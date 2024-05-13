Ülkemizde siyaseti MHP mi yönlendiriyor?

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefelerinden birisi de ırka değil Anadolu kültürüne dayalı, milliyetçilik, diğer adıyla ulusalcılıktır. CHP’nin 6 okundan birisi de budur. Buna rağmen ülkemizde daha katı bir milliyetçilik anlayışını savunan siyasi partiler de kurulmaktadır.Bunlardan bir tanesi de Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Kurucusu Kıbrıs doğumlu ve Kıbrıs vatandaşı iken geçici olarak kaydedildiği askeri lise sonrası Türk vatandaşlığına alınan rahmetli Türkeş’tir.Orduda görev yaparken Talat Aydemir ve arkadaşları ile darbe girişimi konusunda anlaşmlazlığa düşmüş,ordudan istifa ederek MHP nin kurucusu olarak Türk siyasetinde yerini almıştır..MHP 12 Eylül öncesi milliyetçi cephe ile anılan koalisyonun aktif ortağıdır.O dönem ülkenin içine sokulduğu katı siyasi tartışmalar ne yazık ki bir Ameriken darbesi olduğu anlaşılan 12 Eylül askeri darbesini yaratmıştır.

Refah Partisi’ni dönüştürmeye çalışan partinin genç nesli başarısız olduğunda partiden kopmuş ve Ak Parti olarak yeni bir siyasi oluşuma girmişlerdir.O dönemde iktidarda MHP-ANAP ve DSP koalisyonu vardır. Bugünkü gibi ülkemiz çok ciddi bir ekonomik krize sokulmuştur. Kemal Derviş sorumluluğunda ağır bir ekonomik program uygulanmaktadır.Bu ortamda erken seçime gitmek MHP dahil iktidardaki koalisyon partileri için tam bir siyasi intihardır.15 Temmuz 2002 tarihinde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin meşhur kamuoyu açıklaması ile ülke her nedense erken seçime götürülmüştür.

2002 yılında yapılan erken seçimde MHP nin de içinde bulunduğu koalisyon ortakları baraj altında kalmıştır.MHP kendi siyasi geleceğini hiçe sayarak AKP nin iktidara glemesini sağlamıştır.Ülkemiz böylece MHP nin katkısı ile bugün içinde yaşadığımız bir isyasi oluşuma evrilmiştir.AKP siyasi hayatımıza böyle girmiştir. Devam eden yıllarda MHP, AK Parti ile çok sert siyasi çatışma görüntüleri vermişse de aslında uygulamada AKP yi desteklemeye devam etmiştir.

Örneğin seçilmesi mümkün görünmeyen AKP’li İsmet Yılmaz’ın meclis başkanı seçilmesinde,aynı şekilde meclise girerek AKP’nin adayı Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesinde de MHP’nin siyasi katkısı olduğu bilinmektedir.Şu anki Anayasanın mimarı da MHP’dir,Sayın Bahçeli’nin ”Cumhurbaşkanı Anayasaya uymuyor,biz anayasayı ona uyduralım” sözü ile başlayan Anayasa referandumunun sebebi de MHP’dir. 1960 anayasasının yapıcısı Mümtaz Soysal ve arkadaşları,1980 Anayasasının yapıcıları Orhan Aldıkaçtı ve arkadaşları olmasına rağmen kim tarafından hazırlandığı bilinmeyen bu günkü anayasanın hayata geçmesinin nedeni de MHP’dir.

2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP-CHP ortaklığı ile aday yapılan sayın Ekmelettin İhsanoğlu’nun da MHP tarafından aday yapıldığı ve bu adaylık için CHP’nin MHP tarafından ikna edildiği geçen günlerde sayın Ekmellettin İhsanoğlu’nun kendi demeci ile anlaşıldı.Yani bu seçimde CHP’yi ikna ederek ortak aday çıkartılmasının ve sonuçta sayın Erdoğan’ın seçilemesinin mimarı da MHP’dir.

CHP ile birlikte iken baraj altında kalmaması için CHP seçmeninin bile zaman zaman destek verdiği MHP kuruluşundan bu yana bu şekilde siyasetin yapılanmasında ana actor olmuştur.AKP ile kanlı bıçaklı görüntü veren aynı MHP uzun zamandır AKP ile koalisyon ortağı gibi çalışarak aynı görevini ifa etmeye devam etmektedir.

Mimarı olduğu son Anayasa değişikliği ülkemizin daha da totaliterleşmesini sağlamış olup şimdi AKP ile birlikte daha da totaliter bir Anayasa önermektedir.MHP ülkemizin siyasal değişimindeki siyasi ustalığına devam etmektedir.Oysa ki ülkemizin yeni bir anayasadan önce tam demokratik bir siyasi partiler yasasına ihtiyacı var.Yeni yasa ile siyasi partiler demokratikleştiğinde partiler toplumun tüm kesimlerini temsil edecek, siyasi sertleşme yerini uzlaşmaya bırakacak,lider sultaları son bulacak,ülkemizin bu tür ustalıklarla siyasi hayatının etkilenmesine son verilebilecektir..

Bu kısa değerlendirme aslında siyasi partilerde yaşanan olumsuz yapılanmanın ülkemizdeki olumsuz sonuçlarını kolayca görmemizi sağlıyor. Eğer siyasi partiler demokratikleşir ve yönetim kadroları toplumu temsil etmeye başlarsa işte o zaman TBMM gerçekten milleti temsil etmeye başlar ve bu tür siyasi ustalık gibi gözüken davranışlara son verilir.Siyaset gerçek zeminine oturur ve ülkemiz gerçekten kalkınmaya başlar.Yine ekonomik kriz nedeniyle ağır bir ekonomik program uygulanmaya başladı.2002 yılındaki ekonomik krizde koalisyonu yıkarak erken seçime yelken açan MHP ve Sayın Bahçeli’yi ilgi ile izlemekte fayda var.