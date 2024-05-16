Şam’da kayısı

Günümüzde çok alıştık onlara kağıt toplarken, dilenirken ve ağır işlerde çalışırken sıkça rastlıyoruz. Ülkemizi sevdiler de mi gitmiyorlar, yoksa zorunlular da mı andan mi memleketlerine dönmüyorlar. Yıllar önce kucak açtık bu insanlara. Hükümetimiz yasa bile çıkardı onlar için. 2104 tarihinde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ne diyor bu yasa? Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen ve bireysel ya da kitlesel olarak Türkiye sınırlarına gelen koruma başvurularında bulunanlar kabul edilecek. Normalde bireysel olarak başvuruları değerlendirmeye almayan Türkiye, toplu başvuruları yabancılara uygulayarak sınırlarımızı açtı. Mayınlar temizlendi ki rahat gelsinler. Suriyelilerin çoğu bizde kaldı. Bir kısmı da ülkemiz üzerinden Avrupa kapılarına dayandı. Avrupa’ya deyim yerindeyse kapak atmaya çalıştı, ama Avrupa kapılarını açmadı.

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Türkiye’den düzensiz yollarla Ege’de Yunan Adalarına geçmeye çalışıp başaramayanları Türkiye’ye geri kabul ettik ve geçici koruma altına aldık. Geçici koruma kanunundan faydalanıyorlar. Kanun gereği bu koruma kapsamında olan kişileri siz onun isteği dışında Suriye’ye geri gönderemiyorsunuz. Çünkü kanun böyle diyor. Onlar çıkardığımız kanun ile güvence altında. İşte böyle bir kanun yapmışız. Birçok vatandaşımız Suriyelilerin gitmesinden yana ancak gönderilmeleri için Hükûmetin yeni bir kanun çıkartması gerekiyor. Çok düşün dürücü dimi? Bu yasada Göç İdaresi’ne kayıt olan Suriyeli sığınmacılara Türkiye’de yasal olarak kalma hakkı sağlıyor. Göç idaresine kayıt sırasında kimlik zorunlu değil. Yani siz terörist, kanun kaçağı ve suçlu olabilirsiniz. Sahte isim ve uydurma doğum tarih ile kayıt olabilirsiniz. Ne kadar vahim bir durum. (Burada kanun iyi niyetli.

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Suriyeli vatandaşların savaştan kaçmış nüfus cüzdanını unutmuş kaybetmiş olabilir diyor.) Göç idaresi personeli bu kişilere çeşitli kişisel bilgiler sorarak kayıt yapıyor. Kimliği olanın kimliği ile kayıt yapıyor. Olmayanın kimlik ibraz etme zorunluluğu yok. Ne derse o. Kanun belgelerin yokluğunda kişinin beyan edeceği bilgileri esas alıyor. Geçici koruma başvurusu sırasında ücretsiz tercüman hakkı da var. Suriyeli vatandaşların verdiği bilgi ve belgeler o ülkenin makamları dahil olmak üzere hiçbir kuruma verilmiyor, paylaşılmıyor. Yani devlet sırrı oluyorsunuz. (Kozmik odaya bile girilmişken) Türkiye’de onlara birer kimlik verdik.

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Bizim nüfus cüzdanımızla hemen hemen aynı. Sadece onların kimliği 99 rakamı ile başlıyor ve Geçici Koruma Kimlik Belgesi üstelik ücretsiz veriliyor. Bu kimlikle sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok hizmetlerden faydalanabiliyorlar. Eee daha ne olsun. Bundan iyisi ŞAM’ da kayısı…