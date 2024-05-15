Hey gidi 200 lira, sen bu hale düşecek para mıydın?

Türkiye iyi yönetilmiyor.

Ekonominin ayarını bozdular.

Eylül 2021’den beri ekonomi, freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı iniyor…

Zamlar dur durak bilmiyor. Durum böyle olunca, Türk lirasının değeri de her geçen gün eriyor…

En basit örnek, 200 lira…

200 lira ilk 2009’da tedavüle girdi…

O yıllar 200 lirayı bozdurmakta zorluk çekiyorduk…

Ama şimdi…

Yüksek enflasyon ortamında fiyatlar sürekli artarken 200 TL pula döndü. 200 TL ile markete gidildiğinde ne et, ne peynir, ne de zeytinyağı alınabiliyor. Sözcü’den Tolga Uğur imzalı haber dikkat çekiciydi… Birlikte okuyalım;

200 TL, 2009’DA HAYATIMIZA GİRDİ

Türk Lirası’nda yeni bir dönemin başlangıcı olarak lanse edilen 2009 yılında hayatımıza giren 200 TL, geride kalan 15 yıldaki yüksek enflasyon ortamında satın alma gücünü büyük oranda kaybetti ve pul oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Ocak 2009-Nisan 2024 tarihleri arasında tüketici enflasyonu yüzde 1.271 oldu. Yani 2009’daki 200 TL satın alma gücü bakımından artık 2.743 TL’ye karşılık geliyor. Bugün 200 TL ile birikim yapılamadığı gibi karın doyurabilmek de artık mümkün değil. Tedavüle girdiği 1 Ocak 2009’da 130.5 dolara karşılık gelen 200 TL ile döviz bürolarına gidildiğinde artık yalnızca 6.1 dolar alınabiliyor. 200 TL’nin alım gücü aynı dönemde 93.1 Euro’dan 5.7 Euro’ya düştü

TOPLAM 480 EKMEK AZALDI

2009’un Ocak ayında 45 litrelik bir arabanın deposu 126 lira 45 kuruşa doluyordu, 73 lira 55 kuruş ise vatandaşın cebinde kalıyordu. Ancak 15 yılda benzinin litresinin 2.81 TL’den 42.64 TL’ye ulaşması ile en büyük banknot artık 4.6 litre benzin almaya yetiyor. 2009’da en büyük banknot ile kilogram fiyatı 16 TL olan dana etinden 12.5 kilogram alınabiliyordu. Ancak et fiyatlarının 600 TL’ye dayanmasıyla artık yarım kilogram et bile alınamıyor. Kuzu etinin fiyatı ise 15 yılda 13.9 liradan 702 liraya ulaştı.

FİYATLAR TAVAN YAPTI

Zeytinyağının litre fiyatı ise aynı dönemde 11.1 liradan 394 TL’ye yükseldi. Beyaz peynirin kilogram fiyatı 2009’da 10.8 TL iken bugün 567 TL’ye çıktı. Adedi 24 kuruş olan yumurta bugün 5.49 TL’ye, litresi 1.8 TL olan sütün litre fiyatı da 40 liraya ulaştı. Domatesin kilogram fiyatı 1.6 TL’den 39 TL’ye, patatesin ise 75 kuruştan 35 TL’ye yükseldi. Zeytinin kilogram fiyatı da 8.9 TL iken 15 yılın sonunda 312 TL’ye, herkesin sofrasında olan 200 gram ekmeğin fiyatı da 40 kuruştan 10 TL’ya yükseldi. Çayın kilogram fiyatı da 11 TL’den 147 TL’ye ulaştı”

YAZIK BU MİLLETE…

200 liranın düştüğü durumu yukarıda okudunuz…

Türkiye’ye ne olduysa Eylül 2021’den sonra oldu…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 19 olan faizleri ‘Nass’ deyip indirmeye başlayınca, ekonomi tepetaklak oldu.

O tarihten beri iki yakamız bir araya gelmedi.

Fiyatlar tavan yaptı.

O dönem yüzde 19 olan faizler için yüksek deniyordu, şimdi faizler yüzde 50 seviyesinde… Faiz inadı yüzünden yapılan yanlış bir hamle, bizi bu duruma getirdi.

Yazık bu ülkeye, yazık bu millete…

Türkiye bu durumda olmayı hiç ama hiç hak etmiyor.