunda tasarrufa gidecekmiş.

Neymiş?

Kamu toplantıları, bugüne kadar olduğu gibi lüks otellerde değil, kamu binalarında yapılacakmış.

Neymiş?

Yurt dışı gezilerine sınırlama getirilecekmiş.

Tamam da, bugüne kadar neredeydiniz?

22 yıl boyunca israfın daniskasını yaptınız da, şimdi devletin kasası tam takır haline gelince mi, tasarruf yapmak aklınıza geldi?

İyi, güzel, tasarrufa gidilsin de, ülkemizde israfın sembolü haline gelen o saraylar, o uçaklar, o lüks araçlar ne olacak?

Ülkemizi yönetenler, “itibardan tasarruf olmaz” zihniyetine ve “saltanat sürmeye” devam mı edecekler?

Halk, esas bu soruların cevabını bekliyor.

İthal bakanın, ithal altını eleştirmesi

“Bravo, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e” başlıklı dünkü yazım, epey ses getirdi.

Okurlarımdan önemli mesajlar aldım.

Mesaj gönderenlerden biri de Ankaralı değerli okurum Recep Sanal.

Daha önce devletin en üst kademelerinde görev yapan Sanal, Bakan Şimşek’in “ altın ithalatına” yaklaşımı konusunda bakın neler söylüyor:

“ Türk siyasi hayatına gökten zembille indirilen İngiliz Şimşeği, nereden nasıl bir enerji aldıysa kendi iktidarına çakmış! “Ülkede olmayan bir metali, ülkede olmayan dövizle ithal edeceksiniz, sonra da bir köşede atıl duracak. Bunun neresi memleketin menfaatine?” demiş. Türkiye’nin ithalat rejimini Zambiya Hükûmeti düzenliyor sanki?

Devlet hazinesinin yağmalanmasına bilerek seyirci kalan, tedbir alması gereken bir zamanda sadece esip gürlemekle yetinen ‘Şimşek’çi arkadaş ne derse desin hepsi boş lâftan ibarettir. Çünkü yolsuzlukla mücadele etmeyen hiçbir devletin maliyesi düzelmez. Zira dibi delik havuz su tutmaz.

Yolsuzlukla mücadelenin ilk şartı da buna inanmış bir siyasi iradenin varlığıdır. Devletin, hırsızlıktan beslenmeyen siyasi kadrolarca yönetilmesi gerekir.

Bu aşamada tek çare, acilen erken seçime gitmektir. Yerel yönetim seçimlerini kazanan muhalefetin hiç vakit kaybetmeden parlamentodaki sıcak koltukları terk edip sine-i millete dönmesi ve meydanları “Yolsuzluk yaparak devleti batıranlardan hesap soracağız!” naralarıyla inletmesi gerekir.

Devletin sadece devlet adamları tarafından yönetileceği yeni bir siyasi yapı oluşturmadan, aklı kendine bile yetmeyen cahilleri milletin kaderinde söz sahibi olmaya devam ettiren şimdiki ucube sistemi sona erdirmeden, içine itildiğimiz yolsuzluk ve yoksulluk girdabından çıkabilmemiz mümkün değildir.”