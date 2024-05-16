Hizmet-İş Sendikası’nın Karamürsel Belediyesi cevabı!

Önceki gün “2009’u unutan Hizmet-İş Sendikası Karamürsel Belediyesi’ni tehdit etti!” başlıklı bir yazı yazmıştım. Yazımın özeti şöyleydi; Mart 2004’te yapılan yerel seçimde AKP rüzgarı esmişti. AKP, birçok il ve ilçe belediyesini kazanmıştı. Belediye başkanlığını kazanan AKP, hemen sendika değiştirmeye, kendisine yakın yandaş sendikaya yöneldi. Kocaeli’de de durum böyle oldu.

KARAOSMANOĞLU’NUN BASKISI

2009 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde ve birçok ilçe belediyesinde Belediye-İş Sendikası yetkili idi… Dönemin AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinde çalışan işçilere büyük baskı yapıldı. Birçok işçi baskıyla, mobingle zorla Hizmet-İş Sendikası’na üye yapıldı. O dönem de Belediye-İş Sendikası, duruma tepki göstermişti. Eylemler yapılmıştı, ama işçiler zoraki Hizmet-İş Sendikası’na üye yapılmıştı. Sendikaya üye olmayanlara baskı ve mobing yapılmış, Hizmet-İş Sendikası’na üye olmaları sağlanmıştı. O zamanlar Hizmet-İş Sendikası’nın keyfi yerindeydi. İktidara yakın olmalarının meyvelerini almış, belediyelerde yetkili sendika olmuşlardı. “Dediğim dedik, çaldığım düdük” anlayışındaydılar.

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GELELİM GÜNÜMÜZE…

31 Mart’ta yapılan seçimde CHP, İzmit’in yanı sıra Derince ve Karamürsel’de de belediye başkanlığı seçimini kazandı… Karamürsel Belediyesi’nde Hizmet- İş Sendikası yerine Belediye-İş Sendikası’nı yetkili sendika yapılmaya çalışılıyor.

HİZMET-İŞ’TEN SERT AÇIKLAMA

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı, önceki gün “Karamürsel Belediyesi’nde kirli pazarlıklar” başlıklı açıklama yaptı… Yapılan açıklamada 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası el değişten Karamürsel Belediyesi’nde yandaş sendika (Belediye-İş) ile iş birliği yapılarak işçilerin istifaya zorlandığı belirtildi.

AKLIMA 2009’LU YILLAR GELDİ…

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı’nın açıklamasını okuyunca aklıma 2009 yılındaki Belediye-İş Sendikası yetkililerinin açıklamaları geldi. Onlar da yetkileri ellerinden alındığı için dönemin belediye başkanlarına ve Hizmet-İş Sendikası’na tepki göstermişti. Hizmet İş Sendikası, dönemin belediye başkanlarının talimatıyla zorla, baskıyla, tehditle belediye işçilerini kendi sendikalarına üye yapmış, yetkili sendika olmuşlardı…

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Gün oldu, devran döndü Karamürsel Belediyesi’nde yetkili sendika Hizmet-İş yerine Belediye-İş yapılacak. Hizmet İş Sendikası, şimdi bu duruma tepki gösteriyor… Hizmet İş Sendikası yetkileri unutmasınlar, 2009 yılında aynısını yaptılar. Etme, bulma dünyası… “

İDRİS ERSOY CEVAP VERDİ…

Yazıma cevap İdris Ersoy’dan geldi.

Ersoy, uzun yıllar Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığı yaptı… Sonrasında HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının 14. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi

ERSOY, HAKSIZLIK ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYOR

Genel Başkan Yardımcısı Ersoy, yazdığım yazıdan dolayı biraz sitem etti.

Yazdığım yazıda kendilerine haksızlık ettiğimi düşünüyor.

Ersoy, “Mesut Bey, Karamürsel Belediyesi ile yazdığınız yazıyı okudum. Bizim sendikanın görüşlerine de yer vermişsiniz. Ama yazdığınız yazıda bize haksızlık yaptığınızı düşünüyorum. 2009 yılında dönemin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun bize destek verdiği, taraf olduğu doğrudur. Ama aynı İbrahim Başkan, 2011 yılında Belediye-İş Sendikası’nı destekledi. Yani, bazen bu tür gelişmeler oluyor. Sendika olarak biz her zaman üyelerimizden yana olduk, üyelerimi destekledik. İşçilerimizin ikramiyeleri aldık, bayram ikramiyeleri aldık, ama bizden sonra yetkili olan sendika, işçilerin birçok hakkından vazgeçti, birçok işçi bulundukları sendikanın toplu sözleşmelerinden rahatsız.

İŞÇİLERE BASKI YAPILDI

Karamürsel Belediyesi’nde işçiler zorla Belediye-İş sendikasına üye yapılmaya çalışıldı. Başkan yardımcısı İlkay Kaya, bu işle bizzat ilgilendi. İşçilere Belediye-İş’e geçmeleri hususunda baskı yapıldı. Bunu doğru bulmuyoruz. Yazdığınız yazıdan dolayı sizi bilgilendirmek istedim” dedi.

İHALE USULÜ TOPLU SÖZLEŞME

Karamürsel Belediyesi’ndeki gelişmeleri size aktardım. Anlaşılan Hizmet-İş Sendikası ile Belediye-İş Sendikası arasında, tartışmalar uzun süre devam edecek. Türkiye’de işler böyle yürüyor. İş başına gelen belediye, kendine yakın sendika ile çalışmak istiyor. Geçmişten gelen yanlış, hala devam ediyor.

Aklıma şöyle bir fikir geldi, acaba uygulanabilir mi?

Nasıl ki bir yatırımı ya da bir tesisi ihaleye veriyorsunuz, ihaleye firmalar giriyor. Belediyelerdeki sendikaya yetki verilmesi durumu da bu yöntemle yürütülebilir. Belki de bu yöntem işçilere daha fazla fayda sağlar.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılığı, Karamürsel Belediyesi’ndeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.