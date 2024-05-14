“Talan” kültürü ile yetişenler, “tasarruf” yapabilir mi?

Osmanlı; çok milletli, çok dinli ve çok dilli bir imparatorluktu.

Dün Osmanlı Devleti’nin hükmettiği topraklar üzerinde, bugün 45 ayrı devlet var.

Bunlardan 27’si Asya’da, 13’ü Avrupa’da, 5’i Afrika’da.

Türkiye Cumhuriyeti de, bu devletlerden biri.

İster kabul edelim ister etmeyelim, hepimiz ama az ama çok “Osmanlı geni” taşıyoruz.

Yani Osmanlı’nın “kalıtımsal özelliklerine” sahibiz.

Nedir bu özellikler?

Anlatayım…

Osmanlı ekonomisinin temelinde, “fütuhat siyaseti” vardı.

Bir ülkeyi ya da bir kenti savaşarak ele geçirmek, talan etmek, ganimetleri toplamak ve bunları devleti yönetenlere paylaştırmak.

Hatta bazı Osmanlı Padişahları, fethettikleri toprakları “cizye ve haraç vermek şartıyla” tekrar eski Hristiyan idarecilere teslim ederlerdi.

(Cizye, Müslüman devletlerde Müslüman olmayan yurttaşlardan alınan vergi. Haraç ise, savaşarak alınan bölgelerin halkına hürriyetlerinin ve topraklarının işletmeciliğinin geri verilmesi karşılığında yüklenen vergi.)

Sonuçta Osmanlı, kendi yarattığı değerlerle değil, başkasının yarattığı değerlere el koyarak şahsi ve devlet ekonomisinin çarklarını çeviriyordu.

Yine o dönemde, padişah, ülkeyi istediği gibi yönetir, istediğine istediğini verir, istemediğine zırnık koklatmaz, kimse ağzını açıp tek söz söylemez, söyleyemezdi.

Halk, bu ayrımcılığı “padişahın hakkı” olarak görürdü.

Ganimet bugün nasıl paylaşılıyor?

Devir değişti.

Ülkeler, artık “savaşarak” talan edilmiyor.

Başka başka yöntemler kullanılıyor.

Ülkeden ülkeye değişen yöntemler…

Örneğin ülkemizde, “ganimete ulaşmanın en kestirme yolu”, siyaset!

Siyasete giren, seçim kazanmak için savaşıyor, seçimi kazandığında da bir daha sırtı yere gelmiyor.

Hep kazanıyor… Hep kazanıyor…

Türkiye’de siyaset, “devlet malını talan etme” aracı oldu.

Devlet malını “ganimet” olarak görüyorlar, “iki sana iki bana” diye kardeşçe paylaşıyorlar.

Paylaşmada eşitlik bozulursa, kavga o zaman çıkıyor.

Dikkat edin, siyasi kavgaların temelini araştırın, mutlaka “paylaşımda anlaşmazlık” olduğunu görürsünüz.

Siz hiç ülkemizde “siyasette fakirleşen” birine rastladınız mı?

Bizde siyaset, “ganimet toplama ve zenginleşme” aracıdır.

Anlatmak istediğim…

Osmanlı’dan günümüze değişen bir şey yok.

“Talan etme ve ganimet paylaşma” yöntemi tüm hızıyla devam ediyor.

Bu “kalıtımsal” bir kültürdür, Cumhuriyet döneminde de bu kültürü başarıyla devam ettiriyoruz.

Ganimetleri dün padişah ve çevresi paylaşıyordu, bugün de ülke yönetim gücünü elinde tutanlar paylaşıyor.

Kafa, yine aynı kafa!

Yöntem, yine aynı yöntem!

Peki, Türkiye’de “tasarruf” yapılabilir mi?

Yapılamaz…

Neden yapılamaz?

Yapılamaz, çünkü “talan kültürü” olan bir ülkede “tasarruf kültürü” yoktur.

Olamaz da…

“Tasarruf”, başlı başına bir kültürdür.

Gerekliyse, gerektiği kadar para harcarsın.

Gerektiği kadar yersin, içersin.

Gerektiği kadar giyinirsin, kuşanırsın.

Gereken büyüklükte bir evin ve bir otomobilin olur.

Özetle, “tasarruf kültürü”nde, “ihtiyaç tüketimi” söz konusudur.

Alışverişini “ihtiyacın kadar” yaparsın.

Satın aldığın ev, otomobil, mobilya ve giyim eşyaları, ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.

Peki, “talan kültürü”nde durum ne?

Talan kültüründe, “ihtiyaç tüketimi” değil, “gösteriş tüketimi” söz konusudur.

Talan kültürü içinde büyüyenler, parayı alın teriyle kazanmadıkları için, hesap kitap bilmezler.

İhtiyaçları olduğu için değil, gösteriş olsun diye, çevrelerine hava atmak için alışveriş yaparlar.

Pahalı giysiler…

Lüks otomobiller…

Şatafatlı villalar…

Nasıl olacak bu iş?

“Türkiye’de tasarruf dönemini başlatıyoruz” diyorlar.

Tamam da, nasıl olacak bu iş?

“Talan” kültürüyle yetişenler, yani çalışarak ve üreterek değil de “köşe dönerek” yaşamayı marifet sananlar, devletin kaynaklarını aralarında pay edenler; şimdi “tasarruf” düzenine alışabilir mi?

Ne demek “tasarruf” etmek?

Türkiye’de böyle bir kültür yok ki!

En tepede de yok, en altta da yok.

Herkes kendi çapında götürüyor.

En nihayet, yediden yetmişe hepimiz, Osmanlı’nın torunlarıyız.

“Talan kültürü”, iliklerimize kadar işlemiş.

“Tasarruf edilecek” demekle, şipşak “tasarruf kültürü”ne geçmek mümkün mü?

“Tasarruf” isteyenler, önce dönüp aynada kendilerine bir baksınlar!