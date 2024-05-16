“Suskunluk cehennemine hoş geldiniz!”

Tarih, 9 Mart 1954.

Tam 70 yıl önce…

Demokrat Parti, yeni bir “Basın Kanunu” çıkardı.

Daha doğrusu, “basını yerle bir etme” kanunu…

“Devletin siyasi ve mali itibarını sarsmak”, ağır suçlar arasına alındı.

İktidar yeni bir suç çeşidi yaratmıştı, kimin “devletin itibarının sarsıldığına” kendisi karar veriyor, mahkemenin gazeteciye vereceği ceza formaliteye kalıyordu.

İktidarı eleştiren hemen hemen her yazı bu suç kapsamına alınıyor, yüzlerce gazeteci, “Sen devletin siyasi itibarını sarstın veya sen devletin mali itibarını sarstın” denilerek sorgusuz sualsiz hapse atılıyordu.

1958 yılına gelindiğinde, “iktidara muhalefetten” hüküm giymiş gazeteci sayısı 811’i bulmuştu.

Birçok gazete de sık sık ve uzun sürelerle kapatılmıştı.

Sansür çok sert uygulanıyor, gazetelerin bazı sayfaları boş yayınlanıyordu.

Ülkeyi iyi yönetemeyen Demokrat Parti, çıkış yolunu, “basını susturmakta” bulmuştu.

Hoş, o tarihte de iktidarın önünde el pençe duran, “parti bülteni” gibi yayınlanan, “yandaş ve yalaka” basın vardı.

Çıkarılan son Basın Kanunu, “söz tutmayan ve boyun eğmeyen” gazeteciler içindi.

Pek çok gazeteci, bu yöntemle, hapse atılarak susturuldu.

Dünden bugüne…

Yıl, 1954…

Yıl, 2024…

Aradan bunca yıl geçti, Demokrat Parti döneminden ders alınmadı ki, tarih bugün tekerrür ediyor.

AKP iktidarı da, baktı olmuyor, basının yüzde 95’ini kontrol etmesine rağmen hâlâ daha ülkemizin gerçeklerini yazmaya çizmeye konuşmaya devam eden gazeteciler var, “ETKİ AJANLIĞI” diye bir suç uyduruverdi.

Aslında iktidar daha yeni 18 Ekim 2022’de çıkardığı “Dezenformasyonla Mücadele Yasası” ile “gazetecileri hapse atma” fırsatını genişletmişti, ama demek kesmedi.

O suçun cezası 1 yıl ile 3 yıl arasında hapisti, “Etki Ajanlığı” suçunun hapis cezası ise 3 yıl ile 7 yıl arasında.

Nedir bu “Etki Ajanlığı” suçu?

Önce şunu belirteyim, bu suçun menşei (ilk uygulandığı yer) Rusya.

Kısa bir süre önce Gürcistan’da da benzer bir yasa çıkarıldı, halkın büyük protestolarına neden oldu.

Araştırmadım, ama sanırım diğer bazı “tek adam rejimi”nin uygulandığı ülkelerde de benzer uygulamalar var.

Bizde getirilmek istenen ceza, şu şekilde:

TCK’nın mevcut 339.Maddesi, devletimizin güvenliği ile ilgili.

Kamuoyuna sızan bilgilere göre, 9.yargı paketinde, 339.maddeye “Etki Ajanlığı” suçu eklenecek.

Bu suçun gerekçesinde yer alan, “devletin iç veya dış siyasal yararları aleyhine gerçekleştirilen faaliyetler” ifadesi, son derece dikkat çekici.

Muğlak!

Çapraşık!

İstediğin tarafa çek!

Ne demek “devletin iç veya dış siyasal yararları aleyhine gerçekleştirilen faaliyetler”?

Devletin yararları ne?

Devletin yararlarının ne olduğuna kim karar verecek?

Hazırlanan taslaktan bir ifade daha:

“ Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar…”

Böyle bir faaliyet de suç kapsamında.

Bu suçlara da, 3-7 yıl arası hapis öngörülüyor.

Şu suçun genel tanımına bakar mısınız?

Tane tane tekrar okuyun!

Türk vatandaşları, kurum- kuruluşları hakkında araştırma yapamayacaksın ve de yaptıramayacaksın.

Başka?

Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında da araştırma yapamayacaksın ve yaptıramayacaksın.

Böyle bir suç olur mu?

“Araştırma yapanlar” ifadesi, doğrudan biz gazetecileri hedef alıyor ve “araştırmacı gazetecileri” kafadan “etki ajanı” olarak ilan ediyor.

Sen falanca kişiyi, filanca kurumu araştırdın, bu TCK’ya göre suç, gel ifade ver, gir içeri 3-7 yıl hapis yat!

Türkiye, buraya gidiyor.

Zaten çoğu kimse gerçekleri görmüyor, duymuyor, konuşmuyor, ısrarla “üç maymunları” oynamaya devam ediyor; konuşma ve yazma cesareti gösterenlerin de çanına ot tıkayacaklar.

Eğer bu taslak yasalaşırsa, gitsinler, ülkemizin giriş tabelalarına, “Suskunluk cehennemine hoş geldiniz” yazsınlar.

Gazeteciler özgürlüklerini tamamen kaybedecek, Türkiye “suskunluk cehennemine “ dönecek.

Bu yasa, sadece gazetecileri değil, yediden yetmişe herkesi ilgilendiriyor.

Dün yazdım, altını çizerek bugün bir kez daha yazıyorum…

Şu 3 şeyi unutmayalım:

*Bir ülke, gazetecileri kadar özgürdür.

*Demokrasiyi korumak, basın özgürlüğünü korumaktan geçer.

*Basın, yönetenlere değil, asıl yönetilenlere lazımdır.

Türkiye, “suskunluk cehennemi” olamaz!

İzin vermeyelim!

Okurlarımıza teşekkür

Gazetemiz dün 49 hizmet yılını geride bıraktı, 50 yaşına girdi. Bu yayın yıldönümünde gazetemizi 48 sayfa olarak hazırladık ve okurlarımıza ücretsiz ulaştırdık.

Dün gün boyunca sizlerin kutlama telefon ve mesajlarınızla onurlandık ve gururlandık.

Tüm okurlarımıza binlerce kez teşekkür ederiz.