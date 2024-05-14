Derince Yel Sokak ve Dilaver Deniz Sokak’ın kesiştiği kavşağa tümsek veya kasis lazım!

Aslında her sürücü trafik kurallarına uysa, trafik kazalar olmayacak.

Ama maalesef bazı sürücüler içindeki canavarı dışarı çıkarmak için büyük çaba harcıyor.

Sokak aralarında arabayı yavaş kullanmak lazım, kavşaklara yaklaşınca yavaşlamak lazım…

Ama bunlar yapılmayınca kaza da kaçınılmaz oluyor.

BU KAVŞAK, ÖLÜM KAVŞAĞI HALİNE GELDİ

Derince Sırrıpaşa Mahallesi’nde Yel Sokak ile Dilaver Deniz Sokak’ın kesiştiği noktada, kavşakta sık sık trafik kazaları oluyor. Birçok kez bu yolda araçlar çarpışırken, bazı araçlar da kavşağa yakın bahçe duvarına tosladı.

Bu noktada kazalar artınca kavşağın girişlerine “DUR” tabelası kondu.

Ama kim takar “DUR” tabelasını…

**

İçindeki canavara hakim olamayan sürücüler sokaktan hızlı geçiyor, kavşağa da hızlı giriyor. Durum böyle olunca da kaza kaçınılmaz oluyor.

İKİ ARABA FENA ÇARPIŞTI

Önceki akşam da aynı bölgede yine trafik kazası meydana geldi.

Yel Sokak’tan hızlı geçen ve Dilaver Deniz Sokağı’ndan hızlı geçen iki araba çarpıştı.

Arabaların birinin hava yastığı açıldı, arabanın içindekiler yara almadan kurtuldu. Diğer aracın hava yastığı açılmadı, sürücü başından yaralandı.

Ambulans çağrıldı, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Her iki araba da perte çıktı…

Polis olay yerine geldi, soruşturma başlattı.

BU YOLDA SIK SIK KAZA OLUYOR

Bu yolda daha önce de sık sık kaza oluyordu, ama önceki günkü kaza, feci bir kazaydı.

Mahalle sakinleri, bu yolda sık sık kaza olmasına tepki gösteriyor.

Bu yolda can güvenliklerinin olmadığını söylüyor.

Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım’ın bu konuya el atmasını isterken Derince Belediyesi’nden veya Büyükşehir Belediyesi’nden bu kavşaktaki yola tümsek veya kasis konmasını istiyor.

Eğer tümsek veya kasis konursa, kavşağa yaklaşan araçlar hızını azaltacak, böylelikle trafik kazalarının önüne geçileceğini düşünüyor.

“DUR” TABELASI FAYDA ETMEDİ

Önceki akşam meydana gelen kazayı gören biri olarak, yetkililer gelip kavşakta inceleme yapmalı.

Bölge sakinlerinin sesine kulak vermeli.

Daha önce ifade ettiğim gibi meydana gelen kazalar üzerine buraya “DUR” tabelası kondu, ama bu yeterli olmadı. Kazalar yine devam etti.

Araçlar o iki sokakta öyle hızlı geçiyor ki, kavşaktan geçmeye çalışan yayalar da birçok kez zor durumda kalıyor, çocuklar ezilme tehlikesi geçiriyor. Kavşağın hemen 100 metre altında Pirireis Ortaokulu var. Öğrenciler de bu kavşağı kullanıyor. Yani öğrencilerin de can güvenliği tehlikede.

TÜMSEK VEYA KASİS LAZIM…

Önceki akşamki trafik kazasında belki kimse ölmedi, ama eğer bu yola tümsek veya kasis konmazsa, daha feci trafik kazaları olabilir, otomobiller bu yolda yayalara çarpabilir, hiç istenmeyen sonuçlar meydana gelebilir.

**

EY YETKİLİLER,

Buradan yetkililere buradan sesleniyorum;

Yel Sokak ile Dilaver Deniz Sokağın kesiştiği kavşağa yakın tümsek veya kasis koyun.

Bu sayede kavşağa yaklaşan araçlar yavaşlar ve olası trafik kazalarının önüne geçilir, yayalar da bu kavşakta güvenle geçer. Bu yola kasis veya tümsek konmazsa, kazalar olmaya devam eder, bu yolu kullanan yayaların can güvenliği tehlikede olur.