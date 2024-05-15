Yarım asırlık bir öykü;   KOCAELİ GAZETESİ… 

Şu anda okumakta olduğunuz gazete, son 49 yıldır, Kocaeli’ye hizmet ediyor.

Kentte yaşananları, bu kentte yaşayan duyarlı insanların bilgi ve değerlendirmelerine sunuyor.

Ben bu öyküye 1991 yılında aktif olarak katıldım. Yani, ben de 33 yıldır bu gazetede köşe yazarı ve bir dönem “Genel Yayın Yönetmeni” olarak emek verdim, katkı sundum.

Yazdığım tüm yazılar, yaptığım röportajlar, bu gazetenin arşivinden, ben bu dünyaya veda etsem de varlığını sürdürecek, geleceğin “duyarlı araştırmacıları” için kaynak olacak.

En azından, ben böyle umuyorum!

Kimi dostlarım soruyor; “neden bu gazetede yazıyorsun?”

Çünkü, “Bu gazetede yazdığım hiçbir yazıya engel olunmadı!”

Bildiğim doğruları yazılarımla toplumun bilgisine sunmayı, “insanlık görevi” saydım.

Kısa bir dönem, farklı gazetelerde de görev aldım, yazılarım yayımlandı. Ama bu gazetede “önce insan” sonra da “gazeteci” kimliğimle yaşadığım huzuru ayrı tutuyorum.

Değerli okurlarım;

Gazete okur sayısı, özellikle son yıllarda giderek düşüyor.

Bunun en büyük nedeni, “ekonomik” sorunlardan kaynaklanıyor. “Ucuz ekmek” için kuyruğa girmek zorunda kalan ve sayıları giderek artan vatandaşlarımız gazete almaya güçleri yok!

Birileri bu yoksulluğu bilerek dayatıyorlar!

“Stali’nin tavuğu” misali, yoksulluk bilgisizlik ve yalanları körüklüyor!

Çünkü, “bilgiden yoksun kalan insanların güce boyun eğmeleri” yoksullaştırmayla sağlanıyor!

Yaşama kaygısı içindeki insanlar, “kendilerine HİZMET” etmek için göreve gelenlerin “LÜKS ve İSRAF” içindeki yaşamlarını göremiyor!

“Saray düzeninde DEMOKRASİ ve İnsan Haklarına saygı” olmuyor!

Saraylardaki “lüks ve israf” görülmesin isteniyor!

İnsanlarımızın büyük çoğunluğu, “gerçekleri yayınlamakla ödevli” olan gazeteleri okuyamıyor!

Her şeye karşın, önlenemeyen bir gerçek var;

“Değişmeyen tek şey değişimdir!”

Her insanın bir “tahammül ölçüsü” var!

İnsan, “İNSAN” olmanın erdemiyle; yanlışın ve yalanların er ya da geç farkına varıyor! Ve o zaman da en etkin şekilde tepkisini veriyor!

Bunun son kanıtını, 31 Mart yerel seçimleriyle gördük!

Bu sonuçtan hem siyasetçiler, hem de “ MEDYA” gereken dersi almış olmalı!

KOCAELİ Gazetesi, bu açıdan “huzurlu ve mutlu” olmalı.

Çünkü, bu gazetenin tüm emekçileri ve bu gazetenin “sorumluluğunu ve maddi-manevi risklerini üstlenen” yöneticiler de huzurlu ve mutludurlar.

Çoğul bir ileti ile noktalayalım;

Çünkü BİZ, halkımıza ihanet etmiyor, her koşulda yanlışları eleştiriyor, doğruları alkışlıyoruz!

Nice yıllara KOCAELİ Gazetesi…