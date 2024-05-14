TOPLUMUN TEMELİ AİLE… 

Aile, sosyolojide, en küçük “toplumsal kurum” olarak tanımlanır.

Her insan bir ailenin üyesidir ve her çocuk, bir aile içinde doğar, büyür, gelişir. İlk eğitimini ailesi içinde alır.

Anne ve baba için en büyük sorumluluk; bir çocuğu üretken, bilgili, bilinçli, toplumsal değerlere saygılı bir kişi olarak yetiştirmektir.

Ancak, “demokratik ve sosyal devlet” niteliği olan bir ülkede, “ailenin korunması, sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmesi için desteklenmesi” o devlet yönetimi için asli bir görevdir.

Nitekim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın, “Ailenin korunması” başlıklı 41. Maddesi aynen şöyledir; “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alır.”

Ailede, “maddi ve manevi” açıdan huzur varsa, çocuklar çağa uygun bir eğitim olanağına sahipse, kazanan ÜLKE olur.

Aileler yoksul ve mutsuz ise, kaybeden de yine ülke olur!

Ne var ki, ülkemizin en önemli sorunlarının başında, “işsizlik, yoksulluk, yetersiz beslenme, eğitimden uzak kalma” gibi temel sorunların yanı sıra “aile içi şiddet” de en büyük toplumsal acımızdır.

Yine, yukarıdaki temel sorunlar nedeniyle, küçük yaşta çalışmak zorunda kalan, eğitim olanaklarından yoksun ve suça itilen çocuklar da ülkemizin en büyük sorunudur.

Ne yazık ki, Anayasamızın 41. Maddesinde yer alan “eşler arasındaki eşitlik” ilkesi, kimilerince reddediliyor, “kadın, erkeğin egemenliği altında bir kişi” olarak görülüyor!

Daha da öteye giden, “kız çocuğu okutulmaz, kadın çalışmaz” diyen, “çocuk yaşta evliliği” savunan, toplumun yarısını hayatın hemen her alanından uzak tutan çağdışı anlayışın da ailelerin huzur ve mutluluk içinde yaşaması önündeki en büyük engeldir!

Aile içi şiddete bazı haberlerden örnekler verelim;

“Mal paylaşımı kavgası cinayetle bitti; Babası ve üvey annesini

katleden zanlıyı kardeşi kurşunladı. 3 ölü.”

“5 bin lira için dedesini öldürtüp 5 parçaya böldürtmüş!”

Türkiye Toplumsal Eğilimler Anketi’nden çıkan sonuca göre,

vatandaşların yüzde 78’i suç oranı, yüzde 54.7’si terör, AKP seçmeninin yüzde 38.54’ü “yolsuzluk arttı” görüşünde! Katılımcılar yüzde 87.4’ü “uyuşturucu kullanımı arttı” diyor!

Ayrıldığı eşini ve çocuklarını öldürüp, sonra da intihar eden insan örnekleri çoğalıyor! Sevgiyle, umutla kurulan ailelerin ayrılığının ve bu cinayetlerin en büyük nedeni “işsizlik ve yoksulluk” olarak tanımlanıyor.

Bir ülkede “Ekonomik düzen bozuksa” toplumsal şiddet inanılmaz ölçüde artıyor! Ve, aileler parçalanıyor.

Bunun en büyük bedelini de çocuklar ödüyor!

Aileden kopan çocuklar, tinerci, hırsız, çete üyesi olabiliyor, cinsel istismara uğruyor, çocuk yaşta eğitimden yoksun kalıyor ve zor koşullarda çalışmak zorunda kalabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklıyor; “Sokaklarda dilendirilen 27 bin 520 çocuk var! (6 Kasın 2021)

Cezaevlerinde 12-18 yaş arası tutuklu 1330 çocuk var! (Eylül 2021)

Sonuç;

Ülkemizdeki ekonomik sorunlar öncelikle “toplumun temeli” olan aileleri yıkıyor!

Aileler yıkılınca ŞİDDET başta olmak üzere diğer toplumsal sorunlar da ard arda toplumun başına yıkılıyor!

Siyasal iktidarlar, Anayasa Madde 41’de kendilerine verilen temel bir görevi layıkıyla yapamıyorlar!

Peki, bu ülkenin “VATANDAŞLARI” yeterince “hak ve özgürlüklerini” koruyabiliyorlar mı?

Şairin sözleri geliyor aklıma;

“İnsanlarım, ah benim insanlarım!”